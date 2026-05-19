España

Mercedes Milá defiende a Zapatero en ‘La Revuelta’: “No me creo una palabra”

La periodista presenta su nuevo programa en La 2, ‘Me meto en un jardín’, además de repasar la actualidad nacional con David Broncano

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Mercedes Milá, periodista en 'La Revuelta'
La periodista y aristócrata catalana se posiciona abiertamente en favor del expresidente tras conocerse su imputación. / Captura de pantalla

En vez de ser el público el protagonista inicial de La Revuelta, como es habitual en cada programa, ha sido la aparición de Mercedes Milá (Esplugues de Llobregat, 75 años) lo que ha eclipsado el arranque del prime time en La 1. La periodista y aristócrata se ha posicionado sin tapujos sobre dos cuestiones de actualidad esta semana: la huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Milá ha manifestado su solidaridad plena con el profesorado valenciano, de igual manera que ha defendido al expresidente socialista frente a cualquier acusación: “No me creo una palabra”.

A caballo entre Mediaset y Televisión Española, la carrera de Mercedes Milá se ha fraguado frente a las cámaras, a las que vuelve este domingo en La 2 con Me meto en un jardín, programa de entrevistas en profundidad. La presentadora ha acudido al programa de RTVE para promocionarlo, aunque su entrevista con David Bronano no se ha limitado a lo televisivo. “Yo sí me mojo, todo lo que haga falta”, ha asegurado Milá, levantando los aplusos del público.

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La periodista tilda de “montaje” la acusación contra Zapatero, en ‘La Revuelta’

Dada la extensa trayectoria profesional de Mercedes Milá, la periodista ha reivindicado la inocencia de Zapatero frente a la imputación que se ha conocido durante el día de hoy por el rescate a la aerolínia Plus Ultra, lo cual ha tildado de “montaje”. “Es tan retorcida”, ha tratado de argumentar ante Broncano. Milá ha indicado al presentador que Zapatero es “un tipo de primera categoría”, tras comentar que lo conoce. El problema

El presentador no ha querido incidir en la actualidad política del día, lo que le ha valido un “tú eres un golferas de mucho cuidado”, pronunciado por Milá, y un “mójate, chaval”. A diferencia de Broncano, el público ha secundado abiertamente la defensa de Milá hacia Zapatero. “Lo que pasa en España es que la justicia es un desastre”, ha resumido la presentadora antes de cambiar de tema.

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La huelga indefinida de docentes valencianos se cuela en ‘La Revuelta’: “Educació pública de qualitat en valencià”

Las protestas de los docentes que se dedican a la educación pública en la Comunitat Valenciana han trascendido más allá de las tres provincias. “Educació pública de qualitat en valencià” podía leerse en uno de los carteles que han lanzado al escenario desde el público de La Revuelta. “Muy bueno, estoy completamente de acuerdo”, ha asegurado Mercedes Milá mientras sostenía una pancarta.

Entrevista a Mercedes Milà.

En el patio de butacas, un grupo de docentes ha clamado en defensa de la huelga indefinida de profesores que están abogando por mejores condiciones laborales y una inclusión real, frente a las políticas de segregación lingüística impulsadas por la Conselleria de Educación, en manos de María del Carmen Ortí Ferre, del Partido Popular valenciano. Además, los mismos docentes solicitan equiparación salarial con el profesorado de otras comunidades autónomas, disminuir el número de alumnos por aula, mejoras en las sustituciones del profesorado, acelerar la reconstrucción de centros destruidos por la dana, el fin de la privatización de la Formación Profesional y aumentar el profesorado de apoyo a la inclusión.

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