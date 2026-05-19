España

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

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Se trata de una Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España (Ref. ES2026/271) (Infobae)
Se trata de una Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España (Ref. ES2026/271) (Infobae)

Con el fin de cuidar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer el caso de un producto contaminado cuyo consumo debe ser evitado por la población en general.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

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Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, emitieron la Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España (Ref. ES2026/271)

La AESAN comunicó sobre el nivel de riesgo asociado con el contaminante, las consecuencias de consumir el producto y las medidas a seguir si se posee en casa.

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Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España (Ref. ES2026/271).La empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes.Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

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