Alfredo Molina, veterinario: “Querer a los animales no es humanizarlos. Eso no es amor, es ego”

Negar los instintos básicos animales por exceso de afecto humano causa graves problemas de comportamiento y salud

Tratar animales como humanos daña
Tratar animales como humanos daña su bienestar y su esencia

La humanización de las mascotas significa atribuirle características y comportamientos humanos, viéndolos como personas o hijos que, aunque sea con buena intención, puede ser perjudicial para el animal si se le niegan sus instintos.

Para encontrar el equilibrio entre el amor y la humanización, es fundamental quererlos respetando su naturaleza animal en lugar de tratarlos como niños. Esto implica cubrir sus necesidades biológicas con una dieta equilibrada y atención veterinaria, permitiéndoles satisfacer instintos básicos como olfatear, correr y socializar de forma segura.

Alfredo Molina es veterinario y en sus redes sociales (@alfredomolinavet en TikTok) ha subido un vídeo donde explica por qué tratar como si fueran humanos a las mascotas es tan negativa para ellas causándoles numerosos problemas fisiológicos por cortarle las alas más básicas de lo salvaje. En definitiva, su contenido se basa principalmente en contenido crítico sobre el cuidado hacia los animales. Además, ayuda a los seguidores a conseguir superar el fallecimiento del animal.

Humanizar mascotas satisface egos humanos pero perjudica gravemente su naturaleza.

El especialista argumenta que mucha gente quiere mucho a sus mascotas, pero lo hacen de un modo que termina siendo dañino para los animales. “Querer a los animales no es humanizarnos, porque eso no es amor, es ego”, dice tajante el veterinario Alfredo Molina sobre el trato que le da el humano al perro. Así, explica que “tratar a un perro como a un niño humano es negarle la naturaleza, el movimiento, los límites; no lo hace más feliz, lo rompe”, explica.

Mantiene que a los perros que son convertidos en “peluches emocionales para calmar carencias humanas” termina generándole lo siguiente: ansiedad por separación, agresividad, miedo y conductas destructivas. En definitiva, termina diciendo que no se es mejor dueño por llamarle bebé a la mascota y da el siguiente consejo: “Si de verdad quieres a tu animal, déjalo ser perro”.

Algunos problemas que tiene esta práctica, según el especialista, es cómo terminan las mascotas: problemáticos, abandonados, medicados o incluso fallecidos. Además, los felinos terminan sufriendo de cuestiones de sobreprotección, encierro, estimulación cero. “Muchos abandonos no nacen del odio, sino de la ignorancia y del exceso de humanización”, explica de forma clara y rotunda.

La solución pasa por aceptar a la mascota como lo que es: un animal

“Hay que tener la madurez de acompañarlo en su naturaleza, aunque te incomode. Y si eso te molesta, pregúntate por qué”, termina un vídeo necesario para muchos cuidadores de mascota que pueden estar cometiendo errores y que se pueden solventar. Cuidar a una mascota implica mucha responsabilidad y afecto, lo cual tiene muchas implicaciones positivas a nivel de salud mental para el dueño.

El video generó debate y se volvió viral en TikTok. (@p.jorgevargas)

El abandono es un problema dentro del mundo de los animales domésticos. Más de 292.000 perros y gatos fueron recogidos en el año 2024, según destaca el Estudio de Abandono y Adopción de la Fundación Affinity. A pesar de que la investigación observa un descenso en la cifra desde 2008, sigue siendo preocupante porque en los últimos años se mantiene estable e incluso con incrementos porcentuales del 1% o 2% anual.

