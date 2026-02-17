Luna Palma, psiquiatra: “Cuando estamos ansiosos, el cerebro busca soluciones donde no las hay”

Los bucles de pensamiento aumentan el malestar y el cansancio mental. (Freepik)

Hay momentos en los que la mente no descansa: una conversación pendiente, un error cometido hace meses, una decisión que aún no se ha tomado. El pensamiento vuelve una y otra vez al mismo punto, como si repetir la escena permitiera encontrar por fin la respuesta adecuada. Sin embargo, lejos de aportar claridad, ese proceso suele generar más confusión y agotamiento.

Las rumiaciones mentales —bucles de pensamiento que giran sobre preocupaciones, deseos, recuerdos del pasado o escenarios hipotéticos del futuro— forman parte de la experiencia humana. El problema surge cuando se convierten en una dinámica constante y la cabeza se instala en una vorágine de análisis interminable: ¿y si hubiera hecho esto?, ¿y si mañana ocurre aquello?, ¿por qué dijo eso exactamente? El pensamiento se expande, pero la solución no aparece.

En muchos casos, esta tendencia responde a una necesidad de control. Pensar más parece una estrategia lógica: si se analiza cada detalle, será posible anticiparse a cualquier desenlace. También hay una búsqueda de respuestas que alivien el malestar; sin embargo, el resultado suele ser el contrario: más tensión, más cansancio y una sensación persistente de no avanzar.

Las rumiaciones mentales suelen producirse por un intento de encontrar soluciones a una preocupación o de mantener una situación bajo control. (Freepik)

La psiquiatra Luna Palma (@dra.luna.palma en TikTok) advierte de un error frecuente en esta dinámica. “Si tu mente no para, hay algo muy importante que conviene recordar: pensar mucho no significa pensar mejor”. La especialista subraya que la cantidad de pensamiento no garantiza su calidad. Al contrario, cuando la mente entra en bucle, tiende a repetir los mismos argumentos sin aportar perspectivas nuevas.

Parar el bucle mental como forma de autocuidado

Este fenómeno se intensifica en determinados estados emocionales. “Cuando estamos ansiosos, cuando estamos cansados, agotados, el cerebro busca soluciones donde no las hay”. Así, el agotamiento mental y la ansiedad alteran la capacidad de análisis: en lugar de favorecer decisiones más racionales, pueden empujar a conclusiones precipitadas o a interpretaciones excesivamente negativas.

La sensación de urgencia es otro componente habitual. Cada pensamiento parece exigir una respuesta inmediata. Sin embargo, la psiquiatra plantea la necesidad de cuestionar esa exigencia interna. “No necesitas responder a todos tus pensamientos ya”. De esta manera, se rompe con la idea de que cada duda debe resolverse en el mismo instante en que aparece.

Según la especialista, aprender a posponer ciertas reflexiones no es una forma de evasión, sino una estrategia de regulación emocional. En estados de activación elevada, el cerebro no siempre está en las mejores condiciones para evaluar con claridad. Forzarlo a encontrar respuestas en ese contexto puede aumentar la frustración.

Palma insiste en que no todos los pensamientos merecen la misma atención. “Algunos pueden esperar y aprender a no seguirlos todos también es una forma de autocuidado”. Esta idea introduce un matiz relevante: no se trata de eliminar pensamientos (algo prácticamente imposible), sino de decidir cuáles se desarrollan y cuáles se dejan pasar.

En la práctica, esto implica reconocer cuándo la mente está repitiendo un patrón sin salida. Si una misma cuestión se revisa durante horas sin aportar conclusiones nuevas, quizá no sea el momento adecuado para seguir insistiendo. El descanso, el cambio de actividad o simplemente dejar que pase el tiempo pueden ofrecer una perspectiva distinta.

Y es que el cerebro, bajo presión, tiende a sobredimensionar los problemas. La rumiación puede dar una falsa sensación de productividad mental: parece que se está haciendo algo para resolver la situación. Sin embargo, muchas veces solo se está reforzando el malestar. La clave no está en silenciar la mente a la fuerza, sino en modificar la relación con lo que aparece en ella.