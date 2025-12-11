Los 3 mejores hospitales de España para atender enfermedades del corazón

Personal médico monitorea un electrocardiograma (Shutterstock)

Las enfermedades del sistema circulatorio son una de las principales causas de muerte en España. Los últimos datos provisionales del INE revelan que en 2024, más de 82.400 personas perdieron la vida a causa de estas patologías. Fueron especialmente incidentes entre los hombres, donde las enfermedades isquémicas del corazón se posicionaron como la primera causa de muerte, con 16.892 fallecidos en 2024. Entre las mujeres, las insuficiencias cardiacas ocasionaron 11.060 muertes, siendo la tercera razón más común.

Si estas patologías ocasionan un número tan alto de fallecimientos es porque su incidencia entre la población española es considerable. El Ministerio de Sanidad calcula que 22,9 personas por cada 1.000 habitantes tienen un diagnóstico de cardiopatía isquémica en su historia clínica, una prevalencia que aumenta con la edad.

Por suerte, el país cuenta con grandes profesionales especializados en cardiología. En concreto, la revista Forbes ha señalado tres hospitales de toda España como los mejores en esta especialidad.

Hospital Universitario La Paz (Madrid)

15/09/2020 Ambiente en las inmediaciones de la puerta del Hospital de La Paz, en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. (Marta Fernández Jara - Europa Press)

El Hospital Universitario La Paz ha consolidado su posición como referente nacional e internacional en el ámbito cardiovascular. Según Forbes, su Servicio de Cardiología es reconocido por abordar desde cardiopatías congénitas hasta trasplantes cardíacos. Dispone de unidades especializadas en insuficiencia cardíaca avanzada, arritmias y hemodinámica intervencionista, además de un laboratorio de imagen cardíaca considerado de referencia. Este hospital ha sido pionero en España en la implantación de corazones artificiales y en la aplicación de técnicas de cirugía mínimamente invasiva.

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Fachada del Hospital Universitario Quirónsalud, a 8 de mayo de 2024, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). ( Eduardo Parra / Europa Press)

Este centro privado sobresale para Forbes por su tecnología avanzada y la complejidad de sus procedimientos. El Hospital Quirónsalud dispone de unidades especializadas y un laboratorio de imagen cardíaca equipado con resonancia y TAC de última generación. Ha sido pionero en la sanidad privada al implantar un programa de angioplastia primaria disponible las 24 horas, destinado a salvar vidas en casos de infarto agudo de miocardio.

Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Fachada del Hospital Clínico San Carlos, a 8 de agosto de 2024, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Hospital Clínico San Carlos, también en Madrid, ha combinado la asistencia de alta complejidad con una investigación de primer nivel en Cardiología. Su Servicio de Cardiología, integrado en el Instituto Cardiovascular, cuenta con unidades altamente especializadas y ha sido pionero en técnicas de cardiología intervencionista, así como en programas de prevención y tratamiento integral de las enfermedades cardiovasculares.

En mayo de 2025, el centro inauguró la primera sala de cardiología intervencionista sin radiación del mundo, situándose a la vanguardia tecnológica. Entre los reconocimientos recibidos, destaca el distintivo SEC-Excelente de la Sociedad Española de Cardiología por el tratamiento del infarto, y su pertenencia a CardioRed, la red colaborativa del SERMAS.

Otros centros destacados en Cardiología

El ranking de Forbes no es el único que evalúa la excelencia sanitaria del país. El último Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), publicado en el año 2024, coincide con la revista en posicionar al Hospital Universitario La Paz como el mejor en la especialidad de cardiología. Le siguen el Hospital Universitario Gregorio Marañón, también en la capital; y el Hospital Universitario Vall d’Hebrón, en Barcelona.

En este caso, el Hospital Clínico San Carlos no aparece hasta la sexta posición, manteniéndose respecto a años anteriores. En el MRS, a este centro le adelantan el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Clínic de Barcelona.