Beneficios y contraindicaciones de comer gambas y langostinos, los protagonistas en las mesas de Navidad

El marisco es rico en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, pero también tiene ciertas desventajas

El marisco cuenta con un
El marisco cuenta con un interesante perfil nutricional. (AdobeStock)

No hay discusión en que el marisco es una de las comidas estrella en las cenas de Navidad. Al lado del jamón, los huevos rellenos y los demás canapés, el marisco conquista el paladar de pequeños y mayores. Este lugar privilegiado en la gastronomía española no se explica solo por su sabor, sino también por su perfil nutricional.

Las gambas y los langostinos comparten un perfil nutricional muy similar y, al mismo tiempo, hacen saltar algunas advertencias que conviene tener en cuenta. Según la información ofrecida por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), su consumo puede aportar importantes beneficios para la salud, siempre que se haga con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada.

Desde el punto de vista nutricional, ambos destacan por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico. Esto significa que aportan aminoácidos esenciales necesarios para el mantenimiento de los tejidos, la masa muscular y numerosas funciones metabólicas. Además, se trata de proteínas magras, ya que las gambas y los langostinos contienen poca grasa total, lo que los convierte en una opción interesante para dietas de control de peso o planes alimentarios saludables.

Plato de gambas al ajillo.
Plato de gambas al ajillo. (AdobeStock)

Gambas y langostinos protegen el corazón

A pesar de su bajo contenido graso, tanto langostinos como gambas aportan ácidos grasos omega-3, conocidos por su efecto protector sobre la salud cardiovascular. Estos lípidos ayudan a reducir la inflamación, contribuyen al buen funcionamiento del corazón y se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En un contexto en el que muchas dietas son deficitarias en omega-3, estos mariscos pueden ser un complemento valioso.

En cuanto a minerales, las similitudes entre ambos son notables. El yodo destaca como uno de los nutrientes más relevantes, fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides y la regulación del metabolismo. A este se suman el fósforo, necesario para la salud ósea y dental; el selenio, con acción antioxidante; y minerales como el zinc, el calcio y el magnesio, que participan en funciones inmunológicas, musculares y nerviosas. En este sentido, langostinos y gambas ofrecen un perfil mineral denso en relación con su aporte calórico.

El apartado vitamínico también refuerza sus beneficios. Ambos mariscos contienen cantidades significativas de vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso, y de niacina o vitamina B3, que contribuye al metabolismo energético normal y al mantenimiento de la piel y las mucosas. Estas vitaminas del grupo B hacen que su consumo sea especialmente interesante en etapas de mayor demanda energética.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Contraindicaciones de langostinos y gambas

Sin embargo, no todo son ventajas. Tanto los langostinos como las gambas presentan concentraciones relativamente altas de colesterol. Aunque el colesterol dietético no afecta a todas las personas por igual, este dato resulta relevante para quienes siguen dietas específicas, como aquellas destinadas a controlar la hipercolesterolemia o determinadas patologías cardiovasculares. En estos casos, la FEN recomienda moderar su consumo y priorizar métodos de cocción sencillos, como hervidos o a la plancha, evitando salsas grasas.

Otra consideración importante es su potencial alergénico. Al tratarse de crustáceos, langostinos y gambas pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles, por lo que deben evitarse completamente en estos casos.

