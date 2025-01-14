Muslos de pollo en salsa, la receta de toda la vida que repetir una y otra vez

Receta tradicional de muslos de pollo en salsa (Adobe Stock)

El pollo en salsa es un plato emblemático de la cocina casera española, una de esas recetas ‘de la abuela’ que repetimos una y otra vez por su sabor, su sencillez y su tradición. Su encanto reside, como el de tantas otras elaboraciones caseras, en la combinación de ingredientes sencillos y el tiempo dedicado a cocinar a fuego lento, lo que permite que los sabores se mezclen perfectamente. El resultado es un plato lleno de sabor, perfecto para acompañar con pan crujiente o una guarnición de patatas fritas o arroz blanco, ya que la salsa suele ser la verdadera estrella.

El pollo, protagonista en esta receta, es un producto que se utiliza mucho en las casas españolas, gracias, por un lado, a su aporte nutricional y también por su ajustado precio en comparación a otras carnes. Se puede utilizar tanto entero para hacer asado en el horno como despiezado, en recetas en salsa como esta o en simples pechugas a la plancha. Para esta receta, utilizaremos únicamente los muslos de pollo, una pieza ideal para cocciones largas pues se deshace menos que otras. Además, esta zona tiene una cantidad más elevada de grasa en comparación con la pechuga, por lo que la cantidad de sabor que proporciona es mucho más elevada.

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Receta de muslos de pollo en salsa

La preparación de esta receta implica un sofrito básico que incluye cebolla, ajo y tomate, enriquecido con especias y un toque de vino para aportar profundidad al sabor. Los muslos de pollo se doran primero y luego se cuecen lentamente en la salsa para asegurar que queden tiernos y jugosos.

Tiempo de preparación

La elaboración de los muslos de pollo en salsa toma aproximadamente:

Preparación inicial: 15 minutos.

Cocción: 1 hora y 15 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.

Ingredientes

8 muslos de pollo

2 cebollas medianas, picadas

2 dientes de ajo, picados

3 tomates maduros, pelados y picados

1 vaso de vino blanco

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Sal y pimienta al gusto

1 taza de caldo de pollo

Almendras molidas (opcional)

Cómo hacer muslos de pollo en salsa, paso a paso

Preparar el pollo: Salpimenta los muslos de pollo. Dorar el pollo: En una cazuela con aceite de oliva caliente, dora los muslos por todos lados. Retíralos y resérvalos. Hacer el sofrito: En el mismo aceite, sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos. Agrega el tomate picado y cocina hasta que se forme una salsa espesa. Incorporar líquidos: Añade el vino blanco y deja reducir durante unos minutos. Cocción final: Vuelve a poner los muslos en la cazuela, agrega el caldo de pollo, el laurel, el tomillo y, si lo deseas, las almendras molidas. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora, removiendo ocasionalmente. Servir: Retira las hojas de laurel antes de servir y acompaña con tu guarnición preferida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 360.

Grasas: 22 g.

Grasas saturadas: 5 g.

Carbohidratos: 10 g.

Azúcares: 4 g.

Proteínas: 30 g.

Nota: Estos valores son estimaciones y pueden variar según los ingredientes específicos utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muslos de pollo en salsa pueden conservarse en el frigorífico por hasta 3 días en un recipiente hermético. También se pueden congelar durante un máximo de 2 meses.

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