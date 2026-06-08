Un chalé en Ibiza, un ático en Marbella, un apartamento en Sotogrande... Paco Correa no quiere que la Audiencia subaste el ‘tesoro’ inmobiliario de la Gürtel

Paco Correa y el puerto de Valgrande, en Cádiz, donde la trama Gürtel tiene varios atraques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paco Correa, el líder de la trama Gürtel, no quiere que la Audiencia Nacional subaste el tesoro inmobiliario que fue acumulando a lo largo de los años, cuando hizo fortuna trabajando para el PP y amañando contratos para varias Administraciones controladas por los populares. Correa ha presentado un recurso de revisión contra la decisión del Servicio Común de Ejecutorias, de la Sala de lo Penal, de enajenar sus bienes para poder hacer frente a la responsabilidad civil que acompaña a sus múltiples condenas. El objetivo de la Audiencia es que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia subaste hasta 44 propiedades al mejor postor.

Pero Paco Correa no quiere. El pasado 29 de enero, la defensa de Correa envió un escrito a la Audiencia Nacional informando que Inversiones Aralmar, una inmobiliaria aragonesa, había hecho una oferta para la compra de los inmuebles que un día pertenecieron al empresario y que hoy están embargados. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofrece 6,1 millones de euros por 44 propiedades, entre las que hay chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid, garajes, varias parcelas rústicas y atraques para barcos en Sotogrande. Esta oferta está muy por debajo de los precios actuales de mercado.

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Según ha podido saber Infobae, hasta una decena de empresas de varios puntos del país se han interesado por las propiedades de Correa y quieren que todos estos bienes se subasten, no que sean adjudicados a una determinada sociedad. La intención de la Audiencia es subastar las viviendas y parcelas, aunque todavía no ha resuelto el recurso presentado por Correa. Este diario también se ha puesto en contacto con la defensa del líder de la Gürtel, que no ha querido hacer comentarios.

El chalé que Francisco Correa se quiso construir en Ibiza

Una de las propiedades más lujosas que se quieren subastar es el chalé que Correa se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar.

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La empresa aragonesa ofrece 194.000 euros, pero se podría obtener más en subasta. Hay que tener en cuenta que, por una parcela muy próxima de 648 metros, otro vendedor pide 850.000 euros. Y que algunos chalés ya construidos en la zona superan los dos millones de euros. Esta parcela en cuestión está situada en el número 58 de la calle Punta Grossa, en una colina con unas vistas impresionantes, dominando la cala de Sant Vicent.

Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del 'caso Gürtel', ha confirmado este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que constató la existencia de "una operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno. (Fuente: Audiencia nacional)

Con dinero de la visita del Papa

Correa adquirió la finca de 4.000 metros cuadrados el 7 de julio de 2006. La parcela figuraba a nombre de Osiris Patrimonial. Los terrenos fueron pagados gracias a las comisiones que se llevó la trama por participar en la organización de la visita que el papa Benedicto XVI realizó a Valencia en 2006.

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Correa no reparó en gastos. Quería una piedra especial para su chalé. La encargaba en Málaga, y de ahí viajaba a Denia en camión y después en barco a Ibiza. Un vecino alemán denunció entonces las obras por el ruido. El Ayuntamiento descubrió que la empresa contratada por Correa para construir el chalé se había excedido de la edificación permitida y decidió paralizar las obras. “Se ha jodido la puta casa”, llegó a afirmar Correa en conversaciones intervenidas por la Policía. “Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas”, reveló. En esta zona, Correa también tiene otra parcela de 2.000 metros cuadrados. En la isla de Ibiza también hay otra finca rústica de 16.000 metros cuadrados.

La urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús (Marbella)

En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La tasación real del inmueble puede llegar a los 1,6 millones de euros. En esta casa residió durante mucho tiempo la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión. Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009, cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas. También en Sotograde hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa.

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El tesoro de Correa lo completan dos fincas en la Hacienda La Conejera, en Algeciras, en un paraje de alto valor ecológico; una casa en una urbanización de Las Matas, en Las Rozas; y seis fincas rústicas en Tarifa (Cádiz) que suman 168.000 metros cuadrados. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras pasar casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado. El caso ha sido tan complejo que en octubre de 2025 (16 años después de las primeras detenciones) se celebró el último de los 12 juicios que ha generado.