Los mejores destinos de España para disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto: vistas en el mar, cielos despejados y senderismo bajo las estrellas

Este mapa detalla los destinos clave para disfrutar del eclipse solar total (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. La luna cubrirá parcial o totalmente el disco solar durante varios minutos en una franja que atravesará la Península Ibérica de oeste a este, convirtiendo el país en uno de los mejores escenarios del mundo para observar el eclipse. No hará falta viajar a lugares remotos: el espectáculo llegará a casa.

Pero no todos los rincones de España ofrecen las mismas condiciones. La calidad de la observación depende de factores concretos: la contaminación lumínica, la altitud, la amplitud del horizonte y la probabilidad estadística de cielos despejados en agosto. Con esos criterios como guía, una selección de destinos distribuidos por diez provincias españolas identifica los mejores pueblos para vivir el eclipse solar total, combinando las condiciones astronómicas óptimas con patrimonio, naturaleza y gastronomía.

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Soria: el epicentro del eclipse solar total

Soria reúne las condiciones ideales que cualquier astrónomo aficionado busca: cielos despejados, baja contaminación lumínica y una orografía que ofrece horizontes amplios y despejados. La provincia del interior castellano es, según la selección, el territorio con mayor concentración de puntos de observación de primer nivel para el 12 de agosto. Así, cuenta con numerosos pueblos que son perfectos para disfrutar de este fenómeno, siendo Monte Valonsadero uno de los mejores.

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A su vez, Calatañazor combina horizonte despejado y clima seco con su casco medieval, el Cañón del Río Lobos y gastronomía castellana. Por su parte, Vinuesa ofrece cielos oscuros junto a la Laguna Negra y el embalse del Urbión, con turismo rural y observación astronómica. Medinaceli suma altitud elevada y vistas abiertas hacia el oeste con su arco romano y hoteles rurales, y El Burgo de Osma completa la selección con buena visibilidad, entorno histórico, catedral y balneario.

León: uno de los cielos más limpios de España

Riaño, en León.

León es la provincia que más destaca en la lista por la calidad de sus cielos nocturnos y diurnos. Su combinación de montaña, valles profundos y escasa densidad de población la convierte en un territorio excepcional para la observación astronómica, con algunos de los puntos con menor contaminación lumínica de toda la península. Entre los mejores pueblos de León para ver el eclipse destaca La Cueta, en la comarca de Babia, gracias a sus cielos limpios e increíbles planes.

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Por su parte, Riaño destaca por su paisaje montañoso, mientras que Posada de Valdeón ofrece un entorno privilegiado en los Picos de Europa con la Ruta del Cares y senderismo alpino. Vegacervera suma hoces abiertas ideales para el eclipse con las Cuevas de Valporquero y rutas naturales, y Sabero completa la selección con buenos espacios abiertos, museo minero y eclipse en montaña.

Burgos: castillos, monasterios y viñedos

Burgos combina un patrimonio histórico de primer orden con paisajes abiertos y condiciones de observación notables. La provincia ofrece desde castillos con vistas panorámicas hasta entornos rurales tranquilos rodeados de viñedos, lo que convierte cada punto de observación en una experiencia que va más allá del fenómeno astronómico.

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Los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse son cinco y Frías destaca por su castillo con vistas panorámicas, con fotografía, senderismo y turismo medieval. Covarrubias ofrece entorno rural tranquilo y buena visibilidad junto al río Arlanza y su colegiata, mientras que Peñaranda de Duero atesora un increíble paisaje entre viñedos con catas de Ribera del Duero y turismo medieval. Lerma aporta accesibilidad y grandes espacios abiertos con su plaza ducal y excursiones históricas. Santo Domingo de Silos cierra la selección con baja contaminación lumínica, el monasterio como referente cultural y la ruta natural del desfiladero de La Yecla.

Zaragoza: alta probabilidad de cielos despejados

Daroca, en Zaragoza (Getty).

Zaragoza es una de las provincias con mayor probabilidad estadística de cielos despejados en agosto, gracias a su clima continental seco y su posición geográfica. El patrimonio mudéjar, los paisajes de las Bardenas y los pueblos medievales de sus comarcas añaden valor cultural a una provincia que se perfila como uno de los destinos más completos para la jornada del eclipse.

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De este modo, de todos los rincones de la región, Daroca destaca por sus murallas medievales, la Laguna de Gallocanta y la ruta mudéjar, con clima seco y gran probabilidad de cielos despejados. Por otro lado, Sos del Rey Católico es un pueblo medieval con excelentes miradores, turismo cultural y los Pinares de Rodeno, Nuévalos permite disfrutar del Monasterio de Piedra con naturaleza, cascadas y senderismo. Tarazona ofrece vistas abiertas y patrimonio monumental con la ruta histórica del Moncayo, mientras que Calatayud brinda buen clima, accesibilidad y patrimonio mudéjar.

Teruel: la provincia de referencia en astroturismo de España

Teruel es la provincia española con mayor tradición en astroturismo y la que ofrece, en conjunto, las mejores condiciones para la observación astronómica del país. Su baja densidad de población, su altitud media elevada y la presencia del Observatorio Astrofísico de Javalambre la convierten en el destino natural para quienes buscan los cielos más limpios de la península.

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Es por ello que sus pueblos se convierten en destinos imprescindibles para disfrutar de este fenómeno único. Así, entre todos ellos, Albarracín combina gran altitud y cielos limpios con uno de los cascos medievales más fotografiados de España y los Pinares de Rodeno. Por su parte, Arcos de las Salinas aparece como el punto más próximo a Javalambre, con observatorio y cielos excelentes para la observación astronómica, mientras que Rubielos de Mora añade buen clima y encanto rural con turismo cultural y rutas rurales. En el caso de Mora de Rubielos, ofrece entorno natural y poca masificación con castillo, senderismo y gastronomía, y Valderrobres cierra la selección con paisaje abierto, turismo slow y casco medieval.

Navarra: altitud, patrimonio y naturaleza pirenaica

Ujué, en Navarra (Shutterstock).

Navarra ofrece una combinación difícil de igualar: altitud, cielos despejados, patrimonio medieval y naturaleza pirenaica en un territorio compacto y bien comunicado. La provincia concentra desde pueblos medievales en cerros con vistas de 360 grados hasta valles pirenaicos con bosques centenarios y escasa contaminación lumínica. La ruta por los mejores pueblos para ver el eclipse comienza en Ujué, el cual destaca por su altitud y sus cielos despejados, con astrofotografía y gastronomía navarra.

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Por otro lado, Olite suma patrimonio monumental y buena visibilidad con su castillo y enoturismo, mientras que Ochagavía propone naturaleza pirenaica y baja contaminación con la Selva de Irati y senderismo de montaña. Isaba ofrece paisaje montañoso y tranquilidad en los Pirineos con turismo rural y Tudela completa la selección con clima seco y horizonte abierto junto a las Bardenas Reales.

La Rioja: viñedos y bodegas bajo el eclipse

La Rioja combina su identidad vitivinícola con condiciones de observación notables gracias a su clima seco y sus horizontes abiertos sobre el valle del Ebro. La provincia ofrece la posibilidad de vivir el eclipse rodeado de viñedos y completar la jornada con una visita a alguna de sus bodegas centenarias, siendo San Vicente de la Sonsierra uno de los mejores rincones para disfrutar de este día. Esta localidad ofrece viñedos y un paisaje ideal con catas, rutas de vino y fotografía, mientras que Briones destaca por su entorno vinícola privilegiado con museos del vino y gastronomía.

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Por otro lado, Alfaro cuenta con una buena meteorología e increíbles vistas, además de albergar uno de los mayores nidos de cigüeña común de Europa. Además, Haro, capital del vino riojano, es conocido por sus bodegas, gastronomía y enoturismo, y Ezcaray cierra la selección con naturaleza, turismo rural y gastronomía riojana.

Tarragona: el eclipse solar total sobre el Mediterráneo

Iglesia románica de Santa María de Siurana, en Tarragona (Shutterstock).

Tarragona se alza como uno de los destinos más singulares para disfrutar del eclipse, pues permite vivirlo en mitad del Mediterráneo. La provincia combina enclaves de interior con horizontes amplios y pueblos costeros donde el fenómeno astronómico se puede contemplar sobre el mar, una experiencia difícil de repetir en otras provincias de España. En este sentido, Prades se sitúa como uno de los mejores pueblos de Cataluña para contemplarlo, de hecho, cuenta con un festival astronómico y ofrece increíbles rutas de senderismo.

Por otro lado, Siurana cuenta con miradores naturales y horizonte limpio con escalada y rutas del Priorat, y Altafulla destaca por combinar el eclipse con la costa mediterránea, con playa, casco histórico y gastronomía. Además, Miravet ofrece vistas abiertas sobre el Ebro con kayak y un castillo templario, mientras que Horta de Sant Joan completa la selección con un paisaje natural donde reina la tranquilidad y el Parque dels Ports.

Asturias: la mayor duración de totalidad

Asturias aparece como una de las provincias con mayor duración de totalidad del eclipse, lo que la convierte en un destino especialmente atractivo para quienes quieran maximizar el tiempo de observación. La combinación de costa cantábrica, montaña y pueblos marineros añade un escenario incomparable al fenómeno astronómico.

De esta forma, entre los mejores pueblos de Asturias para ver el eclipse, Luarca destaca por la gran duración de totalidad sobre el Cantábrico, su puerto pesquero, gastronomía y miradores. A esta localidad se le suma Cangas de Onís gracias a su cercanía con los Picos de Europa y Covadonga, ofreciendo senderismo y naturaleza. Por su parte, Taramundi ofrece cielos increíbles y naturaleza, siendo un referente en el turismo rural, mientras que Lastres propone miradores abiertos al mar con ruta costera, gastronomía y fotografía. Cudillero cierra la selección con un paisaje costero espectacular, fotografía y marisco en uno de los pueblos marineros más bonitos del norte.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Pontevedra: gastronomía y vistas en el Atlántico

Pontevedra cierra la lista con una propuesta diferente a todas las anteriores: vivir el eclipse con el Atlántico como protagonista. La provincia ofrece vistas sobre las Rías Baixas, pueblos costeros con identidad propia y la posibilidad de combinar el fenómeno astronómico con una puesta de sol sobre el océano que pocas provincias españolas pueden igualar.

Así, A Guarda ofrece vistas al Atlántico y una gran puesta de sol con el Monte Santa Trega. Por su parte, Combarro añade un paisaje costero único con sus hórreos, gastronomía y fotografía, mientras que O Grove propone un entorno marítimo ideal con playas, marisco y rutas en barco. A su vez, Vilanova de Arousa destaca por el atardecer atlántico y la costa abierta con albariño y rutas marítimas, y Ponte Caldelas cierra la selección con naturaleza, baja masificación y termalismo.