España

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estas son las vitaminas más importantes para tu digestión”

Las deficiencias de vitaminas pueden causar inflamación, distensión y sensación de pesadez incluso con una dieta equilibrada, según advierte el especialista

Guardar
Rodrigo Arteaga, doctor habla sorbe
Rodrigo Arteaga, doctor habla sorbe las vitaminas (TikTok / @dr.rodrigoarteaga)

La preocupación por la sensación de pesadez e inflamación tras las comidas va en aumento, incluso entre quienes siguen hábitos alimentarios saludables. Estas molestias digestivas suelen generar dudas sobre si la dieta es realmente adecuada o si existen factores menos evidentes que afectan el bienestar intestinal.

Expertos como Rodrigo Arteaga, médico especializado en digestión, explican que muchas veces los síntomas no se relacionan solo con la calidad de los alimentos, sino también con el modo en que el cuerpo los procesa y absorbe. “Muchas veces el problema no es la comida, es cómo la estás digiriendo”, señala Arteaga, quien enfatiza el papel de las vitaminas en el funcionamiento óptimo del sistema digestivo.

Entre los nutrientes clave, la vitamina A ocupa una posición central. Según Arteaga, “es clave para mantener sana la pared del intestino y permitir que los nutrientes se absorban correctamente”. La deficiencia de este micronutriente puede ocasionar inflamación y gases, incluso cuando la alimentación es equilibrada.

Vitaminas clave y alimentos recomendados para una mejor digestión

El especialista detalla que alimentos como la yema de huevo, quesos curados —en particular el parmesano— y zanahorias, contribuyen de manera significativa al aporte de vitamina A y favorecen la salud de la barrera intestinal. Mantener los niveles adecuados de esta vitamina resulta esencial para quienes experimentan molestias digestivas recurrentes, ya que una pared intestinal saludable es la base para una correcta absorción de nutrientes.

La vitamina B1 o tiamina resulta igualmente esencial para el proceso digestivo. Arteaga explica que “ayuda a que los nervios y los músculos del sistema digestivo tengan la energía necesaria para funcionar bien”. Cuando existe un déficit de esta vitamina, los alimentos avanzan lentamente por el tracto digestivo y aparece una sensación acusada de llenura o pesadez.

Vitamina B1 (iStock)
Vitamina B1 (iStock)

El médico recomienda incluir carne de cerdo, legumbres y semillas para cubrir este requerimiento y evitar alteraciones en la motilidad intestinal. Además, la tiamina participa en la obtención de energía a partir de los alimentos, lo que permite que el proceso digestivo sea más eficiente y menos propenso a provocar incomodidad. Una ingesta insuficiente puede derivar en digestiones difíciles y fatiga tras las comidas.

La importancia de la vitamina B6 también aparece reflejada en las recomendaciones de Arteaga. Este profesional subraya que “la digestión se vuelve menos eficiente y es más común sentir distensión o malestar después de comer” ante la escasez de este nutriente.

Nutrientes y rutinas para evitar molestias

Para mantener niveles adecuados, el especialista sugiere el consumo de pollo, plátano y garbanzos, y recuerda que una dieta variada puede ayudar a prevenir estos síntomas molestos. La vitamina B6 participa en la síntesis de enzimas digestivas y contribuye al equilibrio de la flora intestinal, lo que reduce la probabilidad de malestares frecuentes y favorece una digestión más suave.

La falta de vitamina D, provocada por escasa exposición solar, dieta insuficiente o problemas de absorción, afecta huesos, músculos e inmunidad. Reponerla requiere sol moderado, alimentos ricos y, cuando es necesario, suplementos indicados por un profesional para evitar complicaciones.

El doctor Arteaga puntualiza que el papel de las vitaminas no se limita a facilitar la digestión, sino que influye en la capacidad del organismo para utilizar los nutrientes. “Estas vitaminas no hacen la digestión por sí solas, pero permiten que el sistema digestivo funcione correctamente”, afirma.

De acuerdo con sus observaciones, prestar atención tanto a la variedad como a la calidad de la dieta es una medida efectiva para reducir el malestar postprandial y optimizar la salud intestinal. Adoptar estos hábitos puede marcar la diferencia para quienes buscan mayor confort y bienestar después de cada comida, permitiendo disfrutar más de la alimentación diaria sin molestias persistentes.

Temas Relacionados

NutriciónNutrición EspañaSuplementosSuplemento AlimenticioVitaminasRecetas SaludablesTikTokTikTok EspañaRedes SocialesVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua subió este 5 de febrero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de

Muere a los 90 años Josefina Castellví, directora de la primera base española en la Antártida

La investigadora y oceanógrafa fue pionera en una época en la que las mujeres casi no tenían presencia en la ciencia

Muere a los 90 años

David Céspedes, doctor: “Deberías congelar el pan antes de comerlo”

Transformar el almidón del pan mejora la saciedad y favorece la salud intestinal, según el especialista

David Céspedes, doctor: “Deberías congelar

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Lo de que la gente no quiere trabajar es mentira. Lo que no quieren es ser explotados”

El especialista destaca que los empleados buscan condiciones laborales dignas y rechazan prácticas abusivas en el entorno profesional

Rafael Alonso, experto en recursos

Marta Barranco, psicóloga: “A veces, detrás de la excusa del ‘no tengo tiempo” lo que hay es un “no me interesa’”

La experta advierte que la falta de dedicación y el interés a medias suelen desgastar los vínculos afectivos

Marta Barranco, psicóloga: “A veces,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez pisa el acelerador en

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

Ayuso no ha sancionado al empresario que incumple el contrato de arreglar las calderas de los pisos públicos, que deja además en el limbo una promoción de 90 viviendas protegidas

AENA se gasta 547.000 euros en cambiar las tuberías “obsoletas” de fibrocemento que suministran agua al aeropuerto de Cuatro Vientos

María Goikoetxea, candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: “El PSOE es el más feminista en campaña, pero cuando gobierna le tiemblan las piernas”

La empresa pública que diseñó el AVE Madrid-Sevilla no encuentra floristería para tener un detalle con las familias de los empleados que fallecen

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

Las bajas médicas de menos de 15 días no generan gasto para la Seguridad Social, pero sí a las empresas: el 65% dura menos de dos semanas y las de tres días aumentan un 141%

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey