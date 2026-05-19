Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

Viajes del Imserso en Navarra. (Pixabay)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a nuevos compromisos de gasto por un total de 137 millones de euros destinados a garantizar la continuidad de los programas de viajes del Imserso. La medida permitirá financiar la contratación, prórroga y tramitación de los servicios de turismo social y termalismo dirigidos a personas mayores durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

La decisión se enmarca en el programa de ‘Envejecimiento activo y prevención de la dependencia’, una de las principales políticas públicas dirigidas al bienestar de la población senior en España.

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Según ha informado el Ejecutivo, la autorización se ajusta a los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria y se destina al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, clave para el funcionamiento del sistema.

El objetivo del Gobierno es asegurar la continuidad de un programa que se ha consolidado como una de las principales herramientas de ocio, socialización y salud preventiva para los mayores, además de un motor económico para el sector turístico fuera de temporada alta.

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Un reparto de fondos hasta 2029

Los 137 millones de euros aprobados se distribuyen entre distintos ejercicios y actuaciones. De ellos, 64,3 millones se destinan a la contratación y prórroga de servicios ya existentes, mientras que los 72,6 millones restantes se corresponden con la tramitación anticipada de nuevos expedientes.

El año con mayor asignación será 2027, que concentrará 94,7 millones de euros del total. Le seguirá 2028, con 36,3 millones, mientras que 2029 contará con 5,9 millones destinados a completar la planificación plurianual del programa.

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

Esta estructura de gasto permite al Ejecutivo asegurar la continuidad del Imserso a medio plazo y evitar interrupciones en la prestación de servicios, una cuestión especialmente sensible en un programa que moviliza cada año a cientos de miles de personas mayores por todo el país.

Un programa clave para el envejecimiento activo

El Imserso no solo tiene un componente turístico, sino también social y sanitario. Los viajes subvencionados y las estancias termales forman parte de una estrategia más amplia de envejecimiento activo, que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentar la socialización y prevenir situaciones de dependencia.

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El Ministerio de Hacienda ha subrayado que la medida se adopta dentro del marco presupuestario del programa, cuyo crédito para 2026 asciende a 112,7 millones de euros en el capítulo de gastos corrientes.

La autorización del Consejo de Ministros, por tanto, permite dar continuidad a una política consolidada que requiere planificación plurianual debido a su volumen y alcance.

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Impacto económico y social del Imserso

Los programas de turismo social del Imserso también tienen un importante impacto en el sector turístico español, especialmente en destinos costeros e insulares que dependen en gran medida de la temporada baja.

La llegada de viajeros mayores permite mantener la actividad hotelera, el empleo y los servicios asociados durante meses en los que la demanda turística tradicional desciende.

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Además, el programa de termalismo social contribuye a la salud preventiva de los usuarios, al facilitar el acceso a tratamientos terapéuticos en balnearios y centros especializados, lo que reduce la presión sobre el sistema sanitario en determinados casos.

Con esta nueva autorización de gasto, el Gobierno refuerza su compromiso con una de las políticas sociales más longevas y reconocidas del país, al tiempo que garantiza la estabilidad de un programa que combina bienestar social, actividad económica y cohesión territorial.

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