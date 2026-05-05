Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su posible llegada a Canarias, en directo: evacúan a tres pasajeros por sospecha de contagio

Imagen del crucero con hantavirus. (Associated Press)

Un brote sospechoso de hantavirus mantiene aislado al crucero MV Hondius, que navegaba entre Argentina y las islas Canarias. La situación ha generado preocupación internacional después de que se confirmaran varios contagios y al menos tres fallecidos entre los pasajeros. El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso y evalúan cómo proceder con el desembarco de los viajeros, entre los que también hay españoles.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que normalmente se transmite por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe fuerte —fiebre, dolores musculares, cansancio o dolor de cabeza—, aunque en algunos casos puede derivar rápidamente en una grave insuficiencia respiratoria. Lo que más inquieta a los expertos es la sospecha de una posible transmisión limitada entre personas dentro del barco, algo muy raro y que solo se ha documentado en determinadas variantes del virus presentes en Sudamérica.

Aun así, los especialistas insisten en que el riesgo de una epidemia es bajo. El hantavirus no se contagia con facilidad como ocurre con la covid o la gripe y, por el momento, no se han emitido alertas internacionales de viaje. Las investigaciones apuntan a que el foco original del brote podría haberse producido antes del embarque, durante excursiones en zonas de la Patagonia donde este virus está presente de forma endémica.