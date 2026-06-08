Salsa de pimientos del piquillo, un acompañamiento fácil y con mucho sabor para acompañar carnes y pescados

El versátil, saludable y delicioso pimiento del piquillo de Lodosa es una de las joyas gastronómicas españolas que siempre vale la pena reivindicar. Disponer en nuestra despensa de un tarro o lata de esta sabrosa verdura es tener siempre a mano un recurso de lujo para improvisar cenas, aperitivos o platos más contundentes. Se pueden preparar rellenos, a la sartén o también en crudo, acompañando a piezas de carne, con tortilla de patatas o pescados azules.
Hoy los utilizaremos como base para una riquísima y sedosa salsa, que combina a la perfección con multitud de platos, ya sean de carne, pescado o incluso huevos, verduras y hasta platos de pasta. También, por supuesto, puede servirnos como acompañamiento para unos pimientos rellenos. Se trata de una receta superversátil y sabrosa, que además tarda apenas 20 minutos en prepararse.
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Cómo no, esta salsa comenzará con un sofrito de cebolla y ajo, que dará un sabor riquísimo al resultado final. Para conseguir una textura sedosa, usaremos nata líquida para cocinar, que puede sustituirse por un poco de bechamel si queremos una salsa algo más densa.
Receta de salsa de piquillo
La salsa de pimientos del piquillo es una crema suave elaborada a partir de pimientos del piquillo asados, cebolla y nata o bechamel, triturados hasta obtener una textura homogénea. Se prepara en sartén y se emulsiona con batidora para lograr ese punto aterciopelado tan característico.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 1 lata (200 g) de pimientos del piquillo asados
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 100 ml de nata líquida (o 100 ml de bechamel)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer salsa de pimientos del piquillo, paso a paso
- Pela y pica la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente.
- Añade el ajo y cocina 1 minuto más.
- Incorpora los pimientos del piquillo troceados y rehoga durante 3-4 minutos.
- Añade la nata líquida (o la bechamel) y salpimienta al gusto.
- Cocina todo junto 3 minutos, removiendo bien para que no se agarre.
- Tritura la mezcla con una batidora hasta lograr una crema fina. Si queda demasiado espesa, añade un poco de leche o caldo.
- Pasa la salsa por un colador fino para un resultado extra suave.
- Prueba y ajusta el punto de sal y pimienta antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de salsa rinde para 4 personas como acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 90 kcal
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 6 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La salsa de pimientos del piquillo se conserva en la nevera durante 3-4 días en un recipiente hermético. Se puede congelar hasta 1 mes; para recuperar la textura, bate de nuevo tras descongelar.
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