Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada de este lunes 8 de junio concentra la agenda institucional del papa León XIV en Madrid, con encuentros en la Nunciatura Apostólica, el Congreso de los Diputados, la Conferencia Episcopal y, por la tarde, una oración en la Catedral de la Almudena y un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. Una jornada que, aunque menos masiva que el domingo, con la Misa del Corpus en Cibeles, mantiene restricciones de movilidad relevantes en varios puntos de la capital, especialmente en los recorridos del papamóvil y en el entorno del estadio madridista.

El dispositivo de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid para toda la semana no desaparece con el cierre de los grandes actos multitudinarios. La presencia del pontífice en la ciudad hasta el 9 de junio y los desplazamientos que realizará a bordo del papamóvil por distintos puntos del callejero madrileño implican cortes puntuales a lo largo del recorrido durante aproximadamente una hora antes y durante cada trayecto.

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El Bernabéu, foco de la tarde

El encuentro multitudinario con la comunidad diocesana previsto para las 19.00 horas en el estadio Santiago Bernabéu marcará el punto de mayor concentración de personas de la jornada y, en consecuencia, el de mayor presión sobre la red de transporte del norte de la ciudad. El entorno del estadio ya acumula días de restricciones: la estación de Metro de Santiago Bernabéu permanece cerrada por obras y así seguirá durante toda la visita papal, una limitación que obliga a quienes se acerquen al evento a recurrir a estaciones alternativas y a prever tiempos de desplazamiento más largos de lo habitual.

La principal afección a la movilidad está prevista precisamente durante ese desplazamiento. Tras la oración y homenaje a la patrona de Madrid en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, programados para las 18.00 horas, León XIV recorrerá el centro histórico de la ciudad para dirigirse al Santiago Bernabéu. El itinerario previsto discurrirá por las calles Alcalá, Príncipe de Vergara y Concha Espina, antes de acceder a la plaza de los Sagrados Corazones y entrar al estadio por uno de los fondos del recinto madridista. Como ha ocurrido durante el resto de la visita apostólica, por motivos de seguridad podrán producirse cortes temporales de tráfico a lo largo del recorrido aproximadamente una hora antes del paso del papamóvil y durante el desarrollo del traslado.

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Los Agentes de Movilidad y la Policía Municipal mantienen desplegado el dispositivo especial que ha estado operativo durante todo el fin de semana y que se adaptará a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del día. Tal como ha venido siendo la norma durante toda la visita, los horarios de los cortes de tráfico tienen carácter orientativo y pueden ser modificados por los agentes de la autoridad en función de la afluencia real de público y de las necesidades de seguridad del operativo.

El papa León XIV saluda desde el papamóvil. (J.J. Guillén/EFE)

Metro y autobuses, con ajustes pero sin los grandes cortes del fin de semana

La red de Metro de Madrid no tiene previstos para este lunes los cierres generalizados de estaciones que marcaron la jornada del domingo 7 de junio, aunque las autoridades no descartan restricciones puntuales en función de la afluencia de público y de las necesidades de seguridad del operativo. La estación de Santiago Bernabéu continúa sin operar por las obras que afectan a la infraestructura, lo que mantiene una limitación en el acceso directo al estadio mediante la línea 10.

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Los viajeros que se dirijan al entorno del Bernabéu para el encuentro vespertino deberán valorar el uso de estaciones próximas como Nuevos Ministerios, Cuzco o las conexiones que ofrece la línea 6, que durante los días anteriores ha funcionado como una de las principales alternativas para desplazarse por la ciudad evitando las zonas más congestionadas.

En cuanto a la red de autobuses de la EMT, los viajes seguirán siendo gratuitos durante este lunes 8 de junio, medida que el Ayuntamiento ha extendido del 3 al 9 de junio para toda la red, con la excepción habitual del servicio Exprés Aeropuerto. Algunas de las líneas que durante el sábado y el domingo operaron con itinerarios modificados por los montajes en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles podrían ir recuperando progresivamente sus recorridos habituales conforme avance el desmontaje de los escenarios y estructuras instaladas para los actos multitudinarios, aunque los plazos dependerán del ritmo de los trabajos y de las decisiones del operativo de seguridad.

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El servicio de bicicleta pública BiciMAD mantiene igualmente la gratuidad este lunes, si bien numerosas estaciones permanecen cerradas. Entre las que continúan fuera de servicio figuran varias situadas en el entorno del Paseo de la Castellana y el Santiago Bernabéu, como las de General Perón, Plaza de Cuzco, Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana o Doctor Fleming, además de otras ubicadas en el eje central de la ciudad vinculadas al dispositivo especial desplegado con motivo de la visita papal. Desde el consistorio se insiste en que los usuarios comprueben la disponibilidad de cada estación antes de planificar cualquier desplazamiento en bicicleta.

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la ciudad mantiene también medidas excepcionales para los residentes de los barrios más afectados por las restricciones de aparcamiento. Los vecinos de los distritos de Centro, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí, en los barrios específicamente señalados en el decreto municipal, pueden estacionar durante el horario de prestación del servicio en cualquier otro barrio incluido en el área SER, una flexibilidad que estará vigente también este lunes 8 de junio.

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La agenda institucional del pontífice arrancará a las 09.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. A las 10.30 horas se reunirá con parlamentarios españoles en el Congreso de los Diputados y una hora después mantendrá un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Tras la comida prevista en la Nunciatura Apostólica, la actividad pública se trasladará de nuevo al centro de Madrid para los actos de la tarde.

La recomendación del Ayuntamiento de Madrid no ha variado a lo largo de toda la semana: utilizar el transporte público, evitar el vehículo privado en las zonas afectadas y consultar de forma permanente la información actualizada sobre movilidad, ya que los desplazamientos del papa León XIV y las necesidades del operativo de seguridad pueden provocar afecciones puntuales al tráfico y al transporte público en distintos puntos de la capital.

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