Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, durante la ceremonia de bienvenida al papa, el pasado sábado. (Alberto Ortega/Europa Press)

El papa León XIV visita este lunes el Palacio de las Cortes, y se convertirá así en el primer sumo pontífice en pronunciar un discurso ante diputados y senadores españoles, en calidad de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre los cientos de invitados a este evento, ya han adelantado que acudirán figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que otros como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han descartado su asistencia.

Tras reunirse con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica, está previsto que León XIV sea recibido en la Carrera de San Jerónimo a las 10:30 horas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. A continuación, en el Patio de Floridablanca, el papa volverá a encontrarse con Sánchez y recibirá el saludo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

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Después de escuchar los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España, la comitiva accederá al Palacio de las Cortes y se dirigirá al Salón de Conferencias, donde saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, entre ellos, el socialista Patxi López.

Los presidentes del Congreso y el Senado entregarán al papa dos manuscritos medievales en facsímil, y Armengol le pedirá que firme el Libro de Honor. Posteriormente, se abrirá la sesión en el hemiciclo de la Cámara Baja, dando paso al pontífice.

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Los invitados al encuentro con el papa: de diputados y senadores a presidentes autonómicos

León XIV se dirigirá en su discurso, en condición de jefe del Estado Vaticano, a diputados, senadores y otras autoridades invitadas. Entre ellas, los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, expresidentes del Ejecutivo, del Congreso y del Senado. También estarán las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Según recogen medios como Europa Press, todos los partidos con representación parlamentaria enviarán representantes a esta ceremonia salvo el BNG y Podemos, al considerar este último que el papa sigue siendo “cómplice” de los abusos en la Iglesia Católica. Por su parte, Sumar ha dado libertad a sus parlamentarios para elegir si quieren ir o no.

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Vox no ha confirmado ni desmentido públicamente su participación en el acto de este lunes. El partido que lidera Santiago Abascal ha criticado en diversas ocasiones a León XIV por su postura sobre la inmigración, la solidaridad y el papel social de la Iglesia, que difiere con la de la formación. No obstante, el presidente del partido y otros miembros como la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, han estado presentes en algunos de los actos realizados por el pontífice en Madrid durante el fin de semana.

Los reyes Felipe y Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañados de diferentes figuras políticas, a la llegada del papa León XIV a Madrid. (A. Pérez Meca/Europa Press)

En cuanto a los miembros del Gobierno, aunque por el momento no han confirmado públicamente su asistencia al discurso de León XIV en el Congreso, hasta 15 ministros ya participaron en distintos actos de la visita papal durante los primeros días de estancia del pontífice en España. Entre ellos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

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Entre los presidentes autonómicos, han confirmado su asistencia Salvador Illa (Cataluña), Adrián Barbón (Asturias), Fernando López Miras (Murcia) y Jorge Azcón (Aragón).

Los expresidentes del Gobierno que acudirán al acto

El Congreso también ha invitado a los cuatro expresidentes del Gobierno vivos al discurso que dará el papa León XIV este lunes: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

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Sin embargo, solo se ha confirmado que acudirán al acto los expresidentes populares, Aznar y Rajoy, quienes han aceptado su invitación, según han informado fuentes de la organización a Europa Press.

Un sondeo en las calles de Madrid revela qué esperan los creyentes del Papa. Desde acercar la religión a los jóvenes hasta apoyar a los más humildes, los fieles expresan sus deseos y la alegría que les genera su presencia.

Al mismo tiempo, hay dudas con la participación de Felipe González. Mientras medios como El País o elDiario.es incluyen al expresidente socialista entre los asistentes de este lunes, otros, como La Razón, aseguran que “ha rehusado” acudir a la jornada. González sí estuvo en el Palacio Real en la ceremonia de bienvenida a León XIV.

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Lo que sí se ha confirmado es que Zapatero no estará presente en el acto del pontífice en el Congreso. El exlíder del Ejecutivo ha justificado su ausencia diciendo que quiere centrarse en preparar su defensa tras su imputación por tráfico de influencias y falsificación documental en el ‘caso Plus Ultra’. Está previsto que declare en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio a las 9:00 horas de la mañana.