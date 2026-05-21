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La Justicia archiva provisionalmente la denuncia presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por una presunta agresión en una cafetería

El juzgado considera que las grabaciones aportadas a la causa no permiten acreditar hechos con relevancia penal

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Vito Quiles y Begoña Gómez (Montaje Infobae)
Vito Quiles y Begoña Gómez (Montaje Infobae)

El juzgado de instrucción encargado de investigar la denuncia presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles ha acordado el archivo provisional de la causa al considerar que, a la vista de las grabaciones incorporadas al procedimiento, no han podido acreditarse “hechos que posean relevancia penal”. La decisión, recogida en un auto fechado el pasado 12 de mayo, no es firme y puede ser recurrida.

La denuncia tenía su origen en un incidente ocurrido a finales de abril en un bar de Las Rozas, en Madrid. Gómez se encontraba allí con dos amigas cuando, según sostuvo posteriormente el entorno de La Moncloa, Quiles la abordó en el interior del establecimiento y le impidió salir del local, en una situación que el Gobierno calificó entonces de acoso.

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Aquella escena acabó rápidamente convertida en una batalla pública. Primero, por la denuncia anunciada por la esposa del presidente del Gobierno. Después, por la difusión de un vídeo grabado y editado por el propio Quiles, que publicó las imágenes en redes sociales apenas unas horas después del altercado.

Lo que aprecia el juzgado en los vídeos

El núcleo de la resolución judicial gira precisamente alrededor de esas grabaciones. El juzgado considera que las imágenes no permiten sostener algunas de las acusaciones recogidas en la denuncia, entre ellas que Vito Quiles hubiera “zarandeado” a Begoña Gómez o que la hubiera rodeado con el brazo para impedirle abandonar el local.

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El auto recuerda que las posibles intromisiones en la vida privada o social de personajes públicos no constituyen automáticamente un delito y que la relevancia penal depende tanto de la gravedad de la conducta como de la forma concreta en que se produce.

La magistrada describe en su resolución cómo el agitador entra en el establecimiento “con la clara intención de dirigirse a la denunciante”, formulándole preguntas de manera insistente y “sin esperar respuestas”. Sin embargo, añade que Gómez abandona el local “de inmediato” y que es una de sus acompañantes quien aparta físicamente a Quiles.

Las imágenes difundidas muestran al agitador entrando en el bar y, posteriormente, grabando ya en el exterior mientras sigue a Gómez por la calle. La mujer del presidente aparece hablando por teléfono móvil y en ningún momento se dirige a él. Mientras tanto, las dos mujeres que la acompañan tratan de impedir que continúe grabando.

Pantallazo del vídeo publicado por EDATV de Vito Quiles.
Pantallazo del vídeo publicado por EDATV de Vito Quiles tras su presunta agresión a Begoña Gómez.

En uno de los momentos más tensos del vídeo, una de las acompañantes se agarra a Quiles y le recrimina: “Quita esa mierda”. El agitador responde gritando “¡no me pegues!” y llama a la policía mientras continúa grabando la escena.

El forcejeo y las lesiones denunciadas

La causa también incluía la denuncia de Blanca María De Juan de Castro, una de las amigas que acompañaban a Gómez aquella tarde. De Juan de Castro aseguró haber sufrido lesiones durante el forcejeo que se produjo en el local.

El juzgado tampoco aprecia indicios suficientes de delito en este punto. Según recoge el auto, las grabaciones muestran “un forcejeo entre la denunciante y el denunciado” en el que, sostiene la magistrada, “es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal” con la intención de sacar a Quiles del establecimiento.

La resolución añade además que la propia mujer reconoció que las lesiones se produjeron cuando intentaba ayudar a Gómez a abandonar el bar, por lo que el juzgado considera que no ha quedado acreditada una actuación dolosa por parte del agitador.

La reacción de Vito Quiles

Poco después de conocerse el auto, Vito Quiles publicó un nuevo vídeo en redes sociales celebrando la decisión judicial y cargando duramente contra el Gobierno y contra los medios de comunicación que informaron sobre el caso. “Me acabo de enterar de que el juez ha archivado la denuncia de la mujer del presidente del Gobierno contra mí por agresión, al no apreciar hechos de relevancia penal ni ningún tipo de conducta delictiva”, afirma al inicio de la grabación.

Durante varios minutos, Quiles insiste en que nunca acosó ni persiguió a Gómez “con intenciones violentas” y reivindica su actividad asegurando que simplemente hace “el trabajo que no hacen la inmensa mayoría de medios de comunicación”.

El agitador sostiene además que el archivo desmonta lo que define como “bulos” lanzados contra él y llega a exigir disculpas públicas a quienes le acusaron de haber agredido a la esposa del presidente. “A ver ahora quién me pide perdón. Todos los que decían que había pegado, que había agredido. Venga, desfilando”, sentencia entre risas en el vídeo.

Un historial de polémicas

El episodio se produce además en un momento especialmente delicado para Quiles en el ámbito parlamentario. La Mesa del Congreso acordó recientemente retirarle cautelarmente la acreditación, una medida que también afecta al activista Bertrand Ndongo y que podría acabar convirtiéndose en definitiva. El procedimiento se abrió meses atrás tras varias quejas impulsadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ha cuestionado reiteradamente el comportamiento del agitador dentro de la Cámara Baja.

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

Vito Quiles, que concurrió a las elecciones europeas en las listas de la formación ultra Se Acabó La Fiesta, se ha convertido en una figura muy conocida en redes sociales por sus vídeos de confrontación directa con dirigentes políticos y periodistas, especialmente vinculados a la izquierda.

Al margen de este caso, mantiene además otros frentes judiciales abiertos. Está procesado por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, portavoz de Facua, y también afronta una querella por revelación de secretos presentada por Beatriz Corredor.

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