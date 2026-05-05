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España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El país reduce su dependencia del crudo de Oriente Medio: en marzo llegaron 222.000 toneladas desde esa región, lo que supuso un desplome del 54,6% interanual y un 70% menos que en febrero

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Aviones aparcados en las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Gustavo Valiente / Europa Press

El suministro de queroseno en España está asegurado, al menos para 90 días. Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha transmitido este martes un mensaje de “tranquilidad”. Según ha explicado, el país dispone actualmente de alrededor de 90 días de reservas de este combustible clave para la aviación, mientras que las importaciones continúan llegando “con total normalidad”.

Tras reunirse con los principales operadores del sector gasista y petrolero, Aagesen ha subrayado que España se encuentra en una posición “relativamente sólida” gracias a su capacidad de refinado. El país cuenta con ocho refinerías activas que están operando a pleno rendimiento, lo que permite maximizar la producción interna de queroseno y reforzar los niveles de almacenamiento.

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Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la producción nacional cubre aproximadamente el 80% del consumo total de este combustible, mientras que el 20% restante se cubre mediante importaciones. Esta estructura, ha señalado la ministra, contribuye a reducir la dependencia exterior en un contexto internacional de incertidumbre energética.

Baja exposición a conflictos

A pesar de la tensión en algunos puntos estratégicos del comercio global, como el estrecho de Ormuz, el Gobierno asegura que el impacto sobre España es limitado. Menos del 5% de los productos petrolíferos que llegan al país transitan por esta vía marítima, lo que reduce significativamente la exposición a posibles bloqueos o interrupciones.

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“La llegada de barcos y el aprovisionamiento se está llevando a cabo con total normalidad”, ha afirmado Sara Aagesen, que ha insistido en que no existe actualmente ningún problema de suministro en el mercado nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Sin embargo, la situación es diferente en el contexto europeo. La ministra ha reconocido que en varios países de la Unión Europea ya se perciben “mensajes de intranquilidad” ante la evolución del mercado energético, y ha advertido de que en las próximas semanas la situación podría volverse más compleja.

“Estamos ante un contexto en el que toda Europa tenemos que tener la capacidad de actuar de manera unida”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de coordinación entre los socios comunitarios para evitar desequilibrios en el suministro.

Reservas estratégicas en pausa y vigilancia constante

En paralelo, el Gobierno mantiene en revisión la liberación de reservas estratégicas de petróleo, una medida acordada previamente para amortiguar el impacto de la crisis energética vinculada al conflicto en Irán. Hasta el momento, ya se ha ejecutado una primera fase equivalente a cuatro días de consumo, dentro de un total previsto de 11,5 millones de barriles.

No obstante, el Ejecutivo ha decidido pausar nuevas liberaciones al considerar que no existe actualmente un riesgo inmediato de desabastecimiento. “Ante la situación real de que no hay ningún problema de suministro en nuestro país, no hemos procedido a continuar la liberación”, ha explicado la ministra.

Prioridad: seguridad energética nacional

El Gobierno insiste en que su prioridad es garantizar el suministro interno antes de adoptar decisiones a nivel europeo. Una vez se confirme la estabilidad del mercado a medio plazo, España valorará junto a sus socios comunitarios posibles mecanismos de gestión conjunta, como la fijación de reservas mínimas o la activación de instrumentos coordinados de emergencia.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene un seguimiento constante del sector energético y del contexto internacional, con el objetivo de anticiparse a posibles tensiones futuras sin comprometer la seguridad del suministro nacional.

España reduce su dependencia del crudo de Oriente Medio

Las importaciones de petróleo a España registraron un notable descenso durante el mes de marzo, en un contexto marcado por la tensión geopolítica en Oriente Medio. Según los últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el país importó 4,578 millones de toneladas de crudo, lo que supone una caída del 13,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Uno de los cambios más significativos se ha producido en el origen del crudo. Las importaciones procedentes de Oriente Medio se redujeron hasta representar solo el 4,8% del total, en un contexto de inestabilidad tras el conflicto en Irán, que estalló semanas después de los ataques de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. EFE/ Chema Moya
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. EFE/ Chema Moya

En total, llegaron 222.000 toneladas desde la región, lo que supone un desplome del 54,6% interanual y un 70% menos que en febrero. Todo el suministro procedente de esta zona llegó desde Arabia Saudí, mientras que Irak, uno de los principales exportadores a España, dejó de aportar crudo durante el mes.

El vacío dejado por Oriente Medio ha sido compensado por otros mercados. Libia se situó como el principal proveedor de crudo a España en marzo, con 721.000 toneladas, un 47,3% más que el año anterior. Le siguieron México, con 708.000 toneladas, y Brasil, con 689.000 toneladas, consolidando el peso de América en el suministro energético español.

Estados Unidos también se mantuvo como un actor relevante, aportando 623.000 toneladas, lo que representa el 13,6% del total importado.

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