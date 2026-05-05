Roberta, chef italiana: “La mejor salsa para pasta no es la pomodoro, es una que lleva parmesano y stracciatella”

La salsa pomodoro es uno de los pilares de la cocina italiana, pero hay otras maneras deliciosas y muy sencillas de disfrutar de un buen plato de pasta

La receta de la chef Roberta para una pasta con tomate y queso más cremosa (Montaje Infobae)
La receta de la chef Roberta para una pasta con tomate y queso más cremosa (Montaje Infobae)

Una ración de pasta fresca y una salsa de tomate casera de calidad son pareja más que suficiente para disfrutar de todo el sabor de la cocina italiana. Un clásico tan sencillo como tradicional, denominado pasta al pomodoro por los chefs locales y recreado en prácticamente todas las cocinas del mundo.

Pero no es esta la única forma de cocinar una pasta exquisita. Así nos lo recuerda la chef italiana Roberta, quien ha conquistado a miles de usuarios en TikTok defendiendo recetas con la cocina transalpina como base. En esta ocasión, la cocinera ha preparado una salsa similar a la clásica pomodoro, pero con una serie de diferencias clave que la convierten en un plato completamente distinto.

“Esta no es una pasta al pomodoro. Es mucho mejor”, advierte la chef del restaurante Aroma Roma, ubicado en San José, Costa Rica. La experta compartía su receta completa a través de sus redes sociales, donde es conocida como @chefrobertaofficial, con un breve vídeo que ha acumulado cientos de miles de visitas.

Pasta al pomodoro casera (Magnific)
Pasta al pomodoro casera (Magnific)

Todo comienza con la salsa, con unos inicios muy similares a la pomodoro. “En una sartén ponemos aceite extra virgen de oliva y ponemos a sofreír un diente de ajo. Cuando el ajo está dorado, agregamos la salsa de tomate”. Según las indicaciones de Roberta, debemos dejar el tomate cocinando durante al menos 20 o 30 minutos. Cuando la salsa está lista, quitamos el ajo y la apartamos del fuego para enfriar.

Es en la segunda parte del proceso donde encontramos el truco clave. La cocinera añade la salsa a un procesador de alimentos junto con stracciatella una mezcla de nata y pasta filada— y un puñado de Parmigiano Reggiano. Dos ingredientes que cambian por completo la receta; el primero, porque aporta cremosidad, y el segundo, porque suma sabor. “En el procesador ponemos la salsa, stracciatella y parmesano reggiano. Mezclamos bien y agregamos un poco de albahaca. Mira qué maravilla”.

Solo nos queda servir esta salsa sobre una ración de pasta al dente (la chef recomienda fettuccine) y coronarlo todo con un poco más de Parmigiano Reggiano. Ya tendríamos lista nuestra receta, una delicia cremosa y con un intenso sabor umami que nos permitirá escaparnos de los clásicos y disfrutar de la cocina italiana desde una nueva perspectiva.

Receta de pasta con tomate, stracciatella y parmesano

Este plato consiste en unos fettuccine cocidos al dente, mezclados con una salsa de tomate casera, stracciatella cremosa y queso Parmigiano Reggiano. Esta salsa se elabora haciendo un sofrito lento del tomate y emulsionándola al final con los quesos para una textura cremosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 400 g de fettuccine secos
  • 600 g de salsa de tomate casera
  • 1 diente de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 150 g de stracciatella
  • 50 g de Parmigiano Reggiano rallado (y extra para servir)
  • 1 puñado de hojas de albahaca fresca
  • Sal al gusto

Cómo hacer pasta con tomate, stracciatella y Parmigiano, paso a paso

  1. Calienta el aceite de oliva en una sartén y añade el diente de ajo pelado.
  2. Fríe el ajo hasta que esté dorado, removiendo para que no se queme.
  3. Añade la salsa de tomate y cocina a fuego bajo durante 20-30 minutos, removiendo de vez en cuando.
  4. Retira el ajo y deja que la salsa repose y se enfríe un poco.
  5. Pon abundante agua con sal a hervir en una olla grande.
  6. Cocina los fettuccine hasta que queden al dente. Escúrrelos reservando un poco del agua de cocción.
  7. En un procesador de alimentos, mezcla la salsa de tomate templada, la stracciatella y el Parmigiano Reggiano hasta obtener una crema suave.
  8. Incorpora la albahaca y pulsa brevemente para integrarla, sin triturarla demasiado.
  9. Vuelve a poner la salsa en la sartén y mezcla con la pasta, añadiendo algo de agua de cocción si lo ves necesario para lograr una textura cremosa.
  10. Sirve de inmediato, rematando con más Parmigiano y albahaca fresca. No dejes que la pasta se pase de cocción ni la salsa hierva tras añadir los quesos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 510 kcal aprox.
  • Proteínas: 17 g
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 62 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. La pasta pierde textura al recalentar, por lo que es preferible consumir al momento.

