Marcos, veterinario: “Si tu perro gira la cabeza cuando hablas, no se está quedando sordo, está usando la física y la neurociencia”

Ese adorable gesto no solo es una reacción física, sino una muestra clara del cariño y la conexión emocional que el perro siente hacia sus dueños

Es tierno, gracioso y nos hace sentir que nos están escuchando con toda la atención del mundo. (Composición fotográfica/Canva)

Seguro que más de una vez te ha pasado: estás hablándole a tu perro, le dices algo con cariño, y de repente, te mira con esos ojitos brillantes y… luego inclina la cabeza hacia un lado, como si estuviera intentando comprender lo que le dices. Y, por supuesto, no te queda más remedio que derretirte de ternura en ese momento.

Es un gesto tan adorable que parece sacado de una película de Disney. Pero más allá de lo bonito que es, muchos dueños se preguntan: ¿por qué lo hacen los perros? ¿Realmente están intentando entendernos? ¿Es algo común o solo lo hacen algunos?

La misma pregunta ha planteado el veterinario y creador de contenido, Marcos. Y la respuesta es aún más adorable de lo que te podrías imaginas. El experto explica que no se trata de que tu mascota se está quedando sorda, sino que este gesto tiene una relación directa con la física y la neurociencia.

¿Por qué mi perro inclina la cabeza?

Marcos explica que el conocido gesto de los perros al inclinar la cabeza cuando escuchan a su dueño tiene una base científica que va más allá de la ternura. Según él, “al girar la cabeza, el perro modifica la posición de su pabellón auricular, lo que le permite captar no solo las palabras que le dices, sino también el tono y la forma en la que las pronuncias.”

Además, este movimiento no solo mejora su audición, sino también su campo de visión. “Al inclinar la cabeza, el perro ajusta su visión para captar mejor todos los detalles de tu rostro, como las expresiones y pequeños gestos,” explica el experto. Este mecanismo reflejo activa sus capacidades cognitivas, desde la memoria hasta la percepción visual y auditiva, con el único objetivo de entender lo que le estás diciendo.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

El veterinario también destaca que este comportamiento tiene un significado emocional profundo. “Cuando un perro gira la cabeza, está demostrando que le importa mucho lo que le dices y que está completamente enfocado en tratar de entenderte,” afirma. En resumen, ese adorable gesto no solo es una reacción física, sino una muestra clara del cariño y la conexión emocional que tu perro siente hacia ti.

Otras razones por las que tu perro podría hacer este gesto

Otras razones por las que tu perro podría hacer este gesto, según recogido en Mascotas Ávila, son:

  • Problemas médicos

Si el perro inclina la cabeza no solo cuando le hablas, sino constantemente, y, sobre todo, si se le suman otros síntomas como pérdida de equilibrio, caminar en círculos o sacudir la cabeza, es posible que sea un problema médico. Desde el sitio, recomiendan en estos casos visitar al veterinario.

  • Curiosidad o sorpresa

Otra razón podría ser que, a veces, los perros simplemente están reaccionando a un sonido nuevo o extraño. Puede tratarse de una palabra que no reconocen, un ruido que no habían oído antes, o incluso un silbido raro. Al inclinar la cabeza, están mostrando su sorpresa y curiosidad. Es muy típico en los primeros años de su vida.

  • Su estructura facial o auditiva lo facilita

Se trata de un gesto que no todos los perros hacen con la misma frecuencia. De hecho, algunas razas lo hacen más que otras. Esta curiosidad se debe a la forma de su cara, sus orejas o incluso su nivel de inteligencia y atención a los humanos. Algunos estudios indican que los perros que tienen hocicos más largos tienden a inclinar más la cabeza porque les ayuda a ver mejor la expresión facial del humano.

Inclinar la cabeza es uno de esos gestos que nos hace querer aún más a nuestros perros. Es tierno, divertido y nos da la sensación de que nos están prestando toda su atención. Y en muchos casos, efectivamente, es así. Ya sea porque intentan comprendernos mejor, captar un sonido con mayor claridad, leer nuestras emociones o simplemente porque han aprendido que ese gesto nos enamora, lo cierto es que hay todo un mundo detrás de esa pequeña acción.

