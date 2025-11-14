Guiso de alubias blancas con tofu crujiente: un clásico de la gastronomía española acompañado de proteína vegetal

Guiso de alubias blancas con tofu crujiente - Adobe Stock

Un guiso reconfortante y saludable, ideal para cualquier estación: el guiso de alubias blancas con tofu crujiente es la receta perfecta para quienes buscan sabor y proteína vegetal sin renunciar a la tradición de los platos de cuchara. Alubias blancas, tofu firme y una base de sofrito aromático son los pilares de esta propuesta 100% vegetal, saciante y deliciosa.

Originario de la innovación vegana que adapta los clásicos españoles, este guiso combina la cremosidad de las legumbres con la textura dorada del tofu, logrando una experiencia que conquista tanto a veganos como a omnívoros. Es ideal para los meses fríos, aunque su preparación ligera invita a disfrutarlo todo el año. Sírvelo con pan rústico y acompáñalo con un tinto joven para potenciar su sabor.

Receta de guiso de alubias blancas con tofu crujiente

El guiso de alubias blancas con tofu crujiente destaca por la suavidad y riqueza del estofado de legumbres, realzado por dados de tofu marinados y fritos hasta conseguir un acabado dorado y crujiente. La clave está en la base vegetal del guiso y en la buena hidratación y manipulación del tofu, que sorprende por su contraste con la melosidad de las alubias.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos

Cocción: 30 minutos

Total estimado: 55 minutos

Ingredientes

400 g de alubias blancas cocidas (pueden ser de bote, bien enjuagadas) 1 cebolla grande, picada 2 dientes de ajo, picados 1 zanahoria en rodajas 1 pimiento rojo en cubos 2 tomates maduros pelados y picados (o 200 g de tomate triturado) 1 hoja de laurel 1 cucharadita de pimentón dulce 1/2 cucharadita de comino en polvo (opcional) 750 ml de caldo de verduras Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto

Para el tofu crujiente:

200 g de tofu firme 2 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de maicena (fécula de maíz) 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional) Pimienta negra al gusto Aceite para freír

Cómo hacer guiso de alubias blancas con tofu crujiente, paso a paso

Escurre el tofu y sécalo bien con papel de cocina. Corta en cubos pequeños. Mezcla el tofu con la salsa de soja, el ajo en polvo y la pimienta negra. Deja marinar 10 minutos. Añade la maicena y remueve para que todos los dados queden cubiertos. Fríe el tofu en aceite caliente hasta que esté dorado y crujiente por todos lados. Reserva sobre papel absorbente. En una olla con un poco de aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añade la zanahoria y el pimiento, cocina cinco minutos. Incorpora el tomate, el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Cocina hasta que el tomate reduzca y el sofrito tome cuerpo. Agrega las alubias blancas y el caldo de verduras. Lleva a ebullición, reduce el fuego y cocina a fuego lento unos 20 minutos. Salpimenta al gusto. Para un guiso más espeso, tritura una pequeña parte del guiso y vuelve a incorporarla a la olla. Sirve caliente y reparte el tofu crujiente por encima justo antes de servir para mantener su textura única.

Consejos clave:

Secar bien el tofu y marinarlo garantiza un dorado uniforme y mantiene el crujiente tras el salteado.

No añadas el tofu hasta el final: así evitarás que se ablande en el guiso.

Puedes hacer el tofu al horno o airfryer con menos aceite, si prefieres una versión más ligera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 310 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 10 g (de las cuales saturadas: 1,5 g)

Carbohidratos: 34 g

Fibra: 11 g

Sodio: 710 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El guiso se puede conservar refrigerado en recipiente hermético hasta tres días. El tofu debe guardarse por separado para mantener su textura y añadirse justo antes de recalentar y servir.