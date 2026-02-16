El trío que acompaña al Año Nuevo chino en 2026: luna llena, eclipse solar anular y Caballo de Fuego

Festival de Linternas de Zigong, antes del Año Nuevo Lunar chino, en la provincia de Sichuan, a 23 de enero de 2026. / REUTERS - Maxim Shemetov

Hace 3.500 años no había cabalgatas con dragones de plástico, ni fuegos artificiales, ni conciertos. No obstante, la Fiesta de la Primavera, conocida como el Año Nuevo en China, se remonta a esa Edad de Bronce, cuando el país asiático estaba gobernado por la dinastía Shang, la primera documentada históricamente. Dos semanas de festejos que conjugan esperados acontecimientos astrológicos y festividades ancestrales que trascienden las fronteras de la República Popular de China.

El pistoletazo de salida es este martes 17 de febrero, momento en que coincidirán la luna nueva, un eclipse solar anular y el inicio del Año del Caballo de Fuego. Este trío estelar pone punto de partida al año 4724 en el calendario chino. En esta edición, la coincidencia de una luna nueva con un eclipse solar anular, fenómeno conocido como ‘anillo de fuego’, aporta un simbolismo especial a una tradición que ha superado a las siete dinastías del país, además de a todo el siglo XX. A ello, se añade que el Año del Caballo de Fuego es un hecho que sucede cada 60 años.

Aunque la embajadora de la festividad es la ciudad de Xi’an, el Año Nuevo chino es celebrado anualmente alrededor del globo, con actividades en las que la población del país asiático es protagonista. Sin embargo, Xi’an continúa organizando grandes eventos: recitales de adivinanzas, historias legendarias, dulces típicos y espectáculos para los que es necesario saber de poesía.

La gente observa las instalaciones de luz en el 32º Festival Internacional de Linternas de Zigong antes del Año Nuevo Lunar chino, que dará la bienvenida al Año del Caballo, en Zigong, provincia de Sichuan, China. / REUTERS - Maxim Shemetov

Cuándo comienza el Año Nuevo: el peso de la luna en el calendario chino

El 17 de febrero de 2026, la Luna nueva marcará el comienzo del año 4724 del calendario chino con una edición singular. Pero, ¿por qué comienza el Año Nuevo en estas fechas? La respuesta se encuentra en el peso de los astros en el calendario del país asiático. El sistema de este es lunisolar, por lo que el Año Nuevo empieza con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Durante el fenómeno astronómico, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando aproximadamente un 96% del disco solar y dejando visible un anillo brillante. Esta franja circular será observable principalmente en regiones cercanas a la Antártida, mientras que partes del sur de Sudamérica y África podrán apreciarlo de manera parcial. A nivel cultural, la tradición china asocia la luna nueva a la renovación, los comienzos y la limpieza de energías, motivando que el inicio del ciclo anual coincida con este momento celeste.

La simbología del Año Nuevo chino: danzas tradicionales, comida típica y sobres con dinero para los más pequeños

La duración y forma de la Fiesta de la Primavera varía cada año debido al calendario lunisolar, pero habitualmente los festejos se prolongan durante dos semanas y culminan con el Festival de los Faroles. No obstante, en enclaves como Xi’an, el periodo festivo se extiende hasta un total de 96 días, según recoge National Geographic. En 2026, este ciclo terminará el 5 de febrero de 2027, señalando el inicio del siguiente año lunar.

No obstante, el protocolo para celebrar este cambio de año comienza antes de su celebración. Previo a la fecha señalada, las familias realizan una limpieza profunda del hogar y lo decoran con farolillos rojos, figuras de papel, nudos y carteles con mensajes optimistas. La noche de la víspera se celebra con un gran banquete familiar en el que destacan platos como los raviolis chinos, típicos del norte, y el pastel de arroz, propio del sur. Para los más pequeños, también hay costumbres reseñables: los niños reciben sobres rojos con dinero como gesto de buenos deseos por parte de los mayores. Ya aplicable a toda la familia, el primer día del año está reservado para vestir elegantemente, rendir homenaje a los antepasados y visitar o felicitar a familiares y amigos.

El Año Nuevo chino mueve millones de espectadores alrededor del globo. / Imagen de archivo

Las calles, por su parte, se llenan de desfiles de danzas tradicionales, como la del dragón y la del león, acompañadas de tambores, petardos y fuegos artificiales, elementos que la tradición atribuye al ahuyento de los malos espíritus y la atracción de prosperidad en el nuevo año. Tras quince días, la Fiesta de las Linternas, que coincide con la primera luna llena del ciclo, señala el final de las celebraciones.

El último Año del Caballo de Fuego fue en 1966

La edición de 2026 estará regida por el Caballo, el séptimo animal del zodiaco chino, combinado en esta ocasión con el elemento Fuego. Esta conjunción, conocida como el Año del Caballo de Fuego, se da únicamente cada 60 años y no tenía lugar desde 1966. En la cultura china, el caballo simboliza la libertad, la independencia y una tendencia al avance constante, mientras que el Fuego está relacionado con características como la energía, la creatividad, la ambición y la intensidad emocional.

Este binomio, según recoge eldiario.es refuerza un carácter impulsivo y dinámico para el ciclo entrante y se interpreta, de acuerdo con la tradición, como un periodo proclive a movimientos rápidos, decisiones audaces y mayor expresión personal. Esta idea se ve potenciada en 2026 por la singularidad astronómica de un eclipse coincidiendo con el inicio del año, algo que, desde el prisma simbólico, aporta una connotación de transformación intensa.

Por último, cabe recordar la leyenda sobre los doce animales del horóscopo chino, en que el Emperador del Cielo convocó una carrera para determinar el orden de los signos. El resultado quedó plasmado en la constelación zodiacal (rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo) y define la personalidad simbólica de quienes nacen bajo cada animal y elemento correspondiente.