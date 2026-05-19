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El pueblo medieval de Lombardía que es de los más bonitos de Italia: un castillo de ladrillo rojo, frescos del siglo XV y tres iglesias

Esta localidad destaca por su increíble fortaleza e impresionante patrimonio, donde destacan iglesias, palacios y su característico color rojizo

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Soncino, en Italia
Soncino, en Italia (Wikimedia).

El norte de Italia guarda en su llanura padana pueblos que el turismo de masas no ha descubierto todavía. Localidades donde el ladrillo rojo de la arquitectura lombarda define cada fachada, donde los canales definen el paisaje y donde la historia medieval se conserva en mitad de sus calles, plazas e iglesias. Son destinos que requieren salirse de los circuitos habituales de Milán, Bérgamo o Cremona, pero que recompensan ese desvío con una autenticidad difícil de encontrar en las grandes ciudades.

Uno de esos pueblos es Soncino, en la provincia de Cremona, un recinto amurallado del valle del Po que combina un castillo Sforza del siglo XV, tres iglesias con frescos notables, palacios de terracota gótica y un museo de la imprenta que recuerda que aquí se publicaron algunos de los primeros libros de Europa. Accesible desde Milán, Bérgamo, Brescia y Crema, este pueblo puede recorrerse a pie en un día y ofrece uno de los conjuntos medievales mejor conservados de toda Lombardía.

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Un imponente castillo

Lo primero que impresiona al llegar a Soncino es la Rocca Sforzesca, el castillo de ladrillo rojo construido en el siglo XV por orden de Galeazzo Maria Sforza. Los fosos, el revellín de la entrada y las cuatro torres de las esquinas dan testimonio de sus orígenes militares, y la intervención del arquitecto Luca Beltrami en el siglo XIX le devolvió una forma legible basada en documentación histórica. Hoy es uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura defensiva del período Sforza en toda Lombardía.

De hecho, la torre cilíndrica del suroeste reutiliza una construcción más antigua, y en el interior una de las torres conserva una capilla con frescos del siglo XV: una Virgen con el Niño y escudos de armas nobiliarios que van desde la serpiente de los Visconti hasta el león de San Marcos, alusión al dominio veneciano. Bajo el patio, los grandes establos narran la vida cotidiana de la guarnición. Además, el castillo alberga dos rutas museísticas: el Museo Arqueológico Cívico Aquaria, con hallazgos desde la prehistoria hasta el siglo XVII, y el Museo de los Combatientes, dedicado a las guerras de los siglos XIX y XX.

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A pocos pasos de la fortaleza, la antigua fábrica de hilado de Meroni, de finales del siglo XIX, conserva maquinaria, molinos de agua, tanques de sedimentación y calderas que ilustran el proceso de producción de la seda desde el capullo hasta el hilo. El edificio alberga hoy un museo de la seda y la oficina de turismo del pueblo.

Palacios de terracota, la plaza del Ayuntamiento y el reloj veneciano

Soncino, en Italia
Soncino, en Italia (Castillo de Soncino).

Al entrar por la Porta a Sera y tomar la Via IV Novembre, la antigua “Strada Magna”, el visitante se adentra en el entramado medieval de Soncino: casas y palacios alineados, largos pórticos que en el siglo XVIII albergaban talleres artesanales y patios escondidos reconvertidos en bodegas y bares.

Por su parte, el Palazzo Azzanelli, del siglo XV, luce una fachada con ventanas ojivales de terracota con trifolios, querubines y cornisas en espiral, mientras que el Palazzo Zardina-Cropello incorpora la torre del barrio de Barbò y una fachada de terracota con ventanas abocinadas. El Palazzo Bobbio-Tonsi conserva su pórtico original con cuatro arcos apuntados, una rareza en la zona.

La Piazza Garibaldi concentra el poder civil del pueblo en torno al Palazzo Comunale, una estructura compleja que ha crecido durante siglos: la Torre Cívica del siglo XII, el Palazzo dei Consoli, el Palazzo del Podestà y el Palazzo Nuovo del siglo XV. La Torre Cívica, que alcanza los 42 metros de altura, alberga tres campanas y en su fachada luce un reloj de dos caras con dos autómatas de metal, los llamados “Matéi”, donado en 1506 por un miembro de la República de Venecia como reproducción a menor escala del reloj de la Plaza de San Marcos.

Tres iglesias, un campanario de siete lados y un ciclo de frescos

Soncino sorprende por la concentración de iglesias importantes en un espacio reducido, cada una con un carácter distinto. La iglesia de San Giacomo destaca por su campanario heptagonal, una torre de siete lados construida entre los siglos XIV y XV que representa una singularidad casi absoluta en la arquitectura lombarda. El número siete alude a los sacramentos, y la torre presenta una ligera inclinación provocada por el terremoto de 1802. En el interior, de estilo barroco, destacan dos vidrieras de Fra Ambrosino de’ Tormoli y el coro de nogal de Fra Damiano Zambelli, de 1507 a 1508.

La ciudad española que es la más antigua de Europa: un viaje por sus 3.000 años de historia.

Igualmente, la iglesia parroquial de Santa Maria Assunta, detrás del ayuntamiento, es el centro religioso del pueblo. Su historia arranca en el siglo V y el edificio actual acumula capas de distintas épocas: planta románica del siglo XII, añadidos góticos, renovación tridentina de 1580, decoraciones renacentistas tardías, intervenciones barrocas y obras del siglo XIX de Carlo Maciachini. El interior, lleno de luz, tiene bóvedas decoradas y una gran cúpula octogonal que precede al presbiterio.

Fuera de las murallas, bordeando el canal Pallavicino, se encuentra la iglesia de Santa Maria delle Grazie, construida desde 1501 por iniciativa de los frailes carmelitas. La fachada es sencilla, pero el interior es una explosión de frescos de principios del siglo XVI con escenas marianas, episodios evangélicos, santos y un Juicio Final que se alternan a lo largo de la nave. Giulio Campi pintó el presbiterio y el ábside, y el ciclo pictórico completo justifica por sí solo el paseo hasta este punto. La iglesia tuvo una historia turbulenta: sus objetos sagrados fueron robados y el edificio se usó como almacén de municiones, enfermería y pajar durante distintas ocupaciones, hasta su recuperación en el siglo XIX.

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