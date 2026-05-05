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Georgina Rodríguez mezcla fe y opulencia con un rosario de 7 millones de euros en la Met Gala 2026: la “reliquia” de 64 diamantes con el nombre de sus hijos

La empresaria ha hecho un homenaje a la Virgen de Fátima y a su familia, al grabar en la medalla el nombre de sus hijos y el de Cristiano Ronaldo

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Georgina Rodríguez mezcla fe y opulencia con un rosario de 7 millones de euros en la Met Gala 2026 (Reuters)
Georgina Rodríguez mezcla fe y opulencia con un rosario de 7 millones de euros en la Met Gala 2026 (Reuters)

La participación de Georgina Rodríguez en la Met Gala 2026 ha captado todas las miradas, marcando su presencia con un conjunto que fusiona la devoción religiosa y la alta costura, y cuyo elemento más llamativo ha sido un rosario personalizado valorado en 7 millones de euros. La ausencia de figuras españolas habituales en la cita neoyorquina como Rosalía o Penélope Cruz ha dejado espacio a la modelo, quien ha protagonizado uno de los momentos más destacados del evento con su llegada al Metropolitan Museum.

El conjunto, desarrollado a partir de una intensa colaboración creativa, ha sido diseñado por Ludovic de Saint Sernin e ideado en consonancia con la temática de la gala: “Fashion is Art”. Tal y como ha revelado el equipo creativo de la empresaria, el rosario ha sido elaborado en oro blanco de 18 quilates e incluye cinco perlas naturales, acompañadas de un total de 64 diamantes, 53 engastados en la cadena y 11 en la cruz, de distintos tamaños.

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La pieza también destaca por su medallón, en el que figura una imagen de Nuestra Señora de Fátima rodeada de diamantes, además de incorporar los nombres de todos los miembros de la familia grabados en el reverso. Esta creación no solo cumple una función ornamental, sino que ha sido concebida deliberadamente “como joya y reliquia”, constituyendo un objeto de devoción personal para la modelo.

La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York, EE. UU. (Nueva York) (EFE/EPA/SARAH YENESEL).
La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, en Nueva York, EE. UU. (Nueva York) (EFE/EPA/SARAH YENESEL).

El vestido con rosario de Georgina Rodríguez

La construcción del vestido, a cargo de Ludovic de Saint Sernin, ha estado marcada por referencias explícitas a la fe de Georgina Rodríguez y su relación con la Virgen de Fátima. El propio diseñador ha explicado en declaraciones a Vogue España que, tras conocer a Georgina en un desfile anterior, quedó impactado por la naturalidad y la sensualidad silenciosa de su estilo, y que la cooperación entre ambos fue “fluida e instintiva”.

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La conversación inicial giró precisamente en torno a esa devoción religiosa: “Ludovic quedó impresionado por la intimidad de su fe, en particular su devoción a la Virgen de Fátima. La delicadeza de su figura y los tonos azul claro que definen su imagen se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad en Alta Costura”, ha transmitido el equipo creativo de Georgina Rodríguez.

El rosario de 7 millones de euros de Georgina Rodríguez (Instagram)
El rosario de 7 millones de euros de Georgina Rodríguez (Instagram)

El interior del vestido también recoge guiños personales a su identidad y creencias, como dos frases bordadas a mano en español: “Donde ella está, el alma encuentra refugio” y “Y líbranos del mal, amén”. El propio Saint Sernin ha subrayado que estos textos “actúan como una oración privada, integrada en la pieza”. Tras la medalla, ha dejado grabados los nombres de sus hijos y el de su marido, Cristiano Ronaldo.

La fe en el ‘look’ de Georgina Rodríguez

El vestido se ha confeccionado en París empleando técnicas tradicionales y presenta una silueta estructurada tipo corsé, junto con los característicos ojales y encajes de Saint Sernin, pintados artesanalmente para integrarse en el color azul pálido de la prenda. Las copas de encaje azul francés se han fabricado en telares Leavers en Calais-Caudry, y un velo ha aportado un toque de misterio al estilismo firmado junto a la estilista Alba Melendo.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

La colaboración entre diseñadora, estilista y modelo ha dado lugar a una pieza que, según el equipo de Georgina Rodríguez, equilibra la visión creativa y personal de todas las partes. “Tuvimos conversaciones iniciales sobre la silueta que queríamos lograr, pero rápidamente se convirtió en una verdadera colaboración, un equilibrio entre su visión y la mía. El proceso se sintió fluido e instintivo”, ha relatado Saint Sernin en declaraciones a Vogue España. El equipo destaca que la esencia del trabajo personalizado ha pivotado sobre la devoción religiosa.

La elección de los accesorios ha completado el conjunto, a la altura de la propuesta principal. Junto al rosario, Georgina Rodríguez ha lucido unas sandalias de plataforma plateadas de Le Silla y un set exclusivo de Alta Joyería de Chopard, presidido por el diamante The Queen of Kalahari. Todo el conjunto busca reflejar cómo la fe y el arte pueden expresar emociones e identidad personal a través del detalle, la forma y el significado.

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