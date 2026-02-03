España acelera el gasto en defensa y lo destina a subir el salario de los militares, a programas de modernización y al CNI

Militares españoles. (Real Instituto Elcano)

Si algo le molesta a Donald Trump de España -o de Pedro Sánchez- es el hecho de que no gaste en defensa todo lo que a él le gustaría. En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) lo volvimos a ver. “No sé qué pasa con España”, dijo el mandatario, ya que todos los países de la OTAN han aumentado el 5% el gasto en esta partida y respecto a nosotros, afirmó: "Quieren que les salga gratis, creo“.

Sánchez no se quedó callado. Respondió que su Gobierno había destinado al al presupuesto en defensa 34.000 millones de euros al año, lo que aseguró que suponía una inversión mayor “que 13 países de la OTAN”. Y esto, aunque sea verdad, tiene sus matices, ya que el presidente no tiene en cuenta que España es el país que menos destina en relación a su PIB. De los 13 países que menos invierten en defensa en millones de euros, 10 superan el porcentaje de España sobre el PIB.

Con este contexto, podemos analizar los datos que ha publicado BBVA Research en su informe de enero, en el que el gasto en defensa ha cobrado protagonismo. Según el documento, a partir de mayo, el registro de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) revela un cambio de ritmo sostenido en la inversión en defensa, situando este ámbito como uno de los capítulos de mayor dinamismo dentro del gasto público.

El repunte en el gasto militar responde a una combinación de factores estratégicos y operativos. Por un lado, destaca el aumento de la remuneración del personal militar, una medida que reconoce el papel del colectivo en la estructura de seguridad nacional y que busca mejorar el atractivo de las Fuerzas Armadas y garantizar la retención de talento en un contexto internacional cada vez más competitivo. El salario de los militares está regulado por el Estado a través del Ministerio de Defensa, que fija los los marcos retributivos y los complementos específicos en cada uno de los rangos (un soldado cobra 1.350 euros al mes mientras que un teniente asciente a 2.300). Desde el 1 de enero cobran 200 euros más.

En paralelo, la dotación presupuestaria se ha orientado hacia el refuerzo de los programas especiales de modernización. Este apartado comprende inversiones destinadas a la actualización de equipamiento, tecnología y sistemas de defensa, con el objetivo de mantener a las Fuerzas Armadas alineadas con los estándares operativos y tecnológicos de los principales aliados internacionales. La modernización de infraestructuras, la adquisición de sistemas de armamento avanzados y la mejora de la capacidad logística son algunos de los componentes prioritarios que explican el avance de esta partida.

En concreto, ha presentado 79 programas especiales de modernización ante examen de la OTAN. Estos programas abarcan los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial, cibernético y de sistemas de información. van desde vehículos de combate sobre cadenas hasta la actualización de fragatas F-100, pasando por sistemas de guerra electrónica y helicópteros multipropósito.

Ciberseguridad y cooperación internacional

Otro de los focos relevantes que destaca el informe es la inversión en ciberseguridad y cooperación internacional. El incremento de las transferencias de capital a organismos clave como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia Espacial Europea (EPA) obedece a la necesidad de fortalecer la protección frente a amenazas híbridas, ataques informáticos y riesgos vinculados a la seguridad de infraestructuras críticas.

En abril de 2025, se anunciaron inyecciones adicionales para el CNI, incluyendo una partida destacada de 106,36 millones de euros para nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad. Parte de los fondos se destinaron a incrementar el número de agentes, especialmente para operaciones de inteligencia en el exterior. La lucha contra el ciberespionaje y la mejora de la ciberdefensa son prioridades estratégicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. (Fuente: white house)

En 2025 España logró situarse en el grupo de países líderes de la Agencia Espacional Europea (ESA), junto a Alemania, Francia e Italia, al haber adquirido nuevos compromisos por valorar de 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030. “De esta forma, nuestro país se convierte por primera vez en la historia en el cuarto país mayor contribuyente de la ESA por delante de países como Reino Unido, Bélgica o Suiza”, aseguró el Gobierno en un comunicado.

Los 1.854 millones de euros en nuevos compromisos adquiridos por España, y que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades gestionará a través de la Agencia Espacial Española (AEE), suponen un 8,46% del total de la inversión que los 23 países de la ESA realizarán durante el periodo 2026-2030 y supone un incremento presupuestario de más del 50% con respecto al Consejo Ministerial celebrado en 2022, aumentando la contribución promedio anual de 300 a 455 millones de euros.

Lograr el equilibrio fiscal

El análisis de BBVA Research subraya que la aceleración del gasto en defensa no se produce en un vacío presupuestario, sino que convive con el crecimiento de otras partidas estructurales, como las pensiones y los intereses de la deuda. El incremento de estas áreas genera presiones adicionales sobre el equilibrio fiscal, lo que obliga a una gestión cuidadosa del conjunto de los recursos públicos. La inversión pública, impulsada en parte por los programas de defensa, ha registrado un crecimiento del 11,7%, lo que muestra el efecto multiplicador de este tipo de gasto sobre la economía y la estructura productiva.

Volviendo al inicio del texto, cuando mencionábamos los enfrentamientos entre Trump y Sánchez, hay que tener en cuenta que la evolución del gasto militar se inscribe en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de defensa y seguridad. Este refuerzo presupuestario permite avanzar en la modernización de las capacidades nacionales y cumplir con los estándares de cooperación exigidos por la Unión Europea y la OTAN.