Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Florentino Pérez ha conseguido revalidar el título de presidente del Real Madrid. A diferencia de los últimos 15 años, lo ha hecho en las urnas. ¿El rival? Enrique Riquelme, un empresario alicantino, que consiguió luchar de tú a tú durante la carrera electoral y llevar a su oponente a mostrar sus cartas con las promesas de fichajes o la incorporación de los eternos capitanes blancos a la estructura del Real Madrid, pero cayó con honores en las urnas. Florentino seguirá en el cargo, ampliando su hegemonía en el club blanco.

Aunque aún no se tienen los resultados oficiales de la votación, Riquelme ha aceptado la derrota y felicitado a Florentino, que ha salido a declarar ante los medios en la madrugada española: “Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Hemos ganado en todas las mesas electorales. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario”, ha dicho. “Podían haber sido mejor, porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia y de convivencia. Como presidente del Real Madrid, estoy orgulloso de todos vosotros. Los socios se han expresado libremente para decidir el futuro del club”.

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El pasado 12 de mayo, Florentino convocaba una rueda de prensa tras los altercados en el vestuario del Real Madrid, que desataron una vorágine de críticas contra el club. El viaje de Mbappé con su pareja Ester Expósito en plena recuperación de su lesión, la confesión de Álvaro Carreras sobre el tortazo que le dio Rüdiger, la polémica entre Fede Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo en el hospital o la ausencia del delantero francés en el Clásico, pusieron al club blanco en una situación compleja, con un vestuario completamente desestructurado y dividido. Fue entonces cuando el presidente decidió sentarse frente a los medios.

Lo que parecía que sería una rueda de prensa para explicar la situación del equipo, se transformó en escenario completamente diferente. Convocó elecciones a la presidencia y cargó contra la prensa por las informaciones difundidas, poniendo su dardo en el ABC. También adelantó los siguientes pasos contra el caso Negreira. Fueron muchos los temas que se trataron esa tarde, pero hubo uno que especialmente desconcertó a los madridistas: las elecciones. En 15 días, se decidiría el nuevo presidente. Esta vez, a diferencia de los últimos 15 años y para sorpresa de Florentino, había un nuevo candidato a las urnas: Enrique Riquelme.

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Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)

A partir de ese momento comenzó la batalla electoral. Promesas de fichajes, de entrenador, dardos que volaban desde los lados, incluso un notario de por medio. Tanto Florentino como Riquelme sacaron todas las armas disponibles para hacerse con el trono blanco en los comicios. Este domingo 7 de junio, los socios del Real Madrid tenían una cita con las urnas. Ha sido Florentino quien se ha alzado nuevamente con la victoria, revalidando su título de presidente en las urnas.

Su llegada a Valdebebas para emitir su voto fue un adelanto de lo que ocurriría en los comicios. Florentino se dio todo un baño de masas con multitud de socios pidiéndole fotos y dedicándole palabras de apoyo. Ahora tiene una larga lista de retos por delante. El presidente blanco debe cumplir todas las promesas que hizo durante la campaña electoral.

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Las promesas de Florentino Pérez

La primera promesa de Florentino fue el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid. Tras una temporada gris, tirando a negra, donde Xabi Alonso salió en el mes de enero y Álvaro Arbeloa sirvió de parche y reemplazo momentáneo, el presidente ha querido comenzar reforzando el equipo por el banquillo. Una llegada que ya confirmó el Benfica al informar del movimiento a la Bolsa lusa.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el centro de atención durante la jornada electoral del club. Rodeado de socios que buscaban saludarlo y tomarse una foto, Pérez caminó hasta su mesa electoral para emitir su voto.

El máximo directivo blanco también anunció fichajes de gran nivel. Dos de ellos ya se han hecho oficiales: Dumfries, lateral de Inter de Milán, y Konaté, central del Liverpool. Además, el pasado jueves, Florentino anunció en el programa de Iker Jiménez, Horizonte, que iban a realizar “la mayor oferta de la historia del Real Madrid”. A pesar de que no hay se sabe quién será ese jugador, las apuestas apuntan a tres nombres: Vitinha, Joao Neves o Michael Olise.

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Al margen del ámbito deportivo, una de las iniciativas más relevantes consiste en entregar una camiseta exclusiva a todos los socios al inicio de cada temporada. La propuesta también incluye avanzar en la transformación digital del club, con el objetivo de fortalecer el vínculo con los aficionados madridistas en todo el mundo y crear nuevas herramientas de interacción directa para socios y seguidores mediante el uso de gafas de realidad virtual.