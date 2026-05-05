Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a la imagen que publicó en sus redes sociales de la manipulación fotográfica con IA (Montaje Infobae)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciado la circulación en redes sociales de varias imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial que la muestran en escenas manipuladas y que han sido difundidas como si fueran reales. El episodio, que la dirigente ha atribuido a sectores de la oposición, ha reavivado el debate en redes sociales sobre el uso de los deepfakes y su capacidad para erosionar la reputación pública y distorsionar el debate político.

“En estos días circulan varias fotos falsas mías, generadas con inteligencia artificial y presentadas como reales por algún opositor diligente”, ha escrito Meloni en su cuenta oficial. La jefa del Ejecutivo italiano ha acompañado su denuncia con la observación irónica de que “quien las ha creado, al menos en el caso adjunto, me ha mejorado bastante”. Aún así, lejos de rebajar el tono, subraya la gravedad de un fenómeno que considera creciente. “Con tal de atacar e inventar falsedades, ahora se usa realmente cualquier cosa”, ha añadido.

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El mensaje de Meloni no se limita a una queja personal. La primera ministra ha situado el foco en el alcance sistémico de estas prácticas: “Los deepfakes son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no”. En esa advertencia se condensa una preocupación compartida por instituciones y expertos: la democratización de herramientas capaces de generar contenidos hiperrealistas ha rebajado las barreras de entrada a la desinformación sofisticada.

El caso de Meloni se inscribe en una tendencia al alza en la que la manipulación digital ha ganado sofisticación y accesibilidad. La proliferación de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, vídeos y audios hiperrealistas ha facilitado la aparición de campañas de desinformación, ataques personales y contenidos vejatorios que se difunden con rapidez en redes sociales.

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En este sentido, la primera ministra ha apelado directamente a la responsabilidad colectiva, tanto de los usuarios como de las plataformas digitales: “Verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana puede pasarle a cualquiera”. Su mensaje se alinea con las advertencias reiteradas por instituciones europeas sobre la necesidad de reforzar la alfabetización mediática y los mecanismos de control frente a la desinformación.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, gesticula durante su comparecencia en la Cámara Baja del Parlamento (REUTERS/Remo Casilli)

El fenómeno de los deepfakes plantea además desafíos legales y éticos. Aunque algunos países han comenzado a desarrollar marcos normativos específicos, la velocidad de evolución tecnológica supera en muchos casos la capacidad de regulación. Esto genera zonas grises en las que la responsabilidad sobre la creación y difusión de estos contenidos resulta difícil de delimitar.

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Antecedentes judiciales

El malestar expresado por Meloni tiene precedentes recientes. En 2024, la dirigente italiana llevó a los tribunales un caso de pornografía deepfake en el que su imagen fue utilizada sin consentimiento. En aquella ocasión, reclamó una indemnización de 100.000 euros por la difusión de vídeos manipulados en los que su rostro había sido superpuesto sobre cuerpos de otras mujeres en escenas sexuales explícitas.

El material, publicado en una página web pornográfica con sede en Estados Unidos, acumuló millones de visualizaciones durante meses. La investigación permitió identificar a dos sospechosos, un hombre de 40 años y su padre de 73, tras rastrear el dispositivo desde el que se subieron los contenidos. Ambos fueron acusados de difamación, un delito que en Italia puede conllevar penas de prisión en determinadas circunstancias.

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El equipo legal de la primera ministra señaló entonces que, en caso de prosperar la demanda, la indemnización se destinaría a un fondo de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Su abogada calificó la cantidad reclamada como “simbólica” y subrayó que el objetivo era lanzar un mensaje claro para animar a denunciar este tipo de abusos.

Más recientemente, en Italia, apareció el foro pornográfico “Phica”, que difundió imágenes manipuladas de Meloni y de otras mujeres con relevancia pública. El sitio, que llegó a concentrar a cientos de miles de usuarios, fue finalmente clausurado por sus propios administradores tras una fuerte reacción social y mediática.

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Según se denunció, los participantes en el foro recopilaban fotografías de redes sociales o de fuentes públicas para alterarlas mediante inteligencia artificial y publicarlas junto a comentarios de carácter sexista y ofensivo. Entre las víctimas figuraban también otras figuras del ámbito político italiano, incluida Arianna Meloni, hermana de la primera ministra.

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En declaraciones a medios italianos en aquel momento, Meloni expresó su indignación y trasladó su apoyo a las mujeres afectadas. “Es desalentador constatar que todavía hay quienes consideran normal pisotear la dignidad de una mujer, escudándose en el anonimato detrás de un teclado”, señaló entonces.

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