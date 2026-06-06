Los regalos de los reyes Felipe VI y Letizia al papa León XIV: tesoros bibliográficos, piezas numismáticas y sabores de Asturias

El papa León XIV es recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, en el Palacio Real en Madrid, el 6 de junio del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)

Felipe VI y la reina Letizia han protagonizado este sábado un intercambio de regalos con León XIV en el Palacio Real, en el marco de la visita oficial del pontífice a España. El encuentro ha tenido lugar en el Salón Gasparini, aproximadamente una hora después de la llegada del papa a Madrid.

Entre los obsequios entregados por los Reyes, destaca una edición conmemorativa de ‘De My Mano. Autógrafos de Isabel La Católica’. Esta obra recopila facsímiles de documentos y escritos de la reina conservados en diferentes archivos, bibliotecas e instituciones, con motivo del 550 aniversario de su proclamación. También han hecho entrega de un estudio histórico-cartográfico sobre la representación de América en libros españoles de los siglos XVI a XVIII, una edición publicada en 1991 basada en el trabajo de Francisco Vindel de 1955.

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A estos presentes se suma una colección de monedas ‘año Gaudí’, compuesta por tres piezas de 8 reales dedicadas a la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Milá. Estas monedas han sido fabricadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Los Reyes han completado su aportación con un lote de productos asturianos que muestra la diversidad agroalimentaria de esa comunidad.

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

El papa León XIV también traía regalos

León XIV, por su parte, ha entregado a los Reyes un mosaico del Cristo Sol, elaborado por el Estudio del Mosaico Vaticano mediante la técnica del mosaico cortado. La imagen reproduce una escena de la Necrópolis Vaticana, situada bajo la Basílica de San Pedro: un joven con rayos alrededor de la cabeza que conduce un carro solar, en una interpretación cristiana de la figura de Helios como Cristo, “luz del mundo”.

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Robert Prevost ha sumado a los regalos una medalla conmemorativa del viaje apostólico a España. El anverso muestra el escudo de León XIV con la inscripción ‘Leo XIV Pontifex Maximus’. En el reverso aparecen la Virgen de la Almudena, la Sagrada Familia y un motivo ondulado que simboliza el mar y hace referencia a las etapas en Canarias, junto con la inscripción ‘Hispaniam Visit-VI-XII IVN.MMXXVI’.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha querido sumarse al gesto institucional con la entrega al papa de un ejemplar artesanal de ‘A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza’, obra de Jerónimo de Quintana publicada por primera vez en 1629. El volumen, considerado uno de los relatos históricos más completos sobre la capital, ha sido elaborado para esta ocasión por el Taller de Encuadernación Artística de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, referente en la preservación del patrimonio bibliográfico madrileño.

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El Ayuntamiento ha señalado que la visita de León XIV representa “un acontecimiento de especial significado para Madrid”, y que el obsequio busca ser símbolo de respeto y cercanía, así como de reconocimiento a los valores de diálogo y esperanza que encarna el papa a escala internacional. Según Almeida, el libro “recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos” y aspira a ser testimonio del aprecio institucional hacia la figura del pontífice.

Junto a este volumen, el papa y su comitiva han recibido otros presentes: un rosario y treinta decenarios elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual de la Fundación Götze, y un libro de acuarelas con escenas de edificios y monumentos representativos de Madrid. Como colofón, León XIV podrá probar pastas de almendra preparadas por las monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en una muestra de colaboración entre instituciones municipales y religiosas.

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