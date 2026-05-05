España

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su posible llegada a Canarias, en directo: evacúan a tres pasajeros por sospecha de contagio

El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso

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Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus
Imagen del crucero con hantavirus. (Associated Press)

Un brote sospechoso de hantavirus mantiene aislado al crucero MV Hondius, que navegaba entre Argentina y las islas Canarias. La situación ha generado preocupación internacional después de que se confirmaran varios contagios y al menos tres fallecidos entre los pasajeros. El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso y evalúan cómo proceder con el desembarco de los viajeros, entre los que también hay españoles.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que normalmente se transmite por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe fuerte —fiebre, dolores musculares, cansancio o dolor de cabeza—, aunque en algunos casos puede derivar rápidamente en una grave insuficiencia respiratoria. Lo que más inquieta a los expertos es la sospecha de una posible transmisión limitada entre personas dentro del barco, algo muy raro y que solo se ha documentado en determinadas variantes del virus presentes en Sudamérica.

Aun así, los especialistas insisten en que el riesgo de una epidemia es bajo. El hantavirus no se contagia con facilidad como ocurre con la covid o la gripe y, por el momento, no se han emitido alertas internacionales de viaje. Las investigaciones apuntan a que el foco original del brote podría haberse producido antes del embarque, durante excursiones en zonas de la Patagonia donde este virus está presente de forma endémica.

Tres personas han muerto y otras siete presentan síntomas por un posible brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, que partió de Argentina.
16:57 hsHoy

No se han identificado nuevos casos “por el momento”

La naviera del crucero MV Hondius, Oceanwide Expeditions, ha informado de que, hasta ahora, no se han detectado nuevas personas con síntomas y de que se están ultimando los preparativos para la evacuación médica de los pasajeros que requieren atención urgente, entre ellos dos miembros de la tripulación.

Las investigaciones “continúan en curso”, indican desde la naviera. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Maria Van Kerkhove ha señalado que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar.

16:46 hsHoy

Un total de 14 españoles a bordo

En el crucero viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. De los viajeros, tres son de Madrid y permanecen aislados en el interior del barco como medida preventiva, según ha informado la Comunidad de Madrid a Europa Press.

También hay cinco personas procedentes de Cataluña, una de la Comunidad Valenciana y una de Galicia. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas, según han informado las respectivas consejerías de Sanidad.

16:11 hsHoy

Evacúan a tres pasajeros por sospecha de contagio

Países Bajos evacuará a tres pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus, anclado frente a la costa de Cabo Verde, tras detectarse sospechas de contagio y necesitar atención médica urgente. Dos de ellos presentan síntomas compatibles, como fiebre y molestias gastrointestinales, mientras que el tercero es un contacto de alto riesgo.

“Estas tres personas, entre ellas un ciudadano neerlandés, están siendo evacuadas a Países Bajos, donde recibirán la atención médica necesaria”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés. La operación está siendo coordinada por el equipo médico de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE.

16:08 hsHoy

El Gobierno de España propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias

La decisión sobre su parada en las islas dependerá de los datos epidemiológicos que se recojan del barco

Sanidad propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias. (EFE)
Sanidad propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias. (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha propuesto evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo del brote de hantavirus detectado en el crucero, donde por el momento se ha identificado un único contacto de riesgo. Esta medida permitiría que el barco continúe su ruta y evite hacer escala en Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos durante la travesía entre Cabo Verde y las islas.

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16:08 hsHoy

Los médicos españoles están “preparados” para atender el hantavirus: “No se requieren medidas de aislamiento de alto nivel”

La Sociedad Española de Medicina Intensiva defiende la capacidad de la sanidad pública para atender a los pacientes contagiados

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026. (Qasem Elhato via AP)
Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026. (Qasem Elhato via AP)

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) ha asegurado que los Servicios de Medicina Intensiva en España "están preparados" para atender posibles casos de hantavirus, incluida la atención a pacientes procedentes del reciente brote atribuido al crucero de lujo ‘MV Hondius’. La embarcación que viajaba desde Argentina hasta Canarias, se encuentra retenida en Cabo Verde y podría avanzar hasta el archipiélago canario una vez evacuados los enfermos.

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16:05 hsHoy

La OMS y España preparan la posible acogida del crucero afectado por el hantavirus en Canarias

El archipiélago español era el destino final de la embarcación, en la que viajan 14 españoles, aunque Sanidad no confirma su acogida

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. El MV Hondius, un crucero con base en Países Bajos, se vio afectado por un presunto brote de hantavirus, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Cedida a REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. El MV Hondius, un crucero con base en Países Bajos, se vio afectado por un presunto brote de hantavirus, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Cedida a REUTERS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad español han confirmado este martes que trabajan en la posible acogida del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Canarias. La embarcación, con 147 personas a bordo, partió el pasado 20 de marzo desde Ushaia (Argentina) y tenía previsto terminar su viaje el 4 de mayo en el archipiélago español.

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16:04 hsHoy

La OMS eleva a siete los posibles contagios por hantavirus en el crucero de lujo atrapado en Cabo Verde

Los laboratorios han confirmado dos casos, uno leve y otro grave, entre la tripulación

Vista general este 4 de mayo del crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde). En esta embarcación se ha detectado un posible brote de hantavirus. EFE/Elton Monteiro
Vista general este 4 de mayo del crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde). En esta embarcación se ha detectado un posible brote de hantavirus. EFE/Elton Monteiro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete los posibles contagios de hantavirus dentro del crucero de expedición Hondius, retenido frente a la costa de Cabo Verde tras la detección del brote. El organismo internacional ha informado en un comunicado que tan solo hay dos casos confirmados por laboratorio, si bien serían siete los contagios sospechosos, incluyendo tres muertes, un paciente crítico y tres pacientes con síntomas leves. Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, los casos de hantavirus onfirmados corresponden a dos tripulantes de la embarcación que presentan síntomas respiratorios, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente.

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