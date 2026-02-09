Qué representa el caballo en la cultura china

El Año Nuevo Chino de 2026 comienza el 17 de febrero y dará inicio al Año del Caballo, uno de los signos más emblemáticos del zodíaco chino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caballo ocupa un lugar central en la cultura tradicional de China, con una simbología que abarca la energía, la perseverancia y una profunda conexión con la mitología y la historia del país. Además, este animal se asocia tanto a la vitalidad como al dinamismo, y su figura resulta clave en el imaginario colectivo chino desde tiempos remotos.

La celebración del Año del Caballo dentro del calendario chino refleja no solo la relevancia del animal, sino también la influencia de antiguas leyendas y prácticas sociales que se mantienen hasta la actualidad.

Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino de 2026 comenzará el 17 de febrero, marcando el inicio del Año del Caballo. Según detalló National Geographic, este ciclo corresponde al séptimo animal en el zodíaco chino y se repite cada 12 años. Durante este período, se atribuyen características específicas a las personas nacidas bajo el signo del caballo, considerado uno de los más emblemáticos y reconocidos en la cultura de China.

El caballo dragón, criatura mítica de la cultura popular china, simboliza el espíritu vigoroso, la prosperidad auspiciosa y el vínculo con el río Amarillo

Cuál es el significado del caballo en la cultura popular china

En la cultura popular china, el caballo representa mucho más que un animal de carga o transporte. De este modo, en la mitología tradicional destaca la figura del caballo dragón (龙马, lóng mǎ), una criatura con cabeza y garras de dragón y cuerpo de caballo cubierto de escamas.

Esta figura simboliza el espíritu vigoroso y el ethos del pueblo chino, además de estar ligada al río Amarillo y al concepto de prosperidad auspiciosa. El caballo también se asocia a la Ruta del Té y los Caballos, una red de intercambio económico y cultural que funcionó desde la dinastía Tang y facilitó el comercio entre las regiones de Sichuan, Yunnan y Tíbet.

La importancia del caballo se remonta a la dinastía Zhou, cuando aparecen las primeras referencias en textos antiguos. El Libro de las Canciones ya mencionaba su relevancia en la sociedad.

Durante la dinastía Han Oriental, el sabio Wang Chong incluyó al caballo en el sistema Gan-Zhi, lo que confirma su presencia en el ciclo sexagesimal del calendario chino. Incluso, el primer templo budista de China, el Templo Bai Ma (Templo del Caballo Blanco), fue erigido en honor a un caballo que transportó los sutras budistas, estableciendo así un vínculo espiritual y cultural profundo.

El caballo simboliza vitalidad, velocidad y perseverancia. De acuerdo con el ciclo, las personas nacidas en el Año del Caballo suelen destacarse por ser trabajadoras, cordiales y competentes.

Sin embargo, quienes nacen en este año deben enfrentar el fenómeno del běnmìngnián (本命年), asociado a la posibilidad de mala fortuna, según la cosmovisión tradicional ligada a los ciclos de Júpiter y a la figura de los generales celestiales conocidos como tàisuì (太岁).

El caballo ocupa un lugar central en la cultura china, representando energía, perseverancia y una profunda conexión con la historia y la mitología nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las características del calendario chino

El calendario chino es de tipo lunisolar, lo que significa que combina elementos de los calendarios lunar y solar. Aunque cada mes inicia con la luna nueva, el sistema no se rige exclusivamente por los ciclos lunares.

El año solar dura 365,2422 días, mientras que 12 meses lunares suman aproximadamente 354,3672 días. Para ajustar ambas mediciones y evitar el desfase con las estaciones, se añade un mes bisiesto 7 veces cada 19 años.

A través de este mecanismo es posible que el calendario agrícola chino se mantenga sincronizado tanto con las fases lunares como con el ciclo solar, diferenciándose de otros sistemas como el calendario musulmán, que es exclusivamente lunar.

El calendario chino es un sistema lunisolar que ajusta sus ciclos con un mes bisiesto cada 19 años, diferenciándose del calendario exclusivamente lunar musulmán (AFP)

Cuáles son los animales del horóscopo chino

El horóscopo chino está compuesto por 12 animales, cada uno asociado a un año dentro de un ciclo que se repite cada 12 años. A su vez, el orden de los animales se basa en una antigua leyenda que narra la carrera convocada por el Emperador de Jade, en la cual los 12 primeros en llegar formarían parte del zodíaco. Los animales son: rata, búfalo, tigre, conejo (o gato), dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y chancho.

A cada animal se le vincula un elemento (metal, agua, madera, fuego o tierra) que rota en ciclos de 60 años, generando subtipos para cada signo. El caballo, protagonista en 2026, cuenta con variantes como el caballo de agua, de madera o de fuego, dependiendo del año exacto de nacimiento.

Además, la leyenda fundacional del horóscopo explica el orden de los animales y los atributos simbólicos de cada uno. Por ejemplo, la rata obtuvo el primer puesto por su astucia, mientras que el caballo quedó en una posición central tras ser sorprendido por la serpiente durante la carrera.

Cada signo representa rasgos y valores que siguen influyendo en la vida cotidiana y las creencias de millones de personas en China y en comunidades chinas repartidas por el mundo.