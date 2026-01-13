Rodrigo Arteaga, doctor: “Esto es lo que debes comer para que tu pelo crezca más fuerte y con mayor grosor”

La dieta influye en la salud capilar y puede favorecer o prevenir la pérdida de pelo. (Montaje Infobae)

España es líder mundial en calvicie masculina. La alopecia afecta a casi la mitad de los hombres del país (44,5%) en mayor o menor grado y se estima que entre el 5 y el 10% de las mujeres adultas también presentan este problema. Para prevenir la caída y pérdida del cabello, existen infinidad de tratamientos como el minoxidil o el finasteride, pero el estilo de vida también puede influir en la salud del pelo.

El estrés es uno de los factores que más influyen en la caída de pelo, pero también intervienen el cuidado personal y la dieta. De hecho, el doctor Rodrigo Arteaga asegura que “el grosor y la fuerza de tu cabello no se deciden por el champú”, sino por “si tu cuerpo tiene el material correcto para fabricarlo”. Es decir: si se le dan los alimentos adecuados para que pueda mantenerlo y hacerlo crecer.

Este médico experto en salud integral, metabolismo y longevidad dedica parte de su tiempo a divulgar contenido sanitario en sus redes sociales (@dr.rodrigoarteaga). En un reciente vídeo publicado en Tiktok, este especialista da las claves para mantener una dieta que proteja el cabello. Llevar una dita equilibrada es esencial para obtener un pelo sano y fuerte, pero es importante prestar atención a ciertos nutrientes y alimentos que no deben faltar para mejorar la salud capilar.

Dieta para un cabello fuerte y grueso

Una selección colorida de alimentos frescos y saludables, incluyendo frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pan artesanal y semillas. La imagen destaca opciones nutricionales como brócoli, naranjas, uvas, tomate, pepino, manzana, aguacate, lentejas, garbanzos, frijoles, avena y pan integral, promoviendo una dieta equilibrada y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el doctor Arteaga, la proteína es clave para tener un buen pelo. “Tu cabello está hecho principalmente de queratina”, dice el médico. Se trata de una proteína fibrosa que es responsable de la resistencia y durabilidad del cabello. “Pero la proteína que comes no se usa solo para el cabello”, apunta el doctor, “también lo necesitan tus órganos vitales como el corazón, el cerebro o el hígado”.

Así, Arteaga explica que “cuando comes poca proteína, tu cuerpo la destina a lo indispensable para vivir y el cabello queda al final de la lista. Si no hay suficiente proteína disponible, la queratina no se forma bien y el cabello crece más delgado y más frágil”. El especialista recomienda incluir proteína en cada comida, a través de huevos, pollo, pescado o legumbres, entre otras opciones.

En el cuidado del cabello también son importantes minerales como el hierro o el zinc. “El cabello crece desde un folículo, y ese folículo necesita hierro y zinc para producir una hebra con buen diámetro y resistente. Cuando faltan estos minerales, el cabello puede seguir creciendo, pero cada hebra sale más delgada y se quiebra con mayor facilidad”, explica Arteaga. Carnes, mariscos, semillas y legumbres son una buena fuente para obtener estos minerales.

Por último, es importante tener un buen aporte de grasas saludables. “Las grasas no hacen que el cabello crezca más rápido, pero protegen mucho al folículo y reducen el quiebre del cabello”, afirma el doctor. En este caso, recomienda fuentes de grasas saludables como el salmón, las sardinas, el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. “Cuida estos alimentos porque, sin ellos, el cabello puede crecer, pero crece más delgado, más frágil y con más quiebre”, concluye el doctor.