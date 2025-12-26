Aurelio Rojas, cardiólogo: “Este es el mejor ejercicio para tu corazón”

El cardiólogo Aurelio Rojas explica un ejercicio para la época navideña (Composición Infobae)

Durante la época navideña, muchas personas modifican sus rutinas habituales debido a la sucesión de celebraciones, comidas festivas y alteraciones en los horarios de descanso. Estos cambios, aunque suelen considerarse una parte natural de las fiestas, pueden afectar de manera directa la salud cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas, a través de un vídeo difundido en redes sociales, advierte sobre los riesgos que implican los excesos alimentarios, el consumo elevado de alcohol, la falta de actividad física y el descanso insuficiente durante estas fechas.

Según Rojas, esta combinación de factores puede desencadenar un aumento de la presión arterial, de los niveles de glucosa y de la frecuencia cardiaca, así como provocar inflamación, incrementando la probabilidad de sufrir problemas cardíacos e infartos en el periodo navideño y posterior.

Prestar atención a pequeños síntomas

El especialista destaca que estos efectos no solo se manifiestan en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, sino también en quienes aparentemente gozan de buena salud.

Rojas subraya que el cuerpo responde de manera inmediata a los cambios bruscos de hábitos, por lo que recomienda prestar atención incluso a pequeños síntomas como palpitaciones, fatiga o hinchazón, que pueden indicar una sobrecarga para el corazón. Además, advierte que las temperaturas frías propias de diciembre pueden potenciar estos riesgos, especialmente cuando se alternan con comidas abundantes y alcohol.

En este contexto, la prevención y el control de los factores de riesgo se vuelven fundamentales para evitar complicaciones graves, tanto en adultos mayores como en personas jóvenes. Como medida preventiva, Rojas propone la caminata japonesa, una rutina de ejercicio sencilla pero eficaz respaldada por la ciencia.

Esta práctica consiste en alternar intervalos de tres minutos de caminata rápida con tres minutos a paso lento durante media hora, preferiblemente al aire libre y bajo la luz solar. Según el cardiólogo, esta modalidad ayuda a contrarrestar los efectos negativos de los excesos navideños y resulta accesible para la mayoría de las personas.

Cuándo realizarlo

Rojas sugiere realizar esta actividad al menos el día anterior y posterior a las celebraciones, aunque su beneficio se multiplica si se incorpora como hábito diario. El especialista recalca que, con esta simple estrategia, es posible mantener la salud metabólica y cardiovascular, llegando al inicio del año en mejores condiciones.

“Vas a llegar a enero más en forma que todos. Feliz Navidad y a cuidar el corazón”, concluye el cardiólogo en su mensaje dirigido a quienes desean disfrutar de las fiestas sin descuidar su bienestar.

A modo de complemento, diferentes perfiles expertos en salud recomiendan sumar a estas rutinas una hidratación adecuada y una dieta equilibrada, priorizando el consumo de frutas, verduras y alimentos bajos en sodio y grasas saturadas. También sugieren evitar el sedentarismo prolongado, incluso en jornadas festivas, e intentar incorporar pequeños momentos de movimiento durante el día.

El autocuidado en este período puede resultar clave para prevenir complicaciones cardiovasculares y mantener el bienestar a largo plazo, según coinciden especialistas en distintas publicaciones y guías de salud consultadas. La constancia en estos hábitos saludables más allá de la temporada navideña contribuye a una mejor calidad de vida.

Además, se aconseja moderar la ingesta de dulces y bebidas azucaradas propias de estas fechas, así como procurar mantener horarios regulares de sueño, lo que beneficia tanto al corazón como al bienestar general. Mantener la motivación para adoptar estos hábitos requiere el apoyo de familiares y amigos, quienes pueden ser aliados clave para lograr cambios sostenibles.