Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: “Es un aprovechado”

Donald Trump en Davos (Europa Press)

Donald Trump ha vuelto a referirse a España al ser preguntado por los compromisos de gasto en defensa de la OTAN. El presidente estadounidense ha llegado a decir en el Foro Davos que España es “un aprovechado” por ser el único país de la Alianza que no está dispuesto a llegar al 5% del PIB dedicado a la inversión militar.

“Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España”, ha asegurado Trump. Tras el acuerdo que asegura haber alcanzado con Mark Rutte sobre Groenlandia, la tensión ha disminuido y puede retomar otros objetivos aparcados, como el de elevar el gasto en defensa de todos los países aliados.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recalcado en las últimas horas que España sigue siendo un “socio fiable” de la Alianza, y que participará en sus misiones como ha hecho hasta ahora. El presidente español es una de las principales voces que se oponen a las ideas y medidas de Trump en el panorama internacional.

Trump amenaza a España con aranceles por las discrepancias sobre gasto militar: "Deberían ser castigados" (Europa Press)

