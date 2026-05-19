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El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató días antes de la tragedia

Jonathan Andic ha pagado la fianza de 1 millón de euros para eludir la prisión provisional impuesta por la jueza de Martorell

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Jonathan Andic repitió la ruta de Collbató días antes del crimen
El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte (Montaje Infobae)

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha dado un giro tras la detención de su hijo, Jonathan Andic, acusado de homicidio por los Mossos d’Esquadra. Recordemos que el arresto se ha producido en el marco de las pesquisas por el fallecimiento del empresario, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en las Coves del Salnitre, en Montserrat. Pocos minutos de saber que el hijo del fundador de Mango ha pagado la fianza de 1 millón de euros para eludir la prisión provisional, ARA ha adelantado el motivo de la detención.

Al parecer, el dispositivo, recuperado tras la caída mortal, permitió a la policía catalana acceder a mensajes e intercambios recientes entre padre e hijo. Los Mossos centraron el caso en el análisis de los mensajes que intercambiaron padre e hijo, que revelaban tensiones previas, además de situar a Jonathan como la única persona que acompañó al fundador de Mango el día del suceso. Asimismo, la geolocalización del teléfono de Andic hijo ha podido confirmar que repitió la ruta de Collbató días antes del suceso.

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Desde el inicio del proceso judicial, Jonathan Andic ha defendido que la muerte fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, la jueza de Martorell ha impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

*Noticia en ampliación

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