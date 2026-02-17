Los rituales del Año Nuevo chino que debes conocer: arroz para la abundancia económica y canela para la prosperidad laboral

La comida forma parte de las principales celebraciones en el marco del Año Nuevo chino. / Imagen de archivo

Las celebraciones del Año Nuevo chino que han comenzado este 17 de febrero marcan la llegada del Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más especiales del calendario lunar oriental. Este periodo destaca por una energía marcada por la independencia, la valentía y la acción, atributos que definen el simbolismo del caballo, combinados con el ímpetu propio del fuego. La festividad es mucho más que una bienvenida al nuevo año: representa el inicio de una etapa de transformación, en la que las familias buscan atraer la prosperidad y ahuyentar cualquier influencia negativa mediante rituales ancestrales y símbolos cargados de significado.

Como en toda celebración que se preste, la comida tiene una presencia fundamental durante el proceso festivo. En lo que se refiere al Año Nuevo chino, los alimentos forman parte de grandes banquetes, pero también de rituales milenarios, ya sea para atraer la abundancia económica, la prosperidad laboral o mantener el equilibrio en el hogar.

Barrer hacia fuera y decoración roja para proteger el hogar

La primera de las tradiciones que es preciso conocer si se quiere celebrar el Año del Caballo de Fuego es la limpieza. Esta, en momentos previos a la fecha señalada, es fundamental. El objetivo de este ritual no es solo el orden físico, sino eliminar energías estancadas y dejar espacio para nuevas oportunidades. El método recomendado consiste en limpiar de arriba a abajo y de adentro hacia afuera, barriendo siempre hacia la puerta de entrada y, si se quiere, con las ventanas abiertas. A la contra, una vez ha comenzado el Año Nuevo, la costumbre manda no barrer ni sacar la basura para evitar expulsar la recién llegada buena suerte.

Una vez que se tiene todo limpio, la decoración de las viviendas es otro de los elementos centrales. En esta, se aboga por usar el color rojo (en farolillos, banderas, carteles, tiras decorativas), el cual actúa como barrera contra la adversidad y busca atraer suerte y protección. Por su parte, el dorado, asociado con la riqueza y la abundancia, suele acompañar a los motivos rojos en la ornamentación y los atuendos de quienes celebran la entrada del nuevo ciclo. En esta ocasión, la presencia de símbolos del Caballo de Fuego cobrará especial relevancia en los hogares.

Visitantes pasan junto a la figura de un caballo iluminado antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en un parque de diversiones a las afueras de Beijing, China, el sábado 14 de febrero de 2026. / AP Foto - Vincent Thian

El porqué de ambos rituales, limpiar y decorar, se achaca a un sentimiento protector. Pero, ¿frente a qué? El diario argentino La Nación recuerda que es frente a la bestia mítica Nian, aquella criatura que sale de su escondite cada comienzo de primavera para causar estragos entre la población. Todo ello persigue alejarla y garantizar el bienestar colectivo.

Grandes banquetes acompañados de sobres con dinero

Otro de los puntos fuertes en la celebración del Año Nuevo, como en casi todos los festejos alrededor del globo, es la comida. En la víspera, las familias se reúnen para compartir un gran banquete, en el que cada alimento aporta su propio significado. Por ejemplo, el pescado representa la abundancia, mientras que los dumplings están asociados a la riqueza. Mandarinas y naranjas tampoco pueden faltar, ya que su nombre en chino guarda similitud fonética con las palabras “suerte” y “riqueza”. Por eso mismo, colocar ocho o nueve mandarinas en la mesa también tiene un significado especial, ya que estos números son considerados afortunados en la cultura oriental.

Paralelamente a la celebración de grandes comilonas, está la entrega del hongbao, la cual ocupa un lugar destacado. Estos sobres rojos se reparten entre niños, jóvenes solteros y personas mayores, conteniendo billetes nuevos y números considerados de buena fortuna. ¿Qué saber en esta ocasión? Cabe conocer que el número cuatro está asociado a la mala suerte, por lo que es mejor evitarlo. La entrega se realiza a dos manos, acompañada de buenos deseos y en busca del fortalecimiento de los lazos familiares y comunales.

Una mesa festiva decorada con platos típicos de la gastronomía china, incluyendo pescado al vapor, rollitos primavera, dumplings, fideos, vegetales salteados y mandarinas, acompañados de sobres rojos tradicionales. La imagen captura la riqueza culinaria y los símbolos de prosperidad asociados con el Año Nuevo Chino. / Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez que ya ha comenzado el Año Nuevo chino, y durante los primeros días del año lunar, la energía se considera especialmente receptiva. Este periodo es ideal para realizar rituales energéticos desde casa: ya sea colocar el tradicional cuenco de arroz con monedas, símbolo de estabilidad económica y abundancia; o combinar agua y canela para atraer prosperidad y desbloquear caminos laborales. Algunos de estos rituales combinan elementos cotidianos (arroz crudo, monedas, canela, agua) que, según la creencia, potencian el efecto de otras acciones como encender velas blancas para purificar el entorno y vestir ropa nueva en colores auspiciosos: rojo, dorado, blanco, verde o amarillo.

Animales típicos vinculados a una energía festiva

También hay hueco para el mundo animal en las celebraciones del Año Nuevo chino. El dragón y el león ocupan un lugar central en las festividades colectivas. El primero está tradicionalmente vinculado a la lluvia, la fertilidad y la armonía social; mientras que el león funciona como guardián, representando la vitalidad y la protección. Entre las ceremonias simbólicas más relevantes se encuentra el ‘clavado de pupilas’, rito en el que se pintan los ojos del dragón o el león antes de las danzas, con el fin de “darles vida” y activar la energía festiva que impulsa el ciclo que se inicia.

Ni las pirámides de Egipto, ni la Gran Muralla China: la construcción humana más visible desde el espacio está en España.

A lo largo de estas semanas de celebración, muchas de las acciones ―desde evitar el uso del grifo en determinados momentos a la disposición de los alimentos en la mesa― se integran en un sistema simbólico con un objetivo principal: facilitar el flujo de energía positiva y apuntalar la estabilidad y el bienestar para los próximos meses. La persistencia de estas costumbres refleja el valor que las comunidades dan a la tradición y el deseo de conjurar la adversidad colectiva a través de la fuerza de los símbolos.