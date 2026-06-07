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Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

El motivo de la impugnación ha sido la presencia de un doble sello en los sobres

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Las elecciones del Real Madrid (Europa Press)
Las elecciones del Real Madrid (Europa Press)

El Real Madrid continúa inmerso en un ambiente de máxima expectación tras el cierre de las urnas en las elecciones a la presidencia del club blanco. Aunque el proceso de votación ya ha finalizado y ningún socio puede emitir su sufragio, la incertidumbre sigue presente en Valdebebas ante la ausencia de un resultado definitivo. De acuerdo al protocolo, una vez cerradas las mesas, se debía iniciar de inmediato el recuento de los votos. Sin embargo, el proceso se ha visto alterado por la impugnación de 400 votos por correo, lo que ha provocado un retraso en el comienzo del escrutinio.

El motivo de la impugnación de estos 400 votos ha sido la presencia de un doble sello en los sobres, lo que ha llevado a su exclusión del recuento, tal y como exige la normativa electoral del club. Estos sufragios no serán tenidos en cuenta en el resultado final, lo que ha generado cierta tensión entre los equipos de los candidatos y ha obligado a la Junta Electoral a extremar las medidas de control y transparencia en el recuento.

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Durante la jornada electoral, la participación de los socios madridistas ha superado las expectativas. La Junta Electoral del Real Madrid informó de que a las 17 horas del domingo ya habían votado 23.593 socios, lo que equivale a un 31,37% del censo. Este dato refleja un elevado interés por parte de los socios en un proceso que definirá el futuro inmediato del club. Según las previsiones de la organización, la participación podría acercarse al 40% una vez concluya el escrutinio, un porcentaje que confirma la relevancia de esta convocatoria.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)
Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)

El propio club difundió un comunicado oficial detallando la evolución de la jornada: “La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, a las 17 horas, han votado en las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid que se están celebrando en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid un total de 23.593 socios. Este dato representa un 31,37% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20 horas″. De este modo, los socios tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto a lo largo de toda la tarde, en una jornada marcada por la elevada afluencia y el ambiente de civismo.

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Los sondeos apuntan a Florentino como ganador

Las primeras estimaciones apuntan a una clara ventaja en favor de Florentino Pérez. Según los datos que han trascendido, el actual presidente habría conseguido aproximadamente el 80% de los votos emitidos por correo, mientras que Enrique Riquelme se situaría en torno al 20%. En el cómputo global, las previsiones sitúan la victoria de Pérez cerca del 66% de los sufragios, frente al 34% acumulado por su principal rival. Esta tendencia confirma la percepción de que Florentino partía como favorito en unos comicios que se esperaban muy disputados.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Con el recuento ya en marcha y los votos impugnados excluidos, el entorno blanco permanece atento al desenlace final. El resultado del escrutinio determinará si Florentino Pérez continuará al frente del club o si Enrique Riquelme logra el relevo en la presidencia. Mientras tanto, socios y aficionados siguen con atención cada novedad, conscientes de la importancia de esta elección para el futuro del Real Madrid.

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