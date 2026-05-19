Marcos Llorente responde sobre la polémica del sol en ‘El Hormiguero’ y descarta contar calorías: “No creo en eso”

Marcos Llorente ha pasado por el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su temporada y sus hábitos (El Hormiguero)

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, ha sido el invitado de este martes en ‘El Hormiguero’. Durante su participación, ha respondido preguntas sobre su temporada, sus hábitos personales y ha vuelto a referirse a la polémica generada por sus declaraciones sobre los beneficios de la exposición al sol.

En la entrevista, Llorente ha subrayado que, aunque mantiene una fuerte disciplina física y mental para competir al máximo nivel, no rehuye permitirse ciertas indulgencias y valora especialmente la importancia de la recuperación después del esfuerzo.

PUBLICIDAD

El jugador ha reconocido que, a pesar de su dedicación, no contempla alargar su carrera más allá de los 35 años y ha explicado que la vida del futbolista implica numerosos sacrificios, desde una infancia con poca vida social debido a los entrenamientos, hasta la intensidad y los desplazamientos que exige el fútbol profesional. “Son muchos viajes y muchos días fuera de casa y llega un punto en el que no necesito ni ganar más dinero ni éxito”, ha matizado.

Polémica sobre la exposición solar

Durante la conversación con Pablo Motos, el propio futbolista ha reiterado su visión sobre la exposición al sol y la protección solar, indicando que prioriza una “relación con el sol coherente”. Al mismo tiempo ha defendido la exposición gradual desde el amanecer como método para preparar el cuerpo, cuestionando la validez de los estudios científicos que relacionan directamente la incidencia de cáncer de piel con la exposición solar acumulada.

PUBLICIDAD

“¿Cómo miden eso?”, ha preguntado abiertamente, subrayando que no está convencido de que el sol sea siempre el responsable y sugiriendo que también la luz artificial podría jugar un papel importante en las enfermedades que se originan con el paso del tiempo.

Llorente ha abordado también a polémica surgida en redes sociales a raíz de sus comentarios sobre el protector solar, respaldando su opinión en la discrepancia entre especialistas y defendiendo que existen dermatólogos que apoyan su modelo de vida al aire libre.

PUBLICIDAD

El jugador ha precisado que se refiere a una adaptación gradual al sol y no a exposiciones prolongadas sin previo acondicionamiento. “No puede ser que no tomes el sol en todo el año y en agosto estés siete horas en la playa”, ha destacado, insistiendo en que él promueve la adaptación progresiva como medida de prevención.

Rutinas y temporada

El centrocampista ha revelado otros aspectos de su régimen personal, asegurando que controla con esmero tanto la alimentación como los hábitos diarios. A pesar de esta disciplina, afirma no renunciar a deleites concretos.

PUBLICIDAD

“Comer por comer, no, pero si hay un postre que está bueno, sí. No cuento calorías. No creo en eso; el balance, para mí, no es el cómputo global a lo largo del día; igual que no hago deporte por la noche, para mí es más importante el cuándo que el qué”, ha comentado