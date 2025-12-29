España

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

El secretario general de AUME, Iñaki Unibaso, explica a ‘Infobae’ las demandas que consideran no atendidas por Defensa

Archivo: Robles recibe a los soldados del último contingente de la UE en Mali (Europa Press)

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con el que aumentaban el salario de los militares en 200 euros de forma general. Poco más de dos semanas antes del fin de año, el 17 de diciembre, se celebró el Pleno Extraordinario de Retribuciones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). En esta reunión las asociaciones de profesionales del Ejército trasladaron su inconformidad con la cantidad subida.

Las entidades acusan al Gobierno de “inacción crónica” y de marginar a quienes integran las Fuerzas Armadas, mientras aumentan las inversiones en la industria armamentística o los salarios de otros organismos públicos. El secretario general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), Iñaki Unibaso, asegura a Infobae que “el Gobierno tiene que tratar mejor al personal” si quiere evitar que sigan disminuyendo las personas dispuestas a hacer la carrera militar.

Durante la mencionada sesión del 17 de diciembre, las agrupaciones lamentaron lo que consideran una falta de avances reales en materia de mejoras retributivas. Han señalado que la ministra Margarita Robles, como máxima responsable de la gestión, no ha dado respuesta a las demandas registradas y ni asistió al pleno. Ahora Defensa puede responder con una subida realizada hace apenas unos meses.

“Se nos sigue olvidando”

El malestar en las asociaciones de militares se refleja en las palabras de Iñaki Unibaso, que subraya el incumplimiento de expectativas tras la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. “Vemos cómo se van a destinar miles y miles de millones de euros a la industria de Defensa y como se nos sigue olvidando”, afirma Unibaso al referirse a los sueldos de los militares.

El Ejército de Tierra realiza una demostración dinámica que integra sistemas en Almería (Marian León - Europa Press)

Las asociaciones exigieron especificaciones sobre los 679 millones de euros previstos para mejoras salariales y aumento de efectivos, pero no recibieron respuestas claras del Ministerio, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Unibaso critica la ausencia de interlocución con la ministra. “Llevamos más de cuatro años sin contar con la presencia de la ministra en el Pleno del COPERFAS. No tenemos esa interlocución, ese diálogo que nos gustaría tener con ella”, explica.

Entre las demandas se encuentran la reforma del Reglamento de Retribuciones, la revisión de dietas y la creación de un modelo de carrera sin temporalidad. Las asociaciones consideran insuficientes las respuestas oficiales y atribuyen la situación a falta de voluntad política. La subida aprobada en marzo, que ya han recibido los efectivos en sus nóminas, no es suficiente para cumplir con las demandas de las asociaciones, que llegan a exigir la dimisión de Margarita Robles.

Por qué los soldados son expulsados de las Fuerzas Armadas a los 45 años.

Reorganizar Ejército sin servicio militar de civiles

Iñaki Unibaso ha subrayado la necesidad de “reorganizar la carrera militar” en España. Según sus palabras, “ya toca cambiar, poner a todo el personal en una única ley y no tener a nuestra tropa de marinería en una ley y al resto en otra”. Además, ha advertido sobre el problema de la temporalidad y la salida de personal experimentado.

“No parece muy razonable que estemos desperdiciando un talento con muchos años de preparación y que los estemos abandonando a su suerte”, lamenta sobre quienes dejan las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años. Sobre el servicio militar obligatorio, Unibaso afirma que la postura de AUME es clara.

A pesar de la nueva tendencia en Europa que está llevando a países como Francia, Alemania o Bélgica a recuperar el servicio militar voluntario, la asociación no lo ve favorable. “Lo vemos inviable. La sociedad española, los últimos años que existió, se manifestaba en contra… No parece muy viable en España”, sentencia el secretario general.

