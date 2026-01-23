España

Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump

España justifica su decisión por la exclusión de la Autoridad Palestina y la falta de respaldo de la ONU en la propuesta estadounidense

España exige que cualquier propuesta de paz para Gaza incluya a la Autoridad Palestina y esté respaldada por la ONU

El Gobierno español ha decidido finalmente que no participará en la Junta de Paz para Gaza, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegando que el proceso se sitúa “fuera del marco de Naciones Unidas” y excluye a la Autoridad Palestina. Así lo ha comunicado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha defendido esta posición por razones de coherencia con la política exterior de España.

Sánchez ha explicado que esta determinación ha requerido varias semanas de deliberación y que ya ha sido trasladada a los homólogos europeos, según ha expuesto durante una rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario, recogida por Europa Press.

Durante su intervención en Bruselas, Sánchez ha incidido en que la postura del Gobierno español responde a un compromiso firme “con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho a la libertad”. A juicio del presidente del Gobierno, corresponde a los propios palestinos decidir su futuro, subrayando que cualquier proceso enfocado en lograr la paz en la región debe contar con la participación tanto de Israel como de Palestina.

En este sentido, Sánchez ha apostado por un “proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que garantice la paz entre ambos países”, tal y como ha recogido Europa Press.

Críticas de Sánchez a la Junta de Paz y diferencias con la propuesta de Trump

El rechazo a integrarse en la Junta de Paz fue reiterado por Sánchez en la rueda de prensa celebrada en Bruselas, justo después del encuentro extraordinario de los Veintisiete en el que se abordaron diversas cuestiones, incluidas las iniciativas internacionales relacionadas con Gaza y las recientes declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

Según ha constatado la agencia EFE, el presidente del Gobierno considera inviable incorporar a España en una Junta de Paz sobre Gaza que ha sido presentada fuera del marco de la ONU y, en su configuración actual, no contempla la inclusión de la Autoridad Nacional Palestina.

Pedro Sánchez atendiendo a los
Pedro Sánchez atendiendo a los medios desde Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

Sánchez ha añadido que la iniciativa promovida por el actual presidente estadounidense, originalmente limitada a la supervisión del plan de paz para Gaza, se extiende ahora también a otros conflictos internacionales, algo que a juicio del Ejecutivo español incrementa aún más las reservas sobre su conveniencia.

Por otra parte, el mandatario ha respondido también a las críticas lanzadas por Donald Trump en relación al gasto en defensa de España. El presidente estadounidense ha calificado al país como “un aprovechado” dentro de la OTAN al ser el único miembro que no se ha comprometido a elevar dicho gasto hasta el 5 % del PIB, y ha expresado su deseo de debatir este asunto con el Gobierno español. Sánchez, en respuesta a estas declaraciones recogidas por EFE, ha asegurado que estaría “encantado” de abordar personalmente con Trump las justificaciones de la política española en materia de defensa.

Sánchez reivindica la política de defensa y el modelo social

El presidente del Gobierno ha afirmado en su intervención que desde que asumió responsabilidades ejecutivas España ha triplicado la inversión en defensa, destinando a este ámbito 34.000 millones de euros anuales procedentes de los impuestos de la ciudadanía. Sánchez ha subrayado que este volumen de inversión no solo supera el gasto conjunto de trece países de la OTAN, sino que constituye un esfuerzo notable para el país.

“Ahí están las cifras”, ha remarcado Sánchez, quien ha garantizado que el Gobierno de España mantiene un compromiso absoluto de lealtad y claridad con sus socios internacionales. Al mismo tiempo, ha insistido en que el fortalecimiento del ámbito defensivo debe ser compatible con el impulso de otros pilares sociales como la sanidad pública, la educación, la dependencia, la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional.

Pedro Sánchez junto a Donald
Pedro Sánchez junto a Donald Trump (Europa Press)

Para el presidente, estos ámbitos también contribuyen de manera directa a la seguridad, argumento que ha utilizado para rechazar que la garantía de defensa nacional repose únicamente en el desarrollo y adquisición de armamento. “¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados”, ha declarado Sánchez en referencia a su disposición a explicar directamente al presidente estadounidense los fundamentos de la política española, según ha informado EFE.

De este modo, la posición española sobre la Junta de Paz y la política de defensa ha sido expuesta en los foros internacionales de Bruselas, estableciendo una pauta clara de actuación alineada, según Sánchez, con los principios multilaterales y la defensa de un modelo social que no renuncia a ninguna de sus vertientes prioritarias, información recogida por Europa Press y EFE.

