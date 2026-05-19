El parque secreto de Barcelona con un laberinto de cipreses, esculturas y jardines románticos

Parc del Laberint d’Horta, en Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

Barcelona guarda espacios que escapan al ruido de la ciudad sin necesidad de salir de ella. En el distrito de Horta-Guinardó, lejos del centro turístico y de las Ramblas, existen rincones donde poder relajarse y disfrutar del sonido del agua, la sombra de los árboles centenarios y jardines increíbles. El más antiguo de todos ellos es el Parc del Laberint d’Horta, el jardín conservado más viejo de la ciudad.

Encargado en 1791 por el marqués de Llupià i Alfarràs al arquitecto italiano Domenico Bagutti, este espacio del Passeig dels Castanyers nació como jardín neoclásico y creció hasta convertirse en romántico, acumulando a lo largo de más de dos siglos dos lenguajes arquitectónicos, una increíble colección botánica y un laberinto de cipreses que sigue siendo el corazón del conjunto. La entrada cuesta 2,23 euros, aunque los miércoles y domingos es gratuita.

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Neoclasicismo y romanticismo en un mismo recorrido

La pregunta que el parque plantea desde el primer momento es también su mejor descripción: ¿es un jardín neoclásico o un jardín romántico? La respuesta es que es los dos, y esa dualidad es precisamente lo que lo convierte en un espacio único en Barcelona. La parte neoclásica, la más antigua, se reconoce en la simetría, el arte topiario, los templetes con columnas toscanas dedicados a Ariadna y Danae, las fuentes y manantiales y el pabellón neoclásico dedicado a las musas, también obra de Bagutti. Todo está ordenado, medido y dispuesto con una lógica que refleja la mentalidad ilustrada del marqués que lo encargó.

Por otro lado, la parte romántica, añadida en 1853, rompe ese orden de forma deliberada. El canal, originalmente navegable, se transforma en cascada y luego en arroyo sobre un lecho de piedra y musgo. La vegetación se vuelve más densa y menos domesticada. Aparecen el refugio del campesino excavado en la roca, la cabaña de madera del ermitaño y, al final del recorrido, un falso cementerio que cierra el itinerario con una escenografía deliberadamente sombría.

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El laberinto de cipreses y la escultura de Eros en el centro

Parc del Laberint d’Horta, en Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

El elemento más conocido del parque es el laberinto vegetal formado por muros de ciprés recortados con precisión. Recorrerlo es el primer reto que el jardín propone al visitante, y en su centro aguarda la escultura de Eros, la figura mitológica que preside el espacio más íntimo del conjunto. Desde el centro del laberinto se contemplan los templetes a derecha e izquierda y, en el eje central, las escaleras que ascienden hacia el pabellón neoclásico. La altura de los árboles que rodean el conjunto, entre los que destacan encinas, pinos y robles, crea una atmósfera recogida que contrasta con la escala de la ciudad que queda al otro lado de los muros.

Pero estas especies son solo una pequeña muestra de su colección botánica. En el jardín doméstico, un tilo y un cedro del Himalaya forman parte del Catálogo de Árboles de Interés Local de Barcelona. Junto a ellos crecen tejos, cóculos y un árbol de Júpiter, además de una plantación de camelias. A su vez, en el recorrido hacia los templetes, una alineación de encinas centenarias cercadas en una valla de laurel y un ejemplar de secoya también están catalogados.

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Cómo llegar, horarios y precios

El Parc del Laberint d’Horta se encuentra en el Passeig dels Castanyers 1, en el barrio de Montbau, dentro del distrito de Horta-Guinardó. El acceso es posible en metro hasta la parada Mundet (línea 3) o en autobús por varias líneas que conectan con el distrito. El parque es accesible para personas con discapacidad física.

La ruta fácil para hacer con niños que llega a una preciosa cascada que está a poco más de una hora de Barcelona.

El horario varía según la temporada: de abril a octubre abre todos los días de 10:00 a 20:00 horas, y de noviembre a marzo de 10:00 a 18:00 horas, excepto el 25 de diciembre, cuando cierra a las 14:00 horas. La entrada general cuesta 2,23 euros y la reducida 1,42 euros, con un descuento del 10% para grupos de más de 15 personas. La entrada es gratuita los miércoles y domingos, así como para vecinos del distrito, personas en situación de desempleo, jubilados y menores de 5 años.

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