Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

Homenaje en la sede del CNI a los siete agentes que murieron en acto de servicio en Irak

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siempre está a la ‘caza’ de perfiles laborales interesantes que le ayuden a realizar su complejo trabajo diario. “El contexto nacional e internacional en el que se encuentra España demanda un Servicio de Inteligencia dinámico, eficaz, especializado y moderno, capaz de prevenir los riesgos que amenazan a nuestro país y promover los intereses nacionales en el exterior”, señala la ‘Casa’ en su nueva web. El CNI exige “vocación de servicio, lealtad, discreción y espíritu de sacrificio” como principios generales para poder estar en nómina, pero obviamente demanda ciertas especialidades.

Entre las próximas convocatorias que va a sacar el CNI llaman la atención ciertos oficios de “mantenimiento”. Quiere seleccionar climatizadores, cerrajeros, fontaneros, mozos de almacén y electricistas. “No solo son perfiles para trabajar en las instalaciones del CNI, sino que a veces son necesarios para determinadas operaciones que llevamos a cabo”, explica a Infobae España un agente con 20 años de experiencia. Los servicios secretos explican los requisitos necesarios para cada puesto en su web, aunque no se especifica la horquilla de salarios. En casi todos los puestos se exige carné de conducir B. En el de electricista, por ejemplo, se exige titulación C1 y C2 y varios cursos (PRL, Protección Contra Incendio, AutoCAD, PLC’s, instalaciones fotovoltaicas e vehículos eléctricos).

Hay unos requisitos básicos para poder presentarse a cualquier oferta laboral del CNI: tener la nacionalidad española, ser mayor de edad, poseer la titulación exigida para la categoría profesional a la que se quiere optar, estar en buen estado físico y “no haber sido separado mediante expediente de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni privado del ejercicio de derechos civiles”. Todo aspirante que ha pasado la primera fase de selección se enfrenta luego a un informe de seguridad sobre su trayectoria y familia.

Una de las salas de crisis del CNI

El CNI también busca expertos en “administración y finanzas, gestión comercial y marketing, comercio exterior y transportes, informática de gestión u otras de la rama económica” para trabajar en su departamento financiero, y un agente de protección de instalaciones para “proporcionar los adecuados niveles de seguridad a las personas, información y medios materiales localizados en las sedes del CNI y en los escenarios que se determinen”. En este caso, por ejemplo, se valora experiencia en unidades policiales. Y es que, según fuentes del CNI, solo “buscamos excelencia y talento”.

Cuatro líneas de trabajo

El CNI trabaja actualmente en cuatro áreas principales de inteligencia, que no son las únicas: inmigración irregular, centrándose en las mafias; contraterrorismo, con el objetivo de evitar atentados como que los grupos yihadistas generen inestabilidad que afecte a intereses españoles; contrainteligencia, con el fin de identificar agentes de servicios hostiles y neutralizar sus actividades; y ‘contraproliferación’, saber qué países quieren adquirir capacidades armamentísticas no convencionales, ya sean químicas, bacteriológicas, nucleares o el desarrollo de misiles. Los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno, los de 2023, entregaron al CNI un total de 337 millones para su gestión presupuestaria, una cifra récord nunca antes alcanzada.

Su unidad de seguridad también está buscando actualmente operativos. Les requiere bachiller, técnico o equivalente (subgrupo C1 de la Administración), disponibilidad geográfica y horaria, dedicación exclusiva, “compromiso, iniciativa, responsabilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad y flexibilidad; y capacidad de relación y tolerancia a la presión). Y como nivel más alto, también contratará ”oficiales superiores de inteligencia". Aquí se requiere titulación universitaria, idioma inglés B2 (también se valorará conocer francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe o chino), disponibilidad, compromiso, trabajo en equipo, adaptabilidad y flexibilidad; “capacidad de análisis, de investigación, de relación y comunicación; e iniciativa y tolerancia a la presión”.

El CNI nunca ofrece datos específicos de la plantilla que tiene. Siempre se habla de entre 3.000 y 3.500 trabajadores. Lo que sí hizo público el ministerio de Defensa en 2023 es que el 76% del personal procede del sector civil, un 18% son miembros de las Fuerzas Armadas y un 6% proceden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El 66% son hombres y el 34% mujeres, porcentajes que en el caso de las jefaturas son del 72 y el 28%, respectivamente. Lo que sí busca siempre el Centro son colaboradores sin la necesidad de ser miembro oficial de la institución. Basta con rellenar un simple formulario en su web “si consideras que tus aptitudes, conocimientos, actividad profesional o acceso a personas o a informaciones concretas pueden contribuir a la seguridad de España en el contexto de las misiones que el CNI tiene encomendadas”.