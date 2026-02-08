Los 10 platos con fideos más destacados del mundo, según un ranking global

Los fideos han trascendido fronteras y se consolidaron como símbolos de identidad local en la cocina de cada región (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura gastronómica global eleva a los fideos como protagonistas de algunas de las recetas más apreciadas del mundo. Preparaciones tradicionales y variantes regionales conviven en una lista donde cada país imprime su sello propio a este versátil ingrediente. Las combinaciones de caldos, carnes, vegetales y salsas dan como resultado platos que trascienden fronteras y se consolidan como símbolos de identidad local.

La guía culinaria Taste Atlas agrupó en un ranking a los mejores platos de fideos del mundo, seleccionados a partir de los votos de miles de usuarios. La variedad de técnicas, sabores y tradiciones presentes en estas recetas ilustra la riqueza de la gastronomía de distintos continentes. Cada preparación refleja el contexto en el que nació y sobresale por sus ingredientes característicos y su identidad cultural.

1. Yokohama-Style Ramen

Yokohama-style ramen destaca por sus fideos gruesos y un caldo que fusiona tonkotsu con salsa de soja, creado en la ciudad portuaria de Yokohama (Freepik)

El Yokohama-style ramen, también conocido como iekei ramen, nació en la ciudad portuaria de Yokohama en 1974. Esta especialidad japonesa utiliza fideos gruesos y un caldo que fusiona la cremosidad del tonkotsu (caldo de cerdo) con la intensidad de la salsa de soja. Los toppings incluyen chashu de cerdo, alga nori, puerros y espinaca, aunque existen opciones adicionales como ajo, sésamo, vegetales encurtidos y pimienta negra.

La denominación “home-style ramen” alude al origen casero de la receta, creada por Mr. Yoshimura, ex conductor de camión que abrió su propio local para servir su creación. El plato se mantuvo como un referente de la cocina japonesa urbana y dio lugar a múltiples variantes en todo el país. La mezcla de caldos y la variedad de ingredientes permiten personalizar la experiencia, lo que contribuye a su popularidad entre locales y turistas.

2. Khao Soi

Khao soi representa la esencia culinaria del norte de Tailandia, combina leche de coco, curry rojo y fideos de huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khao soi representa la esencia culinaria del norte de Tailandia, donde el mestizaje de influencias dio origen a una sopa de carácter único. La base combina leche de coco y pasta de curry rojo, lo que aporta un toque picante y cremoso. El plato se sirve con fideos de huevo planos y carnes como pollo, res o cerdo. Un puñado de fideos fritos y cilantro fresco complementan la preparación.

Los comensales suelen acompañar el khao soi con lima, repollo encurtido, chalotas y chiles. Constituye un elemento infaltable de la gastronomía del norte tailandés y también se consume en Laos, donde varía según la región.

3. Ramen

El ramen japonés se consolidó como símbolo nacional, debe servirse al dente y ofrece variantes con cerdo, pollo, mariscos y vegetales (Imagen ilustrativa Infobae)

El ramen se consolidó como uno de los emblemas de la cocina de Japón desde su aparición en el siglo XIX. En 1958, una empresa lanzó la primera versión instantánea, lo que facilitó su expansión internacional.

Debe servirse al dente y consumirse al momento, ya que los fideos pierden textura si permanecen mucho tiempo en el caldo. Existen variantes como el ramen de Kyushu, preparado con caldo de hueso de cerdo (tonkotsu), y el de Hokkaido, sazonado con miso rojo. Los ingredientes pueden incluir cerdo, pollo, mariscos, vegetales y hongos.

4. Tonkotsu Ramen

Tonkotsu ramen de Fukuoka resalta por su caldo intenso y cremoso, elaborado con huesos de cerdo y acompañado de panceta y huevo (Unsplash)

Originario de Fukuoka, el tonkotsu ramen se distingue por su caldo intenso y cremoso, resultado de la cocción prolongada de huesos de cerdo, que liberan colágeno y grasa. Los fideos frescos se acompañan de panceta de cerdo, huevo de yema blanda, cebollín, brotes de bambú, alga nori y maíz dulce.

La tendencia actual incorpora mayu, un aceite de sésamo o ajo quemado, que realza los sabores. La textura cremosa y la variedad de toppings lo posicionaron como un plato independiente y no solo una variante del ramen tradicional. El equilibrio entre grasa y condimentos ofrece una experiencia culinaria distintiva.

5. Lanzhou Lamian

Lanzhou lamian es famoso por sus fideos de trigo estirados a mano y caldo claro de res, sigue el principio visual de los cinco colores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lanzhou, ciudad de la provincia china de Gansu, surgió el lanzhou lamian, famoso por sus fideos de trigo estirados a mano. Lamian significa “fideos estirados”, técnica que consiste en doblar y estirar la masa hasta lograr tiras largas y elásticas. El resultado es una textura firme y masticable.

El caldo de res, claro y aromático, sirve de base para estos fideos, que se acompañan con rebanadas finas de carne, rábano blanco, cilantro fresco y aceite de chile. El plato sigue el principio visual de los “cinco colores”: caldo transparente, rábano blanco, cilantro verde, aceite de chile rojo y fideos amarillos.

6. Ensalada vietnamita de fideos con carne

Bun bo nam bo integra fideos de arroz, carne de res salteada, hierbas frescas y vegetales, es un plato típico del sur de Vietnam (Freepik)

El bun bo nam bo representa la fusión de sabores en el sur de Vietnam. Se compone de fideos de arroz, carne de res salteada, ajo, hierbas frescas como cilantro y menta, y vegetales frescos (zanahoria, pepino, lechuga y brotes de soja). El plato se monta en capas y se corona con maní tostado y chalotas fritas.

La clave de esta ensalada de fideos radica en la frescura de los ingredientes y la combinación de texturas. Es un plato versátil, donde la carne y los vegetales se integran sin caldo, lo que lo diferencia de las sopas tradicionales vietnamitas.

7. Beef Pho

Pho bo, sopa de fideos con res, utiliza distintos cortes de carne y especias aromáticas, es uno de los íconos culinarios de Vietnam (Freepik)

Pho bo, o sopa de fideos con res, se convirtió en uno de los íconos culinarios de Vietnam. Su preparación utiliza diferentes cortes de carne, desde falda y lomo hasta tendones, y un caldo elaborado con huesos de res, anís estrellado, canela y otras especias. Los fideos de arroz se sirven en un tazón humeante junto a cebolla, cilantro y cebolleta picada.

Los acompañamientos incluyen brotes de soja, rodajas de lima y chiles frescos, que cada comensal agrega a gusto. Las salsas hoisin y sriracha se ofrecen aparte para que cada persona adapte el sabor. La variedad de cortes y la riqueza del caldo contribuyeron a que el pho bo se difunda fuera de Asia.

8. Biáng Biáng Noodles

Biáng biáng noodles de Shaanxi se caracterizan por su forma ancha, textura masticable y acompañamiento de ajo, chile y salsa de soja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Shaanxi, los biáng biáng noodles se distinguen por su forma ancha y textura masticable. Estos fideos, considerados uno de los pilares de la cocina a base de trigo en el noroeste de China, se elaboran a mano y se sirven con cebollín, ajo, chile en hojuelas y salsa de soja clara.

La adaptación del trigo como base alimentaria en el norte del país impulsó el desarrollo de técnicas artesanales para producir fideos de distintas formas y grosores.

9. Kasspatzln

Kasspatzln de Tirol combina fideos tipo spätzle con quesos locales, cebolla salteada y se gratina, es tradicional en la cocina alpina (Freepik)

En el estado de Tirol, en Austria, el kasspatzln combina fideos caseros tipo spätzle con quesos locales como bergkäse o graukäse. Se preparan con una masa blanda que se ralla y se hierve, para luego mezclarse con cebolla salteada y queso rallado. El plato se gratina hasta que el queso funda y se decora con perejil y aros de cebolla frita.

La receta admite acompañamientos como ensalada verde, ensalada de papa o compota de manzana. La sencillez de los ingredientes y la intensidad del queso le otorgan un lugar especial en la cocina alpina.

10. Miso Ramen

Miso ramen nació en Sapporo, tiene base de miso cocido en wok, lleva brotes de soja, cerdo picado, ajo y a veces mariscos locales (Freepik)

Miso ramen nació en Sapporo durante la posguerra y se caracteriza por su base de miso cocido con caldo y vegetales en wok. Los fideos se cubren con brotes de soja, cerdo picado, ajo, maíz dulce y, en ocasiones, mariscos de la región. Se cree que el invento surgió cuando un cliente pidió agregar fideos a su sopa de cerdo con miso en el restaurante Aji no Sanpei.

El auge del miso ramen en la década de 1960 consolidó a Sapporo como destino de referencia para los amantes del ramen. La variedad de ingredientes y el sabor intenso del miso definen al plato como una de las opciones más representativas de la cocina japonesa contemporánea.