Pagar con bizum o tarjeta: cuál es la diferencia y qué conviene usar en cada situación

Imagen de un usuario utilizando Bizum en su móvil (Banco de España / Europa Press)

Los hábitos de pago en España están cambiando a gran velocidad. Cada vez más consumidores utilizan el móvil, las tarjetas bancarias o aplicaciones como Bizum para pagar en tiendas, dividir gastos o hacer transferencias instantáneas. Aun así, el efectivo sigue siendo el método más utilizado en muchos comercios. En este contexto, surge una duda muy habitual entre los usuarios: qué diferencias existen realmente entre pagar con Bizum o con tarjeta y cuál conviene utilizar en cada situación.

Los datos reflejan claramente esta transformación. Según cifras del Banco de España, el uso de dispositivos móviles para pagar se ha duplicado desde 2022, mientras que los pagos con tarjeta han aumentado cuatro puntos porcentuales en el mismo periodo. Sin embargo, el efectivo todavía domina gran parte de las operaciones cotidianas. En 2024, el 57% de las transacciones en comercios se realizaron en metálico, aunque esta fórmula sigue perdiendo peso año tras año.

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En paralelo, los pagos inmediatos entre particulares ganan terreno gracias a Bizum. Actualmente, este sistema ya representa el 35% de los pagos entre personas, situándose solo por detrás del efectivo. Su crecimiento se explica por la rapidez y facilidad de uso, especialmente entre familiares, amigos o grupos que necesitan repartirse gastos de manera inmediata y sin complicaciones.

Bizum nació como una herramienta desarrollada por 34 bancos españoles para facilitar transferencias instantáneas entre particulares. Con el paso del tiempo, el servicio ha ampliado funciones y ahora también permite pagar compras online, realizar donaciones o incluso abonar tasas e impuestos públicos. Todo ello sin necesidad de introducir números de cuenta, ya que únicamente hace falta el número de teléfono asociado al banco.

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Hacienda avisa de la cantidad de dinero que puedes enviar por Bizum sin declararlo

Las ventajas de pagar con Bizum

Una de las principales ventajas de Bizum es precisamente su inmediatez. Las transferencias suelen completarse en menos de cinco segundos y el dinero aparece automáticamente en la cuenta del destinatario. Además, el sistema no suele tener comisiones para particulares y funciona directamente desde la aplicación oficial de cada banco, algo que aporta comodidad y sencillez a millones de usuarios.

El uso cotidiano de Bizum se ha disparado en situaciones muy concretas. Es habitual utilizarlo para dividir cenas, hacer regalos compartidos, pagar cumpleaños o enviar pequeñas cantidades de dinero de manera instantánea. También gana presencia en comercios online y administraciones públicas, donde empieza a consolidarse como una alternativa real a las tarjetas tradicionales.

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Las ventajas de las tarjeas bancarias

Las tarjetas bancarias, por su parte, continúan siendo el método más universal. Según los datos aportados en el análisis, los pagos con tarjeta pasaron del 28% al 32% en 2024. Además, los pagos realizados con móviles o dispositivos digitales aumentaron del 4% al 7%, reflejando que cada vez más consumidores utilizan el teléfono para pagar en establecimientos físicos.

Un hombre muestra sus tarjetas de débito de los bancos BBVA y Sabadell, en Ronda, España, 9 de mayo de 2024. (Reuters /Jon Nazca)

Existen diferentes tipos de tarjetas y cada una tiene características específicas. La tarjeta de débito carga el importe directamente sobre la cuenta bancaria en el mismo momento del pago, mientras que la de crédito permite aplazar compras o financiar pagos en varios meses. También están las tarjetas prepago, que funcionan con un saldo limitado previamente cargado por el usuario y ofrecen un mayor control del gasto.

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Las tarjetas destacan especialmente por su aceptación universal. Se pueden utilizar tanto en comercios físicos como en tiendas online, dentro y fuera de España. Además, muchas incluyen servicios añadidos como seguros de viaje, protección frente al fraude, acceso a promociones o sistemas de financiación, algo que Bizum todavía no ofrece con el mismo nivel de amplitud.

La seguridad es otro de los factores más importantes en esta comparación. Tanto Bizum como las tarjetas incorporan sistemas avanzados de protección. En el caso de las tarjetas, existen medidas como PIN, autenticación biométrica, alertas en tiempo real o seguros antifraude. Bizum, mientras tanto, opera desde la app bancaria oficial y mantiene sistemas de autenticación segura y trazabilidad de movimientos.

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Otro aspecto que valoran muchos consumidores es el control financiero. Los pagos digitales permiten consultar rápidamente cuánto se ha gastado y en qué categorías. Tanto las tarjetas como Bizum facilitan revisar movimientos desde la aplicación bancaria, algo mucho más complicado cuando se utiliza efectivo. Esta visibilidad ayuda a organizar presupuestos y controlar mejor los gastos mensuales.