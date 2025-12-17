España

Cuál es la vitamina que fortalece los huesos y es esencial para coagular la sangre

Este micronutriente se administra a los bebés tras el nacimiento para prevenir hemorragias

Guardar
Alimentos ricos en vitamina K
Alimentos ricos en vitamina K (AdobeStock)

No es la vitamina más conocida, pero su aporte es imprescindible para la salud puesto que las funciones que desempeña son clave para evitar problemas graves. Este micronutriente resulta esencial para la coagulación de la sangre y para el mantenimiento de unos huesos fuertes, dos procesos vitales que dependen directamente de una ingesta adecuada.

Todas estas funciones responden a la vitamina K, perteneciente al grupo de las vitaminas liposolubles, lo que significa que se disuelve en las grasas y se almacena principalmente en el hígado. Sin esta vitamina, el organismo no puede activar ciertas proteínas necesarias para detener hemorragias, explica MedlinePlus, lo que aumenta el riesgo de sangrados prolongados incluso ante heridas pequeñas.

La deficiencia de vitamina K es poco frecuente en adultos sanos, ya que está ampliamente distribuida en los alimentos y el cuerpo puede almacenarla. No obstante, puede aparecer en personas con problemas de absorción de grasas, en tratamientos prolongados con antibióticos o en recién nacidos. Por este motivo, a los bebés se les administra vitamina K tras el nacimiento para prevenir hemorragias.

La vitamina K para los huesos

Más allá de su papel en la coagulación, la vitamina K tiene una función destacada en la salud ósea. Este micronutriente interviene en la activación de proteínas que ayudan a fijar el calcio en los huesos, contribuyendo así a mantener su densidad y resistencia. De acuerdo con los profesionales de la salud de la Clínica Universidad de Navarra, una ingesta adecuada puede estar relacionada con un menor riesgo de fracturas, especialmente en personas mayores, un grupo más vulnerable a la pérdida de masa ósea.

Existen dos formas principales de vitamina K que llegan a nuestro organismo, según MedlinePlus. La vitamina K1, también llamada filoquinona, se encuentra sobre todo en alimentos de origen vegetal. Por su parte, la vitamina K2, o menaquinona, está presente en productos de origen animal y en alimentos fermentados, y también puede ser producida en pequeñas cantidades por las bacterias del intestino. Aunque ambas cumplen funciones similares, la vitamina K2 ha despertado interés científico por su posible papel adicional en la salud cardiovascular y ósea.

3 vitaminas que toda mujer después de los 40 debería tomar

Alimentos ricos en vitamina K2

En cuanto a la alimentación, la Clínica Universidad de Navarra recoge que las verduras de hoja verde son la fuente más rica y conocida de vitamina K. Así, las espinacas, acelgas, col rizada, lechuga romana y hojas de mostaza concentran grandes cantidades de vitamina K1 y constituyen la base de una dieta que cubre fácilmente las necesidades diarias. A estas se suman otros vegetales como el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor y el repollo, que también aportan cantidades significativas.

Por su parte, los alimentos de origen animal y los productos fermentados aportan principalmente vitamina K2. De esta manera, las carnes, el hígado, los huevos, el pescado, los lácteos y algunos quesos forman parte de este grupo. Aunque su contenido suele ser menor que el de las verduras de hoja verde, estas últimas contribuyen a diversificar las fuentes de este nutriente en la dieta diaria.

Temas Relacionados

VitaminasNutrientesAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La fecha y la hora en la que RTVE revelará quién presentará sus campanadas tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

El ente público ya conoce a los rostros que acompañarán a sus televidentes en la Nochevieja 2025 y darán la bienvenida al 2026

La fecha y la hora

Las revistas del corazón esta semana: de la nueva ilusión de Victoria Federica al balance de Isabel Preysler en un año clave

Este miércoles, 17 de diciembre, también son protagonistas del kiosco Carmen Morales, que habla sobre los problemas económicos de su tía, e Iñaki Urdangarin tras su primera entrevista televisiva

Las revistas del corazón esta

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

La misión ha contado con la colaboración del Ejército de Portugal

Vigilan buques rusos cerca de

Si buscas un ordenador que te haga la vida más fácil, este MacBook Air con Apple Intelligence es difícil de superar

Profesionales y creadores lo recomiendan por muchas razones: el MacBook Air 2025 va fluido, es potente y no se calienta. Y ahora tiene un descuento del 22% en Amazon

Si buscas un ordenador que

Alfonso Navarro, psicólogo experto en adolescentes: “Hay muchos padres que creen que dar dinero por Navidad es un regalo, pero no es así”

El experto considera que lo que se entrega a los hijos en estas fechas no es un objeto ni una experiencia, sino que se trata de un mensaje: “Te conozco, te quiero, pienso en ti”

Alfonso Navarro, psicólogo experto en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vigilan buques rusos cerca de

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados