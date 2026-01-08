Así es como debes limpiar las orejas a tu perro, según una experta: “Nunca uses bastoncillos”

Para limpiar las orejas de tu perro, es fundamental conocer tanto la técnica como la frecuencia idónea. (Freepik)

Durante años, la limpieza de oídos ha sido una de esas rutinas cotidianas rodeadas de mitos, dudas y costumbres heredadas. Incluso entre los adultos, no existe un consenso claro sobre cómo hacerlo correctamente: bastoncillos sí o no, agua, suero, productos específicos… La confusión es habitual. Sin embargo, cuando el cuidado no es para uno mismo, sino para un animal, la incertidumbre suele ser aún mayor.

En el caso de perros y otras mascotas, la higiene del oído se mueve entre el exceso y la dejadez. Hay quien limpia de forma compulsiva por miedo a infecciones y quien evita hacerlo por completo para no hacer daño. Entre ambos extremos, proliferan técnicas caseras que, lejos de ayudar, pueden provocar molestias, irritaciones o incluso lesiones. Introducir objetos inadecuados, presionar zonas sensibles o utilizar productos no pensados para animales son prácticas más comunes de lo que parece.

Veterinarios y especialistas llevan tiempo alertando de que una limpieza incorrecta puede empeorar la salud auditiva de las mascotas. Empujar la suciedad hacia el interior del oído, causar microheridas en el conducto auditivo o alterar el equilibrio natural de la zona son algunos de los riesgos más frecuentes.

Para limpiar las orejas de tu perro, nunca deben usarse bastoncillos. (Freepik)

Desde Pawty, una tienda de animales ubicada en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, sus expertos tratan de aclarar algunas de estas dudas en uno de sus vídeos publicados en redes sociales (@pawty.es en TikTok). “¿Quieres limpiar bien las orejas de tu perro? Te lo explico en un minuto”.

“Nada de meter cosas dentro”

En primer lugar, los especialistas desmontan una de las prácticas más extendidas: “Lo primero, no uses bastoncillos, empujan la suciedad hacia adentro y pueden irritar el oído”. El error no está solo en la herramienta, sino en el gesto. El conducto auditivo del perro es más profundo y delicado de lo que aparenta y cualquier objeto introducido sin control puede generar inflamación o favorecer infecciones. Por eso, insisten en que la limpieza debe hacerse siempre con productos diseñados específicamente para animales. “Lo correcto es usar un limpiador ótico específico”, señalan.

El procedimiento es el siguiente: “Levanta la oreja, echa unas gotitas en el interior, masajea la base unos segundos”. Ese masaje no solo ayuda a repartir el producto, sino que también permite que el propio oído expulse la suciedad acumulada. “Vas a escuchar un ‘squish’, así sabes que llega donde toca”.

Una vez realizado ese paso, llega el momento de retirar el exceso de producto y la suciedad visible, siempre con cuidado. “Para terminar, limpia solo la parte externa de la oreja con una gasa o un algodón”. En este punto, los especialistas de Pawty destacan que hay un factor muy importante que debe tenerse en cuenta: “Nada de meter cosas dentro, solo hasta donde te llegue el dedo”.

¿Cada cuánto hay que limpiar las orejas a un perro?

La frecuencia es otra de las cuestiones que más dudas genera entre los dueños de mascotas. Según señalan los expertos, la respuesta no es universal porque depende del tipo de perro, su actividad y su predisposición a generar suciedad. Sin embargo, en rasgos generales, explican que “para la mayoría de los perros, limpiarlo una vez por semana va genial”.

En este sentido, es clave la observación de ciertos síntomas que podrían indicar algún tipo de problema de salud, algo que resulta clave de detectar a tiempo. “Si notas mal olor, enrojecimiento o que le pica mucho, llévalo al veterinario”.