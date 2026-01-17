79 programas de defensa, el aval con el que España encara el examen de la OTAN el día 29

Madrid, 17 ene (EFE).- España está inmersa en la actualidad en 79 programas militares de modernización y capacidades en los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial, 'ciber' y sistemas de información y comunicaciones. Con esta carta de presentación encara el examen de la OTAN a finales de mes.

La reunión bilateral entre representantes del Gobierno y de la Alianza Atlántica (denominada Step 3) se celebrará en Madrid en dos sesiones, el 29 y el 30 de este mes, han avanzado a EFE fuentes de Defensa.

Los programas en curso constituyen un "ambicioso esfuerzo" de modernización y capacidades que ha disparado este año la inversión hasta alcanzar los 33.123 millones de euros, lo que evidencia el compromiso de España con la OTAN, señalan las fuentes.

De esta forma, el Gobierno afronta con confianza la evaluación de la Alianza Atlántica sobre su gasto militar, unos exámenes periódicos que se realizan a los países aliados según se acordó en la cumbre de La Haya de junio del año pasado.

En las dos reuniones en Madrid los días 28 y 30 se examinará el avance de España en las capacidades asignadas por la OTAN en esa cita y aceptadas para el periodo 2025-2029.

Los responsables de Defensa informarán a los miembros de la Alianza del objetivo de capacidades militares del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), del incremento de efectivos militares en curso y de los 79 programas en desarrollo.

Estos programas están orientados a dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas, equipos e infraestructuras de última generación, adaptados a los riesgos y amenazas del entorno estratégico actual y alineados con los estándares operativos de la OTAN, según explica el departamento que dirige Margarita Robles.

Una parte "esencial" del esfuerzo inversor se articula a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril del año pasado y que contempla una inversión de 10.741 millones de euros adicionales para este ejercicio que se han ejecutado en su totalidad haciendo un "esfuerzo titánico", aseguran la fuentes.

La inversión permite avanzar hacia el objetivo del 2 % del PIB en gasto en defensa al que se comprometió España en la Cumbre de La Haya frente al 5 % suscrito por el resto de aliados.

El Gobierno de Pedro Sánchez defendió entonces y se mantiene firme en que con un 2,1 % del PIB se puede cumplir con las exigencias de capacidades pactadas en la cumbre, si bien la Alianza Atlántica cree que no será posible con menos del 3,5 %.

Paralelamente, la inversión permite reforzar la autonomía estratégica nacional, la base industrial y tecnológica de la defensa y la creación de empleo cualificado en todo el territorio.

Los 79 programas incluyen, asimismo, inversiones en infraestructuras militares, municionamiento, sistemas avanzados de ciberdefensa, inteligencia y espacio, así como proyectos estratégicos que convertirán distintas localizaciones en centros de referencia tecnológica y logística.

Destacan los 31 Planes Especiales de Modernización (PEM), uno de los principales ejes del Plan Industrial y Tecnológico, que abarcan desde vehículos de combate sobre cadenas y la actualización de artillería autopropulsada, hasta radares, vehículos lanzapuentes o nuevos buques.

También la modernización de fragatas F-100, un sistema de guerra electrónica, nuevos aviones de instrucción, helicópteros multipropósito y dos satélites radar, entre otras capacidades.

Todo ello se desarrolla con una "elevada" participación de la industria nacional, mediante planes de participación industrial que fomentan la transferencia de conocimiento, la reducción de dependencias exteriores y el fortalecimiento de la seguridad europea, destaca Defensa.

Desde el Ejecutivo se hace un balance del año 2025 "muy positivo" en el ámbito de la defensa y se pone el acento en que la inversión militar ha venido para quedarse.

En cuanto a la participación en misiones internacionales, la fuentes aseguran que España está a la cabeza. Alrededor de 4.000 militares y guardias civiles españoles se mantendrán desplegados este año en 15 países, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre en su última reunión del año.

Entre otras operaciones, España participa de una forma muy significativa en el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en la operación 'Persistent Effort', que agrupa las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo, y en las Agrupaciones Navales Permanentes de la Alianza. EFE