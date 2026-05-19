El campo europeo se manifiesta contra la subida de los fertilizantes y la “falta de ambición” en las promesas de ayuda de Bruselas

Composición fotográfica de un agricultor fertilizando la plantación con gráficos rojos detrás (Infobae)

El calendario no perdona a los agricultores y ganaderos europeos. Con el verano a la vuelta de la esquina, el campo se prepara para la siembra de cara a la campaña de 2027, con una incertidumbre clara: el precio de los fertilizantes. La continuidad de la guerra en Oriente Medio ha generado un sobrecoste de hasta 200 euros por tonelada en este insumo, llevándolo de los 500 a los 700 euros por tonelada.

Los elevados precios del fertilizante han llevado a los agricultores a plantearse reducciones en el abonado, de entre el 40% y 60%, lo que podría traducirse en pérdidas de rendimiento de hasta el 45% para los cereales y 35% en olivar tradicional, según ha detallado desde la Coordinadora COAG en base a referencias oficiales del Ministerio de Agricultura.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, de la que han advertido los sectores agrarios prácticamente desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, el campo ha convocado para este martes movilizaciones frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, coincidiendo con la presentación del futuro Plan Europeo de Acción sobre Fertilizantes.

“La agricultura europea no puede seguir soportando unos costes de fertilizantes desorbitados que ponen en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de Europa”, han señalado desde COAG, advirtiendo a su vez de que la actual coyuntura geopolítica ha evidenciado la “enorme vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea en materia energética y de suministros de fertilizantes”.

PUBLICIDAD

Falta de ambición en las medidas europeas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

En la misma línea, el responsable de COAG en el Comité Económico y Social Europeo, Jaume Bernis, ha indicado en el marco de las protestas que “si no se actúa de forma inmediata y contundente, habrá consecuencias directas sobre la producción, los precios de los alimentos y la soberanía alimentaria europea”.

Además, las distintas organizaciones implicadas han considerado que las medidas del plan europeo de fertilizantes serán una “respuesta insuficiente” frente a la actual magnitud de la crisis, señalando la “falta de ambición” de las medidas propuestas por la Comisión Europea y el impacto que tendrá en las cosechas el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que encarecerá aún más los insumos agrarios.

PUBLICIDAD

Las preocupaciones del campo por el contenido del Plan Europeo de Fertilizantes se han hecho realidad al prometer este martes la Comisión Europea ayudas de emergencia para los agricultores “antes del verano” para hacer frente a estas subidas, sin cifras concretas a estos apoyos. Desde el Ejecutivo son consciente de que muchos agricultores han retrasado la compra de fertilizantes por sus precios, lo que podría derivar en una menor producción alimentaria.

Por ello, desde Bruselas se han comprometido a presentar antes del verano un paquete de apoyo financiero para los trabajadores del campo más afectados y a movilizar fondos de la Política Agraria Común (PAC) para facilitar liquidez y flexibilizar los pagos anticipados. Además, el plan incluirá medidas para reforzar la producción europea y reducir la vulnerabilidad del bloque frente a perturbaciones externas en un sector especialmente dependiente de las importaciones.

PUBLICIDAD

Para reducir la exposición, la Comisión ha adelantado que impulsará la producción de fertilizantes orgánicos, biológicos y de bajo carbono fabricados en Europa, además de fomentar la reutilización de nutrientes procedentes de residuos, biomasa o aguas residuales.

Trabajadores agrícolas esparciendo fertilizante en un campo de trigo de invierno, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, a 2 de abril de 2026. (Reuters/Stringer)

El campo reclama sus propias prioridades

Junto a las movilizaciones llevadas a cabo en Estrasburgo, los agricultores y ganaderos han solicitado a Bruselas la “suspensión inmediata” del CBAM sobre los fertilizantes y la creación de un mecanismo estructural para compensar su coste para los agricultores. También han reclamado la suspensión temporal de los aranceles Nación Más Favorecida y los derechos antidumping sobre todos los fertilizantes procedentes de países distintos de Rusia y Bielorrusia.

PUBLICIDAD

Respecto a los nitratos, han reclamado mayor flexibilidad en la Directiva de Nitratos para ampliar el uso de purín y digestato más allá del límite de 170 kg de nitrato por hectárea, para llevarlo hasta los 250, siguiendo la senda marcada por la UE de impulsar un mayor uso de fertilizantes orgánicos. Además, a medio y largo plazo han solicitado diversificación de soluciones de fertilización, mayor autonomía estratégica europea y modernización regulatoria.