Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su posible llegada a Canarias, en directo: evacúan a tres pasajeros por sospecha de contagio

Un brote sospechoso de hantavirus mantiene aislado al crucero MV Hondius, que navegaba entre Argentina y las islas Canarias. La situación ha generado preocupación internacional después de que se confirmaran varios contagios y al menos tres fallecidos entre los pasajeros. El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso y evalúan cómo proceder con el desembarco de los viajeros, entre los que también hay españoles.
El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que normalmente se transmite por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe fuerte —fiebre, dolores musculares, cansancio o dolor de cabeza—, aunque en algunos casos puede derivar rápidamente en una grave insuficiencia respiratoria. Lo que más inquieta a los expertos es la sospecha de una posible transmisión limitada entre personas dentro del barco, algo muy raro y que solo se ha documentado en determinadas variantes del virus presentes en Sudamérica.
Aun así, los especialistas insisten en que el riesgo de una epidemia es bajo. El hantavirus no se contagia con facilidad como ocurre con la covid o la gripe y, por el momento, no se han emitido alertas internacionales de viaje. Las investigaciones apuntan a que el foco original del brote podría haberse producido antes del embarque, durante excursiones en zonas de la Patagonia donde este virus está presente de forma endémica.
No se han identificado nuevos casos “por el momento”
La naviera del crucero MV Hondius, Oceanwide Expeditions, ha informado de que, hasta ahora, no se han detectado nuevas personas con síntomas y de que se están ultimando los preparativos para la evacuación médica de los pasajeros que requieren atención urgente, entre ellos dos miembros de la tripulación.
Las investigaciones “continúan en curso”, indican desde la naviera. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Maria Van Kerkhove ha señalado que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar.
Un total de 14 españoles a bordo
En el crucero viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. De los viajeros, tres son de Madrid y permanecen aislados en el interior del barco como medida preventiva, según ha informado la Comunidad de Madrid a Europa Press.
También hay cinco personas procedentes de Cataluña, una de la Comunidad Valenciana y una de Galicia. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas, según han informado las respectivas consejerías de Sanidad.
Evacúan a tres pasajeros por sospecha de contagio
Países Bajos evacuará a tres pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus, anclado frente a la costa de Cabo Verde, tras detectarse sospechas de contagio y necesitar atención médica urgente. Dos de ellos presentan síntomas compatibles, como fiebre y molestias gastrointestinales, mientras que el tercero es un contacto de alto riesgo.
“Estas tres personas, entre ellas un ciudadano neerlandés, están siendo evacuadas a Países Bajos, donde recibirán la atención médica necesaria”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés. La operación está siendo coordinada por el equipo médico de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE.
El Ministerio de Sanidad ha propuesto evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo del brote de hantavirus detectado en el crucero, donde por el momento se ha identificado un único contacto de riesgo. Esta medida permitiría que el barco continúe su ruta y evite hacer escala en Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos durante la travesía entre Cabo Verde y las islas.
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) ha asegurado que los Servicios de Medicina Intensiva en España "están preparados" para atender posibles casos de hantavirus, incluida la atención a pacientes procedentes del reciente brote atribuido al crucero de lujo ‘MV Hondius’. La embarcación que viajaba desde Argentina hasta Canarias, se encuentra retenida en Cabo Verde y podría avanzar hasta el archipiélago canario una vez evacuados los enfermos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad español han confirmado este martes que trabajan en la posible acogida del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Canarias. La embarcación, con 147 personas a bordo, partió el pasado 20 de marzo desde Ushaia (Argentina) y tenía previsto terminar su viaje el 4 de mayo en el archipiélago español.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete los posibles contagios de hantavirus dentro del crucero de expedición Hondius, retenido frente a la costa de Cabo Verde tras la detección del brote. El organismo internacional ha informado en un comunicado que tan solo hay dos casos confirmados por laboratorio, si bien serían siete los contagios sospechosos, incluyendo tres muertes, un paciente crítico y tres pacientes con síntomas leves. Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, los casos de hantavirus onfirmados corresponden a dos tripulantes de la embarcación que presentan síntomas respiratorios, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente.