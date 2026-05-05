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Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club

La jugadora, mermada por la lesión de ligamento cruzado, no ha jugado en todo el año

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El Real Madrid femenino pierde otra estrella
Teresa Abelleira. (Instagram/@teresabelleira)

Teresa Aballeria ha decidido cerrar su etapa en el Real Madrid Femenino tras seis temporadas vistiendo la camiseta blanca. Fue una de las piezas fundacionales del proyecto que decidió comprar el Tacon y refundarlo bajo el nombre de la institución merengue.

La centrocampista gallega ha decidido no renovar su contrato, que expira el 30 de junio, y se marchará como agente libre en busca de un nuevo reto profesional. Su futuro apunta, con fuerza, a la Women’s Super League, con el Brighton & Hove Albion Women como principal candidato para hacerse con sus servicios.

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En el 2020, año de la pandemia, Abelleria llegó procedente del Deportivo de La Coruña Femenino para formar parte del nacimiento del equipo blanco. Desde entonces, su papel en el centro del campo fue creciendo hasta convertirse en una futbolista clave en el desarrollo del proyecto.

Un final marcado por las lesiones

Sin embargo, el final de su etapa en Madrid ha estado marcado por la adversidad. En febrero de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado durante un entrenamiento con la selección española en Wembley, en la previa de un partido ante Inglaterra.

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La lesión la ha mantenido más de un año fuera de la competición oficial y ha condicionado por completo la recta final de su contrato. Aunque volvió a entrenarse con el grupo a finales de marzo, no ha vuelto a entrar en una convocatoria.

A ese escenario hay que añadirle que no cabe imaginar una despedida sobre el césped. Al Real Madrid le restan tres partidos de liga (Atlético de Madrid, Badalona y Granada), pero su falta de ritmo hace que su participación sea poco probable.

Teresa Abelleira
Teresa Abelleira. (Instagram/@teresabelleira)

El Madrid dice adiós a otra estrella

Su salida, además, sigue un patrón que en el club empieza a repetirse. El pasado verano, Olga Carmona también abandonó el equipo como agente libre, sin dejar ingresos por traspaso. En ambos casos, el Real Madrid pierde a jugadoras importantes, formadas en el núcleo del proyecto y con peso internacional, sin poder obtener compensación económica. Una situación que deja sensaciones agridulces en la planificación deportiva.

A sus 26 años, Abelleira no quiere frenar su carrera. Maneja ofertas de la Liga F, pero su prioridad es buscar un nuevo reto fuera de España. La WSL inglesa aparece como el destino más atractivo y en el Brighton podría reencontrarse con su excompañera Carla Camacho, ya asentada en el fútbol inglés.

Teresa Abelleira
Teresa Abelleira. (Instagram/@teresabelleira)

Las que llegan por las que se van

Mientras tanto, el Real Madrid ya trabaja en la reconstrucción del centro del campo. El club parece haber cerrado los fichajes de Andreia Jacinto y Elisa Senss para reforzar la medular.

Jacinto, de 23 años, llega tras destacar en la Real Sociedad, y está llamada a ocupar un rol similar al de Abelleira. Senss, por su parte, aterriza desde el Eintracht Frankfurt con un perfil más completo y más experimentada.

El verano se presenta movido en Valdebebas. Además de estas incorporaciones, se esperan varias salidas más y el club sigue explorando el mercado, con nombres como Mayra Ramírez o Niamh Charles en el radar, apuntando a un nuevo ciclo en el Real Madrid Femenino.

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