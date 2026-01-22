Jordi Cruz, chef, explica cómo conservar los plátanos correctamente: “Cuando esté verde nunca debe ir al frío”

Jordi Cruz hablando sobre plátanos en su cuenta de TikTok. (@jordicruzof)

El plátano es una de las frutas más consumidas en España. Sin embargo, a pesar de su popularidad, son pocas las personas que conocen cómo se debe conservar realmente. Jordi Cruz, uno de los cocineros más conocidos del país, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@jordicruzof) en el que despeja las dudas.

La clave para conservar los plátanos pasa por entender cómo funciona su proceso de maduración y ajustar su almacenamiento según el punto en que se encuentran. Cuando un plátano todavía está verde y se quiere que madure de forma natural, lo ideal es no bloquear la salida del gas etileno, la sustancia responsable de acelerar ese proceso. Por eso, según el chef, no debe cubrirse la punta del racimo si se busca que madure.

Si, por el contrario, lo que se pretende es ralentizar la maduración, Jordi Cruz recomienda cubrir ligeramente la zona superior con papel film o papel de aluminio, lo que ayuda a retener parte del etileno y a que el plátano cambie de color y textura más despacio.

Otro consejo fundamental del cocinero es evitar la nevera cuando los plátanos todavía están verdes. El frío puede afectar negativamente a su textura, haciendo que al madurar la pulpa quede granulada o arenosa, algo que, según él, resulta poco apetecible.

Una vez que la fruta ha alcanzado el punto óptimo de maduración y vas a consumirlo en pocos días, es recomendable usar la nevera para prolongar su vida útil unos días más. Aunque la piel puede oscurecerse en la nevera, el interior permanece en perfectas condiciones, lo que te permite aprovecharlo sin que se estropee de forma inmediata.

Finalmente, si el plátano ya está demasiado maduro y no tienes previsto comerlo pronto, Jordi sugiere un truco práctico: pelarlo, colocarlo en una bolsita y guardarlo en el congelador. De esta forma puedes sacarlo posteriormente en porciones, sin que se oxide, para usarlo en diferentes recetas.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

El papel del etileno en la maduración del plátano

El etileno es una molécula natural que actúa como una hormona vegetal, desencadenando y acelerando la maduración de muchas frutas, incluido el plátano. Este gas se produce de manera natural en la propia fruta y se libera principalmente desde el tallo y la piel. Su presencia determina no solo la velocidad con la que el plátano cambia de color, sino también la textura y el sabor de la pulpa.

Comprender cómo funciona el etileno permite controlar mejor la maduración de los plátanos. Mantenerlos cerca de otras frutas que también producen este gas, como manzanas o kiwis, puede acelerar su maduración, mientras que separarlos o aislarlos puede retrasarla. Algunos especialistas recomiendan colocar los plátanos en espacios bien ventilados para que el gas se disperse y no madure a un ritmo tan rápido.

El etileno también explica por qué, incluso a temperatura ambiente, los plátanos pueden madurar de manera desigual. Diferentes factores como la exposición a la luz, los golpes o la temperatura influyen en la producción de este gas.