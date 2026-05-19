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El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

La medida busca reforzar la protección de las personas más vulnerables y adaptar el sistema público de pensiones a nuevas realidades sociales

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20/04/2026 Intituto Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza ECONOMIA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
20/04/2026 Intituto Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza ECONOMIA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD

La pensión de orfandad podría experimentar uno de los cambios más relevantes de los últimos años en España. El Gobierno y la Seguridad Social estudian ampliar esta prestación para que determinados beneficiarios puedan cobrarla de forma indefinida, siempre que cumplan una serie de requisitos vinculados a su situación personal y laboral. La medida busca reforzar la protección de las personas más vulnerables y adaptar el sistema público de pensiones a nuevas realidades sociales.

La propuesta plantea garantizar ingresos estables a personas que, debido a una incapacidad permanente absoluta, no pueden desarrollar ningún tipo de actividad profesional. Actualmente, esta pensión tiene límites de edad claramente definidos. Con carácter general, se percibe hasta los 21 años. Sin embargo, el plazo puede ampliarse hasta los 25 cuando el beneficiario no trabaja o mantiene ingresos reducidos. Además, ya existen algunas excepciones relacionadas con situaciones de discapacidad.

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La principal novedad es que la Seguridad Social plantea permitir el cobro de esta prestación de por vida en casos de incapacidad absoluta. Es decir, cuando la persona tenga reconocido oficialmente que no puede desempeñar ninguna profesión u oficio. El objetivo de esta ampliación es evitar que quienes dependen totalmente de esta ayuda pierdan la protección económica al alcanzar determinada edad.

La incapacidad permanente absoluta como requisito

El requisito fundamental para acceder a esta posible pensión indefinida será contar con un reconocimiento oficial de incapacidad permanente absoluta. Esta situación acredita que el beneficiario no tiene capacidad laboral para incorporarse al mercado de trabajo y, por tanto, necesita una cobertura económica continuada que garantice su estabilidad financiera.

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Además de esa condición, deberán cumplirse también los requisitos habituales que marca el sistema de pensiones. Entre ellos, que el progenitor fallecido hubiera cotizado el tiempo suficiente o estuviera en situación asimilada al alta en el momento del fallecimiento. Estas condiciones siguen siendo esenciales para generar el derecho a la prestación.

Se puede solicitar en los centros de atención e información de la Seguridad Social, presentando la documentación requerida, como certificado de defunción y datos del solicitante, y el proceso puede iniciarse tanto presencialmente como en línea, según indica la institución.

La propuesta responde a una realidad social cada vez más visible. Muchas personas beneficiarias de pensiones de orfandad con discapacidad severa encuentran enormes dificultades para alcanzar autonomía económica. Cuando llegan a la edad límite actual, existe el riesgo de que queden desprotegidas o dependan exclusivamente de ayudas sociales más limitadas y sujetas a revisiones constantes.

La ampliación de la prestación también pretende reducir la incertidumbre de las familias. En muchos casos, los hogares afrontan situaciones especialmente complejas al acercarse el final de la pensión de orfandad. La posibilidad de mantener esta ayuda de manera permanente aportaría una mayor tranquilidad económica y permitiría planificar el futuro con más estabilidad.

Aliviar la presión sobre otras partidas públicas

Otro de los aspectos relevantes es que esta medida podría aliviar la presión sobre otros sistemas de asistencia social. Actualmente, muchas personas con incapacidad absoluta deben recurrir a prestaciones complementarias o ayudas autonómicas para cubrir sus necesidades básicas. Con una pensión de orfandad vitalicia, parte de esa dependencia podría reducirse considerablemente.

La Seguridad Social considera que el sistema debe adaptarse a las nuevas necesidades sociales y laborales. La dificultad de acceso al empleo para personas con determinadas discapacidades hace necesario reforzar algunos mecanismos de protección pública. En este sentido, la propuesta encaja dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la cobertura de los colectivos vulnerables.

Eso sí, el alcance definitivo de la medida todavía dependerá del desarrollo normativo y de cómo se concrete su aplicación práctica. Será entonces cuando se determine exactamente qué situaciones podrán acogerse a esta ampliación, cuántos beneficiarios podrían acceder a ella y qué procedimientos serán necesarios para acreditar la incapacidad permanente absoluta.

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