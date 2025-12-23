Vasitos de aguacate y langostino, el aperitivo fácil y rápido para las comidas de Navidad

Vasitos de aguacate y langostinos (Adobe Stock)

La frescura y el contraste de sabores de los vasitos de aguacate y langostino convierten este plato en una opción irresistible para cualquier reunión o como entrada en un menú festivo. Su presentación vistosa y colorida llama la atención desde el primer momento y su preparación sencilla permite disfrutar de un bocado sofisticado sin complicaciones.

La combinación de aguacate cremoso y langostinos jugosos es perfecta para sorprender a los comensales con una propuesta ligera y elegante. Esta receta, de origen contemporáneo y muy popular en eventos y celebraciones, se inspira en la cocina mediterránea y en la tendencia de servir platos en formato individual.

El aguacate, muy consumido en España y América Latina, aporta una textura untuosa que armoniza con el sabor del marisco. Puedes acompañar estos vasitos con pan tostado o presentarlos como parte de una mesa de aperitivos variados, adaptando los ingredientes a los gustos de cada ocasión.

Receta de vasitos de aguacate y langostino

La receta consiste en elaborar una crema fría de aguacate con un toque de limón y nata, a la que se añaden langostinos cocidos y pelados. El resultado es una preparación suave, refrescante y con un equilibrio perfecto entre la acidez y la suavidad. Se sirve bien fría, ideal para el verano o como entrante en cualquier época del año.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 10 minutos

Cocción de los langostinos: 5 minutos

Enfriado y montaje: 1 hora (en frigorífico)

Tiempo total estimado: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

800 gramos de langostinos

1 aguacate maduro grande

1 limón (su jugo)

200 ml de nata líquida para cocinar

500 ml de leche

Sal al gusto

Cómo hacer vasitos de aguacate y langostino, paso a paso

Cuece los langostinos en agua hirviendo con sal durante unos minutos, escúrrelos y reserva el agua de cocción. Pela y trocea el aguacate. Colócalo en el vaso de la batidora junto con el jugo de limón, la nata, un vaso de leche y un vaso del caldo de cocer los langostinos. Tritura toda la mezcla hasta obtener una crema homogénea. Si prefieres la crema más líquida, añade más leche o caldo. Agrega los langostinos pelados a la crema y sazona al gusto. Distribuye la mezcla en vasitos individuales y guarda en el frigorífico al menos una hora antes de servir. Presenta los vasitos bien fríos, decorando cada uno con un langostino entero o unas hierbas frescas al gusto. No batas en exceso el aguacate para evitar que la mezcla se oxide rápidamente y pierda su color verde intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre seis y ocho vasitos individuales, dependiendo del tamaño de los recipientes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 200 kcal

Grasas: 14 g

Proteínas: 12 g

Hidratos de carbono: 6 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en el frigorífico, en recipiente hermético, hasta 24 horas. Se recomienda consumir el mismo día para disfrutar de la textura y el color óptimos. Si se guarda más tiempo, el aguacate puede perder su color y volverse menos apetecible. Es preferible mantener los vasitos bien tapados para evitar que absorban olores de otros alimentos.