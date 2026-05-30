Los tres hermanos abandonados en una estación de Barcelona que pasaron 40 años buscando respuestas: “Tenía miedo de perder la vida que tenía ahora”

La docuserie Abandonados. (Disney+)

Elvira, Richi y Ramón llegaron a la Estación de Francia de Barcelona junto a un hombre la mañana del domingo 22 de abril de 1984. Los tres hermanos, de dos, cuatro y seis años, viajaban en un vehículo conducido por aquel adulto, que los dejó sentados en un banco de la estación y desapareció sin dejar rastro.

Durante horas, los niños recorrieron los andenes y los vagones de los trenes sin ser conscientes de la gravedad de la situación, hasta que un trabajador de la estación se percató de que estaban solos. Cuando les preguntaron dónde estaban sus padres, no supieron responder: desconocían sus nombres y eran incapaces de explicar cómo habían llegado hasta allí. Nadie regresó a la estación para recogerlos ni volvió a reclamar su custodia.

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Aquel episodio dio origen a una de las historias más desconcertantes relacionadas con el abandono infantil en España. Lo que comenzó con tres niños sin identidad conocida terminó convirtiéndose, cuatro décadas después, en una compleja investigación familiar para descubrir quiénes eran sus padres y qué ocurrió realmente con ellos.

Una nueva vida tras el abandono

Poco tiempo después de ser encontrados, los tres hermanos fueron adoptados por Marisa y Luis, un matrimonio de pedagogos de Barcelona que les proporcionó un hogar. A pesar de las circunstancias de su llegada a la familia, los hermanos crecieron sin que la búsqueda de sus orígenes les preocupara mucho. La más pequeña apenas conservaba recuerdos, mientras el mediano había bloqueado gran parte de su infancia como mecanismo de protección. Ramón, el mayor, era quien conservaba más imágenes del pasado, aunque muchas aparecían fragmentadas y difíciles de interpretar.

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Algunas de esas imágenes incluían grandes casas, coches de lujo y situaciones que le generaban miedo. Con el paso del tiempo, los hermanos llegaron incluso a elaborar sus propias teorías para explicar lo ocurrido. “Creíamos que nuestros padres podían formar parte de la mafia y que nos habían abandonado para protegernos”, recuerdan en declaraciones a El Mundo.

La búsqueda de los orígenes

El impulso definitivo para investigar llegó décadas después, cuando Elvira se convirtió en madre. La experiencia despertó en ella la necesidad de conocer sus raíces y responder preguntas que llevaba años arrastrando: desde su verdadera fecha de nacimiento hasta las circunstancias que llevaron a su familia a desaparecer. “Realmente lo que me apetecía era que me contaran en primera persona quiénes eran mis padres”, explica a El País.

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La docuserie Abandonados. (Disney+)

En 2020, los tres hermanos iniciaron una investigación que comenzó de forma artesanal. Revisaron archivos, recopilaron documentos, realizaron pruebas genéticas y contactaron con personas que pudieran aportar alguna pista. Con el tiempo, la búsqueda se amplió gracias a la colaboración de periodistas, investigadores independientes y ciudadanos anónimos de distintos países.

Entre ellos destacó el periodista británico Giles Tremlett, corresponsal de The Guardian en España, que ayudó a conectar a los hermanos con nuevas fuentes e impulsó el avance de la investigación antes de la incorporación del equipo de Carles Porta.

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Descubrimientos inesperados

A medida que avanzaban las pesquisas, comenzaron a aparecer datos que permitieron reconstruir parte de la historia familiar. Los hermanos descubrieron que sus padres biológicos eran andaluces y que su vida había estado marcada por continuos desplazamientos y episodios relacionados con la delincuencia.

También lograron localizar a familiares biológicos, recuperar fotografías antiguas y conocer aspectos de la vida de sus progenitores que habían permanecido ocultos durante décadas. En las imágenes encontradas aparecía una familia aparentemente unida, lo que hacía aún más difícil comprender por qué se produjo el abandono.

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Cuando la investigación llegó a un punto muerto, los hermanos encontraron apoyo en el periodista y documentalista Carles Porta, especializado en sucesos y crónica negra. “Hay casos que sabes que esconden algo enorme”, afirma Porta en declaraciones a El Mundo al recordar su primer contacto con la historia.

Junto a su equipo, y con el impulso previo de colaboradores como Giles Tremlett, los hermanos continuaron investigando en distintos puntos de España y también en países como Francia y Bélgica. Nuevos testimonios y documentos permitieron seguir reconstruyendo el rompecabezas familiar, aunque muchas respuestas siguen siendo esquivas debido al paso del tiempo.

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Según Porta, la búsqueda nunca estuvo relacionada con una carencia afectiva: “No necesitaban encontrar unos padres porque ellos ya tenían padres. Lo suyo era una necesidad racional, humana. La necesidad de conocer el origen”, sostiene. No obstante, el periodista destaca también una frase de Ramón que refleja el conflicto emocional que acompañó la investigación: “Tenía miedo de perder la vida que tenía ahora”.

La docuserie Abandonados. (Disney+)

Un caso que sigue abierto

Cuatro décadas después de aquel día en la Estación de Francia, Elvira, Richi y Ramón han conseguido algo que durante años parecía imposible: reconstruir buena parte de su pasado. Han identificado a familiares, recuperado recuerdos y reconstruido numerosos episodios de su historia. Sin embargo, la principal incógnita continúa sin resolverse. Todavía desconocen qué ocurrió con sus padres biológicos y si siguen vivos.

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Esta historia ha vuelto ahora a la actualidad gracias a la docuserie Abandonados, estrenada en Disney+, que recoge el proceso de investigación y la reconstrucción de una vida marcada por preguntas sin respuesta. Más allá del misterio, el caso se ha convertido en un reflejo de la necesidad humana de comprender el propio origen y de cómo algunas historias continúan abiertas incluso después de cuarenta años.